Audios de Cathy Barriga revelan que pidió ocupar fondos Covid-19 para otros fines

Un nuevo episodio se suma a las investigaciones por corrupción en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tras la filtración de audios en los que se evidencia su intención de ocupar recursos municipales entregados por el gobierno durante la pandemia de Covid-19 para fines ajenos a su propósito.

En los registros, difundidos por Meganoticias, Barriga pregunta a sus colaboradores sobre el saldo del Fondo Solidario Municipal, aportado por el Estado para enfrentar la crisis sanitaria.

“Sobre los fondos de apoyo que han entregado, los apoyos de pandemia, ¿cuánto es lo que hemos ocupado y cuánto nos queda para poder optar en que se puedan ocupar en otras cosas esos recursos para diversificar? Entonces, ¿cuánto tenemos?, ¿cuánto se ha gastado?”, señala en los audios la exalcaldesa.

La alcaldesa cuestionó por el fondo, que ascendía a más de $2 mil millones, para ser utilizados en proyectos ajenos a la crisis sanitaria. Además, se incluyeron testimonios de exfuncionarios municipales, como Giovanna Nogales, quien afirmó que Barriga ordenó la organización de un viaje a Pucón como premio para los empleados de mayor antigüedad, pese a la negativa inicial de Nogales.

También los audios revelados describen el déficit de presupuesto en la municipalidad. “Tengo acá en mi escritorio estos decretos de pago que me los piden con urgencia e involucran una gran cantidad de millones. No estoy en condiciones de liberar estos decretos de pago todavía porque no tengo la caja”, señala una trabajadora del municipio maipucino en uno de los audios destapados.

“¿Qué pasa con esto? Te pregunté muchas veces y me dijiste que estaba pagado, ¿qué pasó?”, “¿Cómo es posible? No me digan que no había recursos porque esto fue el año pasado”, le retruca la exfigura televisiva.

Barriga, actualmente en arresto domiciliario total por fraude al Fisco, enfrenta una solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente para endurecer su medida cautelar y cambiarla a prisión preventiva. La audiencia en la que se reformalizarán los cargos, incluyendo falsificación de información, se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre.