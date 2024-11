Oficialismo no descarta pedir destitución de Fiscal Nacional Ángel Valencia por caso Hermosilla

Tras la esperada revelación de la defensa del abogado Luis Hermosilla por parte de su hermano Juan Pablo, quien presentó una lista con nombres de fiscales y jueces que contactaron al encarcelado penalista, diputados del oficialismo evalúan solicitar la salida del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Y es que, en su comentado punto de prensa de este jueves, el defensor también reiteró los hechos expuestos en un recurso de protección. Juan Pablo Hermosilla denunció que durante el “cafecito” que sostuvo Valencia con su hermano y Andrés Chadwick, el actual jefe del Ministerio Público les ofreció informarles sobre causas que afectaran a Sebastián Piñera. Esta información fue desmentida por el Fiscal Nacional y el exministro tomó distancia.

El diputado socialista Jaime Naranjo, además del radical Alexis Sepúlveda y el jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, coincidieron en la posibilidad de juntar un mínimo de diez firmas para presentar un libelo a la Corte Suprema pidiendo la destitución de Valencia, en caso de que no se produzca su renuncia antes.

“Esta reiteración de hechos que involucran al Fiscal Nacional, claramente lo ponen a él en una situación compleja y difícil”, declaró el diputado Naranjo. Desde el Congreso, llamó a que, “por el interés superior del país, (Ángel Valencia) piense si conviene o no conviene que él siga a cargo de esta institución, porque los hechos que se están revelando ponen en cuestionamiento su permanencia en el Ministerio Público”.

“Nosotros, como parlamentarios, no descartamos que el día de mañana, a medida que se sigan acumulando antecedentes, recurrir y juntar las firmas que se requieren para recurrir a la Corte Suprema para su destitución”, añadió.

El parlamentario socialista concluyó reiterando que les parece prudente llamar al Fiscal Nacional a que reflexione si conviene o no conviene su permanencia en el Ministerio Público, “porque claramente, a partir de los antecedentes conocidos, él está dañando y empañando la labor honesta y honrada que muchos fiscales están cumpliendo en el país”.

“Hay que levantar una señal de alerta. El Fiscal Nacional, digámoslo como es: tuvo una reunión privada, no registrada en la ley de Lobby con un operador en el ámbito judicial y además, esa reunión en una de las versiones de la parte del abogado Hermosilla, señala que fue para analizar causas que eventualmente podrían involucrar al expresidente Piñera, entonces esto es una situación grave”, añadió el diputado Sepúlveda, según consignó el noticiero 24horas. Agregó que “el Fiscal nacional ha perdido credibilidad y eso es fundamental para la primera autoridad del Ministerio Público (…) creo que el Fiscal nacional tiene que dar un paso al costado”.

Por su parte, el diputado Sáez sostuvo que “la credibilidad del Fiscal nacional quedó puesta en cuestión hace ya varias semanas, no cambia en demasía a partir de estas revelaciones. Me parece que estas revelaciones no aportan antecedentes nuevos que sean sustanciosos y constituyen, creo yo, una medida intimidatoria en contra del Ministerio Público, en contra de los fiscales que están investigando las causas vinculadas a Luis Hermosilla y, en ese sentido, me parece que el Fiscal nacional ya ha comprometido gravemente la credibilidad de la institución completa y, por lo tanto, creo que es importante que pueda evaluar su continuidad”.

Sobre la posibilidad de juntar la diez firmas, dijo que “es una conversación que ya es vox populi al interior de casi todas las bancadas”.

Quien también abordó el tema fue el senador Juan Ignacio Latorre. En conversación con Radio Biobío, el legislador recordó que en el Frente Amplio ya tuvieron la experiencia de haber buscado la remoción del anterior Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y “no nos fue bien”, dijo. Sobre la posible solicitud de destitución de Valencia, señaló que “hay que madurarla, procesarla con responsabilidad”.

Oposición: “Hay que evaluar los antecedentes”

Miembros de la oposición optaron por una postura cautelosa y pidieron esperar los resultados de las investigaciones correspondientes. De acuerdo al citado medio, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, planteó que si se encontraran antecedentes que comprometieran la fiabilidad de Valencia, serían los tribunales los encargados de determinarlo. “Si hay antecedentes que comprometan la honradez del fiscal, los tribunales deben actuar conforme a los procedimientos constitucionales”, comentó Donoso, insistiendo en que se debe respetar el procedimiento judicial y evitar caer en especulaciones sin base.

El parlamentario explicó que, a diferencia de las filtraciones anteriores del caso Hermosilla, esta vez la información proviene de un abogado con la autorización del propietario de los datos, lo que le otorga una mayor transparencia. “La Fiscalía nunca hizo una investigación ni ha aclarado cómo llegaron a filtrarse esos antecedentes”, afirmó, recalcando que si existieran pruebas sólidas, deberían presentarse en los tribunales.

Consultado sobre la posibilidad de presentar firmas ante la Corte Suprema para abordar el caso, Donoso dijo que, si bien el oficialismo podría hacerlo, se debe analizar cuidadosamente la información disponible antes de tomar esa decisión. “Con diez firmas se puede hacer la solicitud, pero primero hay que evaluar los antecedentes”, precisó.

Respecto a la situación del exministro Andrés Chadwick, Donoso fue enfático: “Andrés Chadwick ha hablado, pero yo no soy vocero de él. Tendrá que probar o no su situación”, subrayó.

En tanto, el diputado republicano Agustín Romero expresó una postura similar, describiendo los recientes acontecimientos como “un capítulo más en la teleserie del caso filtraciones”. “Hoy hemos conocido una serie de nombres, pero debemos esperar las investigaciones para determinar si efectivamente las relaciones entre el abogado Luis Hermosilla y las personas mencionadas revisten algún tipo de delito”, señaló Romero.

Romero también destacó que, aunque algunos han sugerido presentar firmas para avanzar en el caso, él prefiere esperar más detalles antes de tomar una decisión.