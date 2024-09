Sin agua en la piscina: Partido Republicano ingresa acusación a ministra Tohá con apoyos en duda

Tras dar un ultimátum al Gobierno, exigiendo renuncias, la bancada de diputados del Partido Republicano ingresó este lunes una acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), a quien se le atribuye responsabilidad por la situación delictiva y migratoria en el país.

El detonante de esta acción se produjo el viernes, cuando Ricardo Yáñez dejó su cargo como general director de Carabineros, ad portas de ser formalizado. En ese contexto, los republicanos exigieron la renuncia de la ministra Tohá y de los subsecretarios Manuel Monsalve (PS) y Eduardo Vergara (PPD), otorgando un plazo de 72 horas.

“Queremos ser muy claros, la Ministra Tohá es parte del problema y luego de dos años de ejercicio como ministra, no tiene las capacidades ni las competencias para ser parte de la solución. El equipo de seguridad del Presidente Boric ha fracasado y las víctimas de este fracaso son los millones de chilenos que viven con miedo y que no pueden vivir y trabajar en paz”, acusó el jefe de de bancada, Luis Fernando Sánchez, tras cumplirse el plazo.

A través de un punto de prensa, Sánchez hizo un llamado a las diferentes bancadas del Parlamento, a que “más allá de su posición política, tengan la abertura para analizar los argumentos jurídicos y políticos de esta acusación, y se dispongan a analizarla en su mérito”.

Aunque se especula sobre el apoyo de Chile Vamos a la acusación, por su parte, el diputado José Carlos Meza se mostró optimista. Dijo estar “seguro de que los diputados de oposición, todos, cuando lean la acusación y escuchen los argumentos, van a estar con su voto favorable”.

Eso sí, el Partido Republicano no tendrá ningún representante en la comisión revisora de la acusación constitucional. La Cámara de Diputados ya sorteó a los integrantes de la instancia revisora de los antecedentes contra la ministra Tohá, por lo que la secretaria de Estado ya puede ser notificada.

Boris Barrera (PC)

Ana María Gazmuri (AH)

Guillermo Ramirez (UDI)

Jaime Araya (ind-PPD)

Marta Gonzalez (PPD)

“Lo peor que puede pasar en el país es que un partido político quiera apropiarse de una institución. En este caso, de Carabineros. Se hace un tremendo daño a la institución, cuando un partido político quiere instrumentalizarlos y utilizarlos. Esta acusación, mas que favorecer a las políticas de seguridad y fortalecer a la institución, lo único que hace hace es debilitar la institución, distraer recursos y medios”, sentenció el diputado Jaime Naranjo (PS).

Quien también cuestionó el libelo fue la diputada independiente y jefa de bancada IND-PPD, Camila Musante, afirmando que esta situación “es un voladero de luces para no referirse al escándalo de Marcela Cubillos con sus $17 millones y todo lo que está asociado a la Universidad San Sebastián”.

Respecto a los fundamentos tras la arremetida contra la ministra del Interior, la diputada Musante comentó que “la seguridad y la crisis que está enfrentando nuestro país debe ser nuestra prioridad, pero debemos actuar en ello de manera unida y coordinada”.

Cabe mencionar que el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) dio a conocer que no apoyará el libelo acusatorio ingresado esta jornada. Según consignó La Tercera, Undurraga planteó que “el combate a la delincuencia es asunto prioritario hoy día para todos los chilenos. No para los políticos probablemente, pero sí para todos los chilenos que se acuestan con temor y se levantan con miedo todos los días y todas las noches en sus casas junto a sus familias. Distraer el combate a la delincuencia con una acusación constitucional a los encargados de la seguridad en este minuto me parece que no es lo apropiado”.

Con la acción presentada contra la ministra Tohá, se concreta el cuarto libelo acusatorio que deberá analizar la Cámara de Diputados tras las realizadas a los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus.