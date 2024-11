Operación Halloween: La Moneda y el PS-PPD blindan a Tohá; mientras oposición la amenaza con AC

“No he propuesto a Álvaro porque realmente Carolina Tohá debe seguir en Interior, no es el momento de sacarla y debilitar al Ministerio y al Gobierno. Eso lo inventaron para perjudicar la relación entre el PS y el PPD, supongo”, afirma con convicción la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, ante las versiones de que el ministro de la Segpres sería carta para reemplazar a su par del PPD cuando supuestamente salga del gabinete en los próximos días. Esto, aunque en el Comité Político señalan que el Presidente Boric tiene planes distintos para ella.

Miembros del Comité Político de La Moneda sostienen que entre el día de los muertos y la noche de halloween cerraron filas para respaldar la continuidad de la ministra Carolina Tohá en la cartera de Interior. Incluso, con el apoyo “del número 1” del Ejecutivo y los subsecretarios más cercanos a ella.

Mientras, además de los socialistas, el PPD sostuvo por zoom el fin de semana una reunión extraordinaria de dirigentes donde se acordó algo similar, pero con un sorprendente ingrediente: “Tohá es la víctima de una operación política”. Lo anterior, a pesar de que en la noche de pedir “dulce o travesura” comenzaron a sonar en los pasillos de Palacio un poco de ambos ingredientes: que el alejamiento de Tohá era inevitable y que su sucesor podría ser el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS). No obstante, en el círculo más íntimo del líder del Tercerismo aseguran que “Álvaro estará en Segpres un año y medio más”.

Incluso cuentan en Palacio que hubo una conversación entre Tohá, la ministra de la Mujer Antonia Orellana y la ministra vocera para intentar distender el tenso ambiente que durante dos semanas reinó en La Moneda. Otros, la descartan.

La mayoría de los miembros de la directiva del PPD defiende a Tohá. Según explican su trabajo en seguridad ha sido bueno y que “fue engañada y manipulada por el exsubsecretario Monsalve”. Agregan que no sería oportuno cambiar a la titular de Interior cuando recién salió el subsecretario y que conoce los proyectos de seguridad que deben tramitarse en el Congreso.

Pero lo más relevante, indican en La Moneda, en el Partido Socialista y en el PPD, es una estrategia que apunta a blindarla y alejar su agenda del Caso Monsalve, por lo cual las previsiones acerca de qué saldría del gabinete junto con las autoridades que parten la próxima semana del ejecutivo para ser cartas al Congreso estarían destinadas a ir perdiendo fuerza.

No obstante, en un sector minoritario del PPD, y en la centroderecha coinciden en que es una estrategia impresentable o una mezcla de voluntarismo e ingenuidad post esquirlas del Caso Monsalve. De hecho, en la oposición preparan acusación constitucional contra la secretaria de Estado que sea robusta para obtener adhesión entre 79 diputados. “Hoy de nuevo nos juntamos las distintas oposiciones viendo los argumentos jurídicos del libelo. No estamos condicionados a que existan cambio de gabinete, son dos cosas que corren por carriles diferentes, pero claramente tenemos que tener el sustento jurídico primero y después hacer el conteo voto”, señala la jefa de la bancada de RN, la diputada Ximena Ossandón a El Mostrador.

En el Senado, los opositores tienen dudas de que una AC prospere. Algunos esperan que se confirme a Tohá y que el Gobierno se desgaste por semanas en su defensa. “En la medida de presionar al Presidente Boric por un cambio gabinete, el gobierno no hará cambios sustanciales y confirmará a la ministra Tohá. Al mantenerla en el cargo se va producir un daño al gobierno, un mayor desgaste; ya que no ha tenido una buena gestión y su personalidad la traiciona. No se si se vaya a presentar una AC, pero algunos diputados de oposición la han descartado”, señala el senador Iván Moreira.

Mientras tanto, en la Comisión política del PPD afirman no tener dudas: “Tohá es nuestra precandidata presidencial”, dicen.

“La derecha está siendo muy injusta con la ministra Tohá, considerando que desde que ella llegó en septiembre, después del plebiscito, ha logrado estibar al gobierno en la principal preocupación de los chilenos, la seguridad. Ahí es impresionante. Meterla en las interpretaciones de los llamados telefónicos y amenazarla con acusarla constitucionalmente, me parece un despropósito total. Esto es compartido por la directiva del PPD y espero que sea compartido por el Presidente Boric, que al final es el que va a decidir si ella continúa o no”, dice Francisco Vidal, uno de los miembros de la Comisión Política de la tienda.

Y agrega: “Las aspiraciones son que sea candidata presidencial o precandidata. Si ella permanece, que es lo que yo espero, en liderazgos presidenciales en la izquierda y centroizquierda está todo abierto. Si ella está disponible para perseverar va a ser una estupenda candidata presidencial”.

El la directiva del PPD incluso apuestan por un relato que va más allá: “Carolina está en una posición de víctima, de las circunstancias, de la manipulación de Monsalve, que contó toda la verdad a medias al Presidente y a ella, bastante antes de qué se supiera lo de La Segunda”, aseguran en el PPD.

Analistas y dirigentes de la Comisión Politica del PPD, discrepan. O tienen una mirada más realista: “Ella quiere salir más desacoplada del caso Monsalve, porque dice que considera injusto que tenga que pagar esos platos, pero eso está obviamente en sus deseos y con dos flancos vulnerables.

Explican que si fuera por las señales de Boric se “podría suponer” que irá en contra de la intuición, es decir, Tohá se estaría afirmando en el gabinete. Aunque van un paso más allá. “Boric quiere dar señal de autoridad. En un sistema presidencial como el que tenemos, los presidentes tienen un rol fundamental en la conformación del gabinete. Boric siempre se ha resistido a que lo pauteen. El Gobierno buscaría mantenerla un tiempo más, pero Tohá terminaría abandonando igualmente el gabinete. En el Gobierno tienen datos de que la nueva AC sería difícil que flotara”, señala el analista política de la Universidad Central, Marcos Moreno.

“Además, en medio de crisis de seguridad, descabezar a autoridades del tema, Monsalve y Tohá, se vería como una irresponsabilidad. La interpelación probablemente podría tener apoyo de algunos sectores de la oposición, pero cálculos del gobierno indican que no estarían votos para sacarla ahora. Boric debe hacer un balance de los problemas. Si esta dispuesto a que la oposición haga una especie de bloqueo hasta que salga Tohá, como pasó con Jackson”, concluye Marcos Moreno.