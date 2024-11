Data Influye: Caso Monsalve supera a delincuencia y violencia como debilidad del Gobierno

El caso Monsalve ha superado a la delincuencia como la principal temática que debilita al Gobierno, un hecho inédito en los dos años y medio del mandato del Presidente Boric.

Este fue uno de los resultados destacados de la última encuesta DataInfluye de TúInfluyes. Ante la pregunta sobre qué tema podría debilitar más políticamente a La Moneda, el 31% de los encuestados señaló el caso vinculado al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En segundo lugar, y con una caída de 23 puntos en comparación con la medición anterior, se ubicó la delincuencia y violencia criminal, con un 28%.

A estos le siguen por detrás la condición de minoría en el Congreso (10%), la situación económica (8%) y la migratoria (5%).

“Llevamos haciendo esa pregunta como tres años y tanto, y primera vez que la delincuencia es desplazada por algo, por un fenómeno. Hubo un minuto en que la migración estuvo cerca, pero lo del caso Monsalve en términos de debilitamiento político del Gobierno es algo que no habíamos visto y es sorprendente”, destacó el director de TúInfluyes, Axel Callís.

El analista también hizo hincapié que la ausencia de novedades en otros casos dejó espacio para que la agenda fuera ocupada con libertad por la crisis en La Moneda.

“Lo único que intentó competirle fue el tema de las elecciones. Pero en general, cuando ya iba decayendo el caso Cubillos apareció ese caso, hace ya casi tres semanas, y desde entonces no ha habido nuevos chats, no han habido nuevos elementos que puedan distraer la agenda” señaló Callís, quien en esa línea destacó que mientras no hayan nuevos avances en otros casos el de Monsalve seguirá en primera plana, por cuanto también quedan hitos por resolverse. Por ejemplo la formalización de cargos en contra del exsubsecretario.

Una de las aristas de este caso fue el impacto en la aprobación de las gestiones de las ministras Camila Vallejo y Carolina Tohá: mientras que la vocera registró un aumento de 3 puntos en las opiniones mala/muy mala sobre ella (aunque también tuvo un aumento por el mismo número en la valoración de buena/muy buena), la titular de Interior mostró un aumento de 5 puntos en la medición.

“Claramente Carolina Tohá y el Presidente han sido los que han concentrado la crisis en el Gobierno (…) El manejo de la crisis se lo ha llevado la persona que ha sido, entre comillas, hipotéticamente acusada constitucionalmente, la que se dijo que tenía que abandonar el gabinete. O sea, toda la derecha disparó al mismo tiempo a Carolina Toá y lo que estamos viendo es el resultado de ese juicio”, describió el director de TuInflúyes.

Vale destacar que otro de los protagonistas de la crisis, el Presidente Gabriel Boric, no registró mayor variación en las opiniones respecto a él. Con un aumento de un punto tanto en las opiniones buenas/muy buenas y malas/muy malas, los resultados muestran que logró resistir los peores efectos de la polémica.

“Yo creo que si esta medición la hubiéramos hecho hace tres semanas atrás, a lo mejor el resultado hubiera sido otro, pero esta evaluación se hace expost-elecciones, ex post de cuando había hablado. Es decir, hay una serie de vocerías siguientes a las de hace tres semanas, que obviamente ya redireccionan al presidente en otra dirección, en otro rumbo“, destaca también Axel Callís.

Caso aparte es el de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien fue parte de las vocerías del caso en lo público mientras que en la convivencia interna de La Moneda se registraron tensiones entre ella y Tohá por el manejo de la crisis.

En particular, y pese a las acusaciones de la oposición por el manejo del Gobierno de la crisis, Orellana se mantuvo estable al marcar 24% en ambas mediciones. Esto a pesar de aumentar en 13 puntos su nivel de conocimiento (el alza más grande en el ítem), llegando al 48%.

“Normalmente la ministra Orellana ocupaba la medianía de la tabla y ahora es una ministra que da un salto (porque ya lo había pegado con el tema de Isabel Amor) y con las polémicas que ha habido, por lo tanto, hoy en es una ministra conocida y el caso Monsalve la ha puesto ahí en primera línea con respecto a lo que son sus colegas”, apuntó el analista, destacando que como figura ha sorteado bien la crisis, aunque se puede esperar que el nivel de exposición por el que pasa por estos días se regularice en el tiempo.

Economía

Entre los encuestados un 12% de los encuestados expresó que su situación económica es muy mala, mientras que el 23% la defino como mala. Ambas mediciones registraron bajas de dos puntos, mientras que las percepciones ni buena ni mala (45%), buena (17%) y muy buena (3%) se mantuvieron estables.

Las cifras se condicen con una baja sostenida en la percepción negativa de la economía personal y un aumento en la neutra y positiva.

“Una cosa es la percepción de las personas y otra cosa son los indicadores duros. Normalmente, a partir de octubre, noviembre, la percepción de la economía mejora hasta enero, febrero, eso es todos los años. ¿Y es por qué? Se abren más plazas de trabajo asociadas esencialmente al comercio, a Halloween, a la Navidad, a los temporeros, a todo lo que tiene que ver con la obra agrícola. Es decir, a partir de octubre y noviembre la percepción cambia todos los años más positivamente hasta enero, febrero”, subrayó el experto, a lo que se suma el feriado extra largo de fiestas patrias.

Sin embargo cabe destacar que esta medición no consideró los resultados del Imacec de septiembre, que registró crecimiento de la economía nulo comparado en 12 meses.