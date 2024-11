Elección de gobernadores regionales: un mal día para los partidos de los extremos

Si una elección como la de ayer pudiera ser interpretada como una fotografía del sentir popular, es imposible no observar que, a la luz de los datos del Servel, en cuanto a la votación partidaria, los grandes ganadores fueron los partidos más moderados, en oposición a lo que sucedió con los más alejados del centro a ambos extremos del espectro.

Por supuesto, existen muchos datos a considerar, especialmente lo relacionado con el comportamiento de los candidatos independientes, que en su conjunto se llevaron un 62.83% de la votación, así como la incidencia del voto obligatorio, pero si solo se mide el desempeño de los partidos políticos, el que recibió mayor votación fue Renovación Nacional, con un 22.68%.

En segundo lugar, a bastante distancia, se ubicó la UDI, con un 8.87%. La otra colectividad de derecha en competencia, fuera del pacto de Chile Vamos, el Partido Republicano, llegó en tercer lugar en el sector, con un 5.06% de los votos.

La Democracia Cristiana obtuvo un 4.02% de votación y el Partido Socialista un 3.38%. El Partido Comunista consiguió un 1.72% y el Partido Radical un 1.43%.

El analista político Pepe Auth dijo en Chilevisión, al respecto, que “a los polos les fue pésimo”, agregando que “al polo de izquierda le fue pésimo: les fue pésimo en Coquimbo, con un comunista, y les fue pésimo con un soldado de Maduro”, dijo, en referencia a Alejandro Navarro en el Biobío.

Asimismo, indicó que al Partido Republicano también le fue muy mal, aseverando que “la lección es que, cuando tú haces una campaña de nicho y buscas el electorado duro, no es llegar y después decir no, yo ahora quiero el electorado de centro. La gente mide la consecuencia”.

La incidencia del voto obligatorio

Al respecto, Andrés Cruz, analista político y profesor de la Universidad de Concepción, coincidió con Auth y señaló a El Mostrador que “la irrupción del voto obligatorio tiene consecuencias y esta es una de ellas, porque, en general, las personas que no tienen compromisos ni lealtades en política profunda y que, la verdad, están sumamente agotadas de la confrontación sin sentido, finalmente optaron por posiciones que eran un poco más moderadas”.

Pese a ello, indicó que hubo excepciones, pues “eso no se reflejó en todas las votaciones que se dieron a nivel nacional, pues hubo algunos candidatos o algunas zonas que están extremadamente politizadas y que les dieron votos a candidatos que reflejaban la tendencia política históricamente más radicalizada, como lo que ocurrió en Valparaíso, pero eso tampoco tiende a ser una gran novedad porque ahí, también, en general, las municipalidades son controladas por el Frente Amplio, como sucede con Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, núcleos urbanos fuertes en los que pudiese tener algún grado de incidencia en estos candidatos”.

Respecto del hastío con la política, Cruz especificó que “los procesos electorales dejaron a la ciudadanía absolutamente agotada, desgastada y frustrada, frente a expectativas que no se cumplieron”.

En el mismo sentido, el analista explicó que eso se tradujo en un daño electoral a aquellos que mantuvieron las posiciones más radicalizadas en los dos proyectos constituyentes, los cuales “fueron castigados”.

En particular –detalló–, en la izquierda eso sucedió “con el Partido Comunista, porque hay que recordar que el Frente Amplio se fue moderando un poco y los sectores que tenían posiciones más duras dentro del FA actualmente están más silenciados, no así el Partido Comunista, que siguió sustentando el mismo esquema un tanto confrontacional y refundacional, y también apoyando a regímenes que, actualmente, no cabe la menor duda de que son totalitarios, como Venezuela. De eso se desmarcó el Frente Amplio”.

En dicho sentido, precisó que en la que quizá fue la derrota más estrepitosa de la jornada, la del exsenador Alejandro Navarro Brain, que solo obtuvo el 27% de los votos en la Región del Biobío, frente al casi 73% de su contendor, el independiente de derecha Sergio Giacaman, lo anterior tuvo una incidencia “total y absoluta”. Al respecto, precisó que al “soldado de Maduro”, como se autodenominó el exparlamentario, además le jugó en contra justamente “una campaña política demasiado confrontacional” (de hecho, Giacaman anunció que se querellará en su contra por algunos de sus dichos en época de campaña).

En cuanto al Partido Republicano, el académico puntualizó que “en el segundo proceso constitucional también generaron expectativas desmedidas y fracasaron en su intento en imponer una propuesta de Constitución que se radicalizó, pero hacia el extremo opuesto al de la primera propuesta constitucional”, rechazo hacia una posición extrema que “finalmente, se vio reflejado también en lo que nosotros vimos en este último proceso electoral de municipalidad y gobiernos regionales”, sostuvo Cruz.