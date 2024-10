Eduardo Bermúdez, vicepresidente del PS: “(Ahora) se podrá ver la real dimensión de cada partido”

El encargado electoral y vicepresidente del Partido Socialista (PS), Eduardo Bermúdez, votó en una escuela en El Bosque, una de las comunas donde la tienda espera reelegir con una importante votación a su alcalde Manuel Zúñiga.

Eduardo Bermúdez confiesa que la colectividad de calle París 873 vive momentos difíciles tras las acusaciones de delitos sexuales contra uno de los destacados cuadros del partido, el exsubsecretario Manuel Monsalve. No obstante, confía en que el socialismo democrático obtendrá un buen resultado en los comicios de este fin de semana.

-¿Cómo describiría el impacto que ha causado el caso Monsalve en el Partido Socialista?

-El caso de Monsalve nos ha dejado con perplejidad y tristeza. Perplejidad porque nunca hubiéramos imaginado que alguien como el exsubsecretario pudiera estar involucrado en algo tan complejo; y tristeza por la víctima, pues aunque no conocemos más detalles, para nosotros lo primero es empatizar con quien denuncia algo de esa gravedad. Así como, por cierto, en lo laboral siempre estamos con los y las trabajadoras, en casos de violencia de género estamos siempre con las víctimas, y sin vacilación.

-¿Cree que el caso tendrá efectos en los resultados electorales ?

-En relación con posibles efectos, nosotros esperamos que las ciudadanas y ciudadanos sepan diferenciar un grave e inaceptable proceder personal, de un colectivo como es el Partido Socialista, que procura defender todo lo contrario a esas conductas, empatizar y defender a las víctimas. En el análisis, no se me escapa que algo pudiese afectar, pero yo espero que tenga el mínimo impacto posible.

-⁠¿Cuál diría que es la importancia de esta elección en relación al último año de Gobierno? A veces se interpreta como un plebiscito al desempeño…

-Esta elección es sobre todo algo territorial y no mide necesariamente a un gobierno. Aquí se está votando por líderes locales o regionales y no por un gobierno o su oposición.

-¿Es decir, no es tan importante para lo que suceda con el Gobierno, pero sí lo es para las parlamentarias y senatoriales?

-Obviamente el resultado de la elección de gobernadores y alcaldes tendrá una gran incidencia en lo que viene el próximo año, en cuanto a lo que estos resultados tienen incidencia en la construcción de las listas parlamentarias tanto de diputados como de senadores, es el punto de partida para la toma de decisiones de los partidos para esta elección.

-¿Entonces el desempeño y la evaluación de la gente de la gestión del Gobierno influye en el resultado de esta elección?

-Desde luego que puede impactar, hay candidaturas que se relacionan directa y públicamente con las principales figuras de gobierno y pueden, eventualmente, absorber esa evaluación. Ahora, es importante considerar que los liderazgos locales, en su gran mayoría, se valen por sí mismos y han consolidado un reconocimiento independiente a la gestión del Gobierno, casos emblemáticos son Vodanovic en Maipú, Ali Manouchehri en Coquimbo y Claudio Castro en Renca.

-Los alcaldes socialistas en comunas con mayor número de electores están en San Bernardo, Coquimbo, El Bosque, Puerto Montt y Copiapó. ¿Esas municipalidades seguirán bajo gestión de un socialista?

-Solo la ciudadanía sabe quién continuará o no como alcaldes o alcaldesas, y no quiero aventurar o especular con resultados de una votación que aún no termina. Pero sí puedo decir que tendremos alcaldes de comunas bien pobladas como Coquimbo y Talcahuano. Otros, además de una con mucha y simbólica historia como Lota, por ejemplo.

-¿Cuántos alcaldes y cuánta población gobernada tiene hoy el pacto oficialista de alcaldes y en cuántos debiera quedar?

-Creo que se van a mantener, más o menos, equilibradas las proporciones entre uno y otro sector político. La derecha debiera avanzar un poco en sus resultados, ya que en la elección anterior quedaron gobernando solo a un tercio de los chilenos.

-⁠¿Y cómo será en el caso de Chile Vamos y el Partido Republicano?

-Al parecer, las relaciones dentro de la derecha pueden cambiar bastante y el núcleo dirigente se movería hacia la ultraderecha. Estamos frente a un fenómeno que hemos conocido en otros países, donde la derecha tradicional se ve arrinconada por el populismo y la política del miedo que levantan estas fuerzas retrógradas.

-El PS tiene cinco candidatos a gobernador. ¿Cuántos lograrán una victoria?

-Sobre los gobernadores socialistas, nuestros pronósticos indican que debiéramos mantener nuestra presencia regional, pero dejemos que la ciudadanía hable en esta jornada.

-¿Si el PS consigue menos de 30 alcaldes sería un mal resultado?

-Esperamos que sean más de 30 alcaldes, pero los análisis de los resultados de alcaldes se deben analizar con la cifra global de los demás partidos, y así se podrá ver, con claridad, la real dimensión de representación de cada partido, van muchas candidaturas independientes en esta elección.

-¿Cuál es su pronóstico en Ñuñoa y Santiago ?

-En Santiago y Ñuñoa será un resultado estrecho, y, ahora, con voto obligatorio es muy difícil hacer pronósticos, pero con tenemos la esperanza que se mantengan las dos alcaldesas de nuestra coalición, Emilia Ríos e Irací Hassler.

-¿Qué diferencia habría para el gobierno si al oficialismo le va bien o mal en esta elección?

-El gobierno debe preocuparse de impulsar las reformas comprometidas, como la de pensiones o la tributaria, para eso fue electo. Los resultados regionales o municipales son un dato político muy importante, pero es responsabilidad de los partidos políticos y no del gobierno.