Tres preguntas a Francisco Cox y las razones por las que respostularía a la Fiscalía (+Política)

El afuerino que quiso ser fiscal. El abogado Francisco Cox compitió el año 2021 para encabezar la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Fue el único postulante externo a la Fiscalía y obtuvo dos votos, muy lejos de los 27 que consiguió la ganadora, Lorena Parra.

Abogado de la Universidad Diego Portales y master en la Universidad de Columbia (EE.UU.), integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, entre otros casos de connotación internacional. En esta entrevista, Cox explica por qué repostularía a esta institución tan en entredicho estos días.

-Postulaste al Ministerio Público el año 2021. ¿Cómo describirías ese proceso de postulación?

-En ese proceso de postulación yo me apegué a las instancias establecidas. Es decir, sometí mis antecedentes y participé de la presentación al Pleno reunido de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Mi presentación se centró en la importancia de hacerse cargo del crimen organizado y que, con mi experiencia investigando en México, pensaba que podía contribuir con la manera en que se investiga la criminalidad organizada. Asimismo, consideraba que, por algunos rasgos de burocratización investigativa que se observan en el Ministerio Público, incorporar una mirada externa podría ser útil. El Pleno de ambas Cortes pensó distinto, solo obtuve dos votos.

-¿Decepcionado de la manera en que se resolvió tu postulación?

-No sé si decepcionado. Sería muy petulante decir que quedé decepcionado porque no obtuve los votos suficientes para integrar la terna. Pueden haber pensado que se requería alguien de adentro de la institución y no de afuera o simplemente que otros u otras candidatas eran mejores que yo. Sin embargo, sí me llamó la atención que una candidata obtuviera 27 y la otra 24, en tanto que la tercera persona en integrar la terna solo obtuvo 6 votos, siendo que es una excelente fiscal con mucha experiencia.

-¿Postularías de nuevo al Ministerio Público?

-Sí, pero en la misma forma en que lo hice la vez anterior. Es decir, remitiendo mis antecedentes y haciendo mi presentación al Pleno. La razón para volver a postular es que sigo creyendo que mi experiencia en México, Uganda y Venezuela puede ser útil para traer una mirada distinta a la forma de investigar delitos. Especialmente la criminalidad organizada. No sé si hay muchas personas en Chile que hayan investigado a un cartel mexicano, o investigado cadenas de mando para poder acreditar la participación en crímenes complejos. Me parece que esa experiencia puede ser una contribución a la experiencia que ya tiene la institución.