Los $21 millones que Sichel pagó a Hermosilla por una querella sin destino

Llegó en medio de un proceso judicial cuyo pronóstico, estadísticamente, estaba destinado al fracaso, pero se echó $21 millones al bolsillo. Corría el año de la pandemia, y Luis Hermosilla –hoy en prisión preventiva por delitos de corrupción en el caso que lleva su apellido– era anunciado con bombos y platillos como el abogado estrella que contrató el entonces presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, para representar a la entidad en un caso de sabotaje informático. La representación se limitó apenas a una gestión: la redacción de una querella de cinco páginas, que no tenía ningún destino.

Si bien el ataque informático –que no es el único– no afectó el patrimonio del banco ni los fondos de sus clientes, se cerraron 410 sucursales a nivel nacional, en una inédita paralización para la banca local. El bloqueo de computadoras y de algunos sistemas fue masivo. De los responsables, nunca se supo.

La acción judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía se presentó el 7 de septiembre de 2020. El poder y patrocinio fueron conferidos a Hermosilla y su equipo el 29 de ese mes. El 27 de octubre se solicitó una ampliación de la querella. La indagatoria siguió su curso, pero como suele ocurrir en este tipo de casos –dado que generalmente se relacionan con bandas internacionales de cibercriminales–, el 7 de junio de 2021 se comunicó el cierre de la investigación.

BancoEstado pidió la reapertura del caso en agosto de 2021 y, finalmente, el 2 de noviembre se declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la parte querellante.

Macarena Gatica, socia de Alessandri Abogados, quien lidera el área de Tecnología, Medios, Telecomunicaciones y Protección de Datos de la firma, reconoce que, en materia de delitos informáticos, aún “cuesta mucho lograr buenos resultados y la tasa de éxito es bastante baja”.

Según informó El Mostrador, en una conversación de junio de 2020 entre Luis Hermosilla y Álvaro Jalaff, tras el nombramiento de Sebastián Sichel en BancoEstado, este último le consulta a Hermosilla: “¿Esto es bueno para nosotros?”. Hermosilla responde con entusiasmo: “No bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH. Cuando quieras, Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguro”.

Sin embargo, posteriormente el propio Hermosilla, en una declaración judicial el 1 de octubre de 2024 luego de una querella interpuesta por Sichel contra el penalista, aseguró que el hoy candidato a alcalde por Ñuñoa nunca le hizo favores cuando estuvo en BancoEstado. Respecto del ciberataque, en ese momento todo indicaba que la querella no tenía ninguna opción de éxito, pero igual se le contrató por la millonaria suma.

Consultado por El Mostrador, Sebastián Sichel recalcó que el banco estaba en la obligación de querellarse. De lo contrario, hubiesen incurrido en un delito. Sobre la contratación de Hermosilla, reconociendo que en 2020 efectivamente era un abogado top –como informó la prensa–, explicó que la propuesta fue hecha por la entonces fiscal de BancoEstado, Isabel Margarita Cabello (2018-2022), y luego aprobada por el directorio de la entidad.

Cabello, abogada de la Pontificia Universidad Católica, al igual que Luis Hermosilla, habría tomado la decisión por la experiencia previa del abogado en el sistema bancario.

Tras la presentación de la querella por sabotaje informático, la fiscal del banco aseguró que se estaban tomando todas las medidas legales: “Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder descubrir quiénes son los que están detrás y efectivamente dar seguridad de que este banco siempre está para los chilenos y lo más importante es cuidar a los clientes”.

Sichel, junto con reiterar que nunca se ha reunido con Luis Hermosilla, sostuvo que la Fiscalía de BancoEstado tiene autonomía en estas definiciones. La contratación del entonces “abogado top” –remarcó– fue aprobada por el directorio de ese año, que él mismo presidía.

La billetera de Hermosilla

Recordemos que, en octubre de este año, se tomó conocimiento de que Luis Hermosilla recibió más de $4.370 millones en poco más de dos años en su cuenta corriente del Banco BCI. Esto, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el que la entidad sondeó la billetera del otrora poderoso abogado.

Entre sus financistas no solo figuran los hermanos Sauer –junto a él en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber por la arista Factop–, sino que también aparecen entidades estatales. Entre ellas, se encuentran las subsecretarías de Salud Pública e Interior –como consecuencia de sus asesorías durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera– y BancoEstado.

Allí aparecen los $21,6 millones que le depositó la entidad bancaria entonces presidida por Sebastián Sichel, por la representación en la mencionada acción penal, sin destino, por sabotaje informático.

Sichel, exministro de Piñera, fue nombrado en una de las audiencias de formalización de Hermosilla. La Fiscalía dio cuenta de diálogos del abogado con el empresario Álvaro Jalaff –del Grupo Patio–. Según la conversación registrada en los mensajes del teléfono que se incautó al penalista, este valoró el nombramiento de Sichel como presidente de BancoEstado, a propósito de su cercanía con el exministro del Interior Andrés Chadwick, y habrían intentado gestionar un crédito.

Tras ser mencionado, Sichel ingresó una querella por “injurias graves” contra Hermosilla, la que fue declarada admisible. No obstante, en la instancia judicial, Hermosilla se retractó de lo que había planteado en un inicio, de que era favorable la llegada de Sichel a la presidencia de BancoEstado, dándose por finalizada la querella. El penalista sostuvo que no recibió y no obtuvo ningún favor para él, sus clientes o terceros, cuando Sichel era presidente del banco.