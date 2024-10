Ministra Vallejo: chats entre Hermosilla y Guerra dejan entrever “posibles intervenciones” en causas

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las conversaciones reveladas la semana pasada entre el exfiscal regional oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla, en el marco del caso homónimo.

Entre las conversaciones reveladas existe una del año 2016, en las que ambos habrían hablado de contactar a “Andrés” ―nombre que sería referencia a Andrés Chadwick―, para darle “una salida” al caso Penta.

En conversación con Radio Futuro, la ministra vocera describió la nueva información como “un tema muy grave, muy complejo”.

“Sea por los chats que aparecen en uno u otro medio de comunicación, sino que también por lo que hemos ido conociendo a través de las avances de las investigaciones, estamos sin lugar a dudas frente a el caso de corrupción más grande de la historia reciente en nuestro país“, evaluó Vallejo por cuanto el caso no involucraría sólo dinero, sino que también “a distintos poderes del Estado, en una red de relaciones de poder que eventualmente se formaron para corromper los propósitos de dichas instituciones“.

“Aquí lo que se muestra hasta el momento en esos chats es que se entrega información por parte de un fiscal ―exfiscal actualmente― a un abogado sobre causas que no llevaba el fiscal. Por lo tanto, ya la entrega de información de causas reservadas, que en sí mismo es un delito, sino que también que esa información podría eventualmente ser usada para intervenir en el resultado de esas investigaciones. Y eso es mucho más grave aún”, señaló .

No obstante, la ministra de la Segegob también marcó distancias en la necesidad de abordar el caso por parte del Ejecutivo, puesto que “esto no es un tema que deba explicar y aclarar La Moneda”.

“Nosotros no vamos y no podemos intervenir en la justicia: eso no corresponde. Hay una separación de poderes justamente por lo que estamos hablando”, puntualizó.

Sin embargo, sí tuvo palabras, aunque acotadas para los dichos de índole sexual revelados en el chat ―y que enlodan particularmente al exfiscal Guerra― sobre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Según la publicación de The Clinic, Guerra describió a Matthei como “guapa, rica, con coraje para decir lo que piensa”, junto con otras descripciones de más grueso calibre.

“No me voy a referir, obviamente, a lo reprochable de lo que aparece en los chat referente a otras personas o como se refieren a otras personas, porque ya en sí mismo es un tema ético, muy reprochable”.