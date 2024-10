Inesperado enroque en La Moneda: ministro Luis Cordero asume como subsecretario del Interior

En un inesperado movimiento de piezas en La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó esta tarde que el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, dejará su cargo para asumir como subsecretario del Interior, en reemplazo de Manuel Monsalve. El enroque se produce luego de que se conociera una denuncia por violación en contra del subsecretario del Partido Socialista, lo que motivó su renuncia al Presidente Gabriel Boric este mediodía.

Con el cambio en el tablero comunicado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, la cartera de Justicia quedará en manos del actual subsecretario Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista. A su vez, María Ester Torres, jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Justicia, asumirá de forma subrogante el cargo de subsecretaria de Justicia.

Desde Palacio, la ministra Tohá confirmó que el Presidente Boric aceptó la renuncia de Monsalve, en un “día difícil”, dado que “hay elementos humanos en lo que se ha vivido”. No obstante, “nuestro trabajo debe seguir adelante”, expresó la titular de la cartera del Interior y Seguridad Pública.

Estas definiciones, añadió Carolina Tohá, buscan asegurar que haya “personas competentes con un conocimiento de la política del Gobierno totalmente al día y que cuentan con un reconocimiento profesional y desempeño fuera de toda duda”.

“A pesar de que esto es duro”, concluyó la secretaria de Estado, “se va a lograr enfrentar esta situación sin que se afecte el trabajo que tenemos que hacer para la seguridad del país”.

Decisión tomada con “antecedentes generales”

Consultada sobre cuándo se enteró el Gobierno de la denuncia contra el ahora exsubsecretario Monsalve, la ministra Tohá dijo que fue ella quien tomó conocimiento de los hechos la tarde del martes. Luego, explicó, informó al Presidente Boric ese mismo día, quien se reunió con Monsalve y decidió que este viajara a su casa en la Región del Biobío, para reunirse nuevamente hoy, cuando se hizo pública su renuncia.

Tohá, sin dar mayores detalles, confirmó que se abrió un sumario “para esclarecer todas las situaciones implicadas”. Además, en línea con la declaración de Monsalve, sostuvo que ni él ni las autoridades de Gobierno conocen el detalle de la denuncia. “Con esos antecedentes generales se tomaron las decisiones”, afirmó.

Según publicó este jueves el diario La Segunda, la investigación contra Manuel Monsalve es por el delito de violación y abuso sexual, y los hechos se remontarían a una salida que habrían tenido ambos a un restaurant peruano donde habrían “bebido profusamente”. Al día siguiente, la víctima dice haberse despertado en un hotel con señales de una agresión sexual. El fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz, confirmó que se inició una investigación, de la que él está a cargo, y adelantó que ya se han hecho algunas diligencias.

En un punto de prensa, también desde La Moneda, Monsalve subrayó que no tiene conocimiento detallado de la denuncia en su contra, pero reiteró su convicción de que no ha incurrido en ninguna conducta delictiva. “Reafirmo que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia”, declaró.

Desde el Partido Socialista (PS) pidieron investigar el caso “con la mayor rigurosidad y objetividad”, mientras que desde Renovación Nacional (RN) exigieron “indagar lo antes posible”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), abordó el tema, señalando que “si él alega su inocencia, serán los tribunales de justicia y las instituciones, la Fiscalía quienes tengan que llevar adelante la investigación y él podrá defenderse fuera del Gobierno”.

“La decisión que ha tomado de dar el paso al costado es correcta”, añadió la diputada Cariola desde la sede del Congreso en Santiago.