Ministro Cataldo descarta que el FES sea un impuesto: “Acá hay una contraprestación directa”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó que el proyecto de un nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) presentado por el Gobierno corresponda a un impuesto.

Esto luego de que el anuncio hecho por el Presidente Gabriel Boric este lunes fuera recibido con resquemores y críticas por parte de expertos y miembros de la comunidad universitaria. Entre ellos el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, quien expresó que el proyecto que pondría fin al CAE sería un impuesto y una reforma tributaria.

Frente a las críticas, el titular de Educación sostuvo que la definición del proyecto como impuesto es incorrecta: “para definir lo que es un impuesto, uno tiene que entender que el impuesto es unilateral y el FES no es unilateral, es voluntario“.

“El impuesto se cobra porque se cobra. Lo que hace el Estado con esos recursos está asociado a las distintas políticas públicas, pero no hay una contraprestación directa. Acá hay una contraprestación: el estudiante va a la universidad, no paga matrícula, no paga arancel y luego, desde que es egresado, contribuye para poder sostener un modelo de financiamiento que va a permitir que nuevos estudiantes puedan estudiar”, defendió Cataldo en conversación con Radio Universo.

Incluso, y en línea contraria a lo que apuntan los detractores del FES, el secretario de Estado señaló que los estudiantes hoy pagan más de lo que les costó su carrera.

“Porque pagan intereses, incluso una parte importante de este mismo segmente del que estamos hablando paga copago (…) Es decir, todas las personas que estudian hoy día con CAE pagan más de lo que le costó la carrera“, describió el ministro.

Por el contrario, con este nuevo mecanismo se generarán nuevos ingresos “que hoy día no está generando el antiguo instrumento. Esto va a permitir reducir la cantidad de gasto fiscal que hoy día estamos teniendo en materia de financiamiento estudiantil a la educación superior”, destacó también el titular de Educación.

Y si bien reconoció que existiría un segmento entre los salarios más altos que sí terminarán “contribuyendo” -y no pagando, aclaró- más del costo final de la carrera, “la gran mayoría va a estar bordeando las cifras que tienen relación con el costo real de la carrera”.