¡Al agua! votos en contra, asegurados por Elizalde, hacen caer acusación contra Tohá

En una sesión que se extendió por cerca de cuatro horas, por 67 votos en a favor 76 en contra y 7 abstensiones la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional impulsada por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, por notable abandono de deberes en el control de la delincuencia.

La sesión estuvo marcada por un debate acerca de la “falta de seriedad” y el “uso político” de las acusaciones constitucionales como herramientas de la Cámara fiscalizadora.

En la instancia parlamentarios oficialistas destacaron el descuelgue de dos legisladores de Evopoli y la sobria reflexión de la alocución del subjefe de bancada de ese partido, diputado Francisco Undurraga, cuya exposición fue citada por su par de la DC Alberto Undurraga y comentada en el Senado que seguía de cerca la votación.

Los votos a favor provinieron principalmente de los diputados del Partido Republicano, Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Social Cristiano. Por su parte, los diputados de Evópoli, Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, se manifestaron en contra del libelo.

Se anticipaba una votación reñida, y los votos de la bancada del Partido Demócrata e independientes se consideraban fundamentales para el resultado. Finalmente, las diputadas Yovana Ahumada y Erika Olivera decidieron aprobar la acusación. Sin embargo, una parte significativa de la bancada, que incluía a Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto, Karen Medina, Rubén Oyarzo, Jorge Saffirio y Andrés Jouannet (Amarillos), optó por la abstención.

Con el libelo acusatorio, la tienda presidida por Arturo Squella (REP) buscaba, afirman en el oficialismo, que la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric sea destituida de sus funciones y, al mismo tiempo, quede inhabilitada por cinco años para ejercer otros cargos políticos.

Bajo este marco, el primero en solicitar la palabra, fue el diputado Francisco Undurraga de Evópoli “Cómo nos cambia la vida, muchachos. Hace dos años y medio atrás, nosotros estábamos en el gobierno y por los mismos argumentos que hoy día se están utilizando, defendíamos férreamente a cada uno de nuestros ministros e incluso dos veces al presidente Sebastián Piñera”, sostuvo el diputado opositor Francisco Undurraga (Evopoli).

“En los pasillos de este honorable Congreso, hay dos ministros de Estado que con toda desfachatez acusaron a cuantos ministros se les cruzó por el camino y acusaron dos veces con sus votos al presidente Sebastián Piñera. No obstante (…) quiero referirme a la cosa política. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas. Voy a votar en contra de esta acusación?”, agregó Undurraga.

Su par socialista, que habló a nombre de la bancada del PS, señaló que la “acusación denigra el trabajo parlamentario” y cuestionó que el diputado acusador del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez, estuviera dando un punto de prensa en dos oportunidades durante la intervención de la defensa de la ministra.

“La acusación no tiene ningún sustento, y no sólo es el texto que lo dice, sino que fue lo que hicieron los diputados acusadores que hablan de que esto tiene que ver sólo con la renuncia de la ministra, quieren cogobernar finalmente a través de acusaciones constitucionales. Ese no es el camino y se daña gravemente el crédito de esta Cámara de Diputados, y en el fondo daña el instrumento, que es un instrumento necesario para cuando alguien comete faltas ministeriales graves, cuando hay hechos que configuran eso, y este no es el caso”, señaló el diputado De Rementería a El Mostrador.

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán (exRep) aseguró en su alocución que la acusación “era política” y que le “cargaba” usar esa herramienta constitucional, pero que pese a que la crisis de la delincuencia venía del Gobierno del Presidente Piñera, Tohá “no ha sido capaz de revertir las cifras” de inseguridad de forma contundente.

“Como se ha dicho acá, esta es una oposición política. (…) Y efectivamente, el tema de seguridad no ha estado a la altura. (…) Sin duda, esto viene de mucho antes. Esto viene del gobierno de Sebastián Piñera, que no fue capaz de ponerse los pantalones en el tema de seguridad. Pero esta ministra está a cargo hoy día (de la seguridad)” afirmó la diputada opositora. El diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga también cuestionó la seriedad de la acusación constitucional en la fundamentación de su voto.

“La evaluación del desempeño (de Tohá) en sí misma no es una causal de destitución por acusación constitucional. Y se ha usado de la misma forma durante el gobierno anterior y equivocadamente también, bien lo decía mi colega Francisco Undurraga, se ha usado también equivocadamente en gobiernos anteriores. Pero no caigamos en el péndulo en ello. Como se usó indebidamente el gobierno anterior (…) y le estoy hablando a la derecha moderada, no a republicanos, no dejamos que se utilice también en este gobierno, cuando ustedes saben que no se da ninguna de las causales y lo que hay es una crítica al desempeño de la ministra”, afirmó Undurraga.

En tanto el diputado del Jaime Araya (IND-PPD) también expresó cuestionamientos a la seriedad del Líbelo manifestó que “el libelo “está inspirado en el Rincón del Vago” y “lo que hay aquí es una estrategia política electoral por la desesperación del Partido Republicano, que de republicano tiene cero, porque el portazo que le dio el pueblo de Chile a su Constitución los tiene aterrados del fracaso electoral que van a tener en octubre”.