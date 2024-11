Revelan otro caso de acoso sexual dentro de La Moneda: denunciante acusó que lo invisibilizaron

Esta tarde se desclasificó otro caso de índole sexual ocurrido en La Moneda, esta vez acontecido en 2023: una mujer demandó al Gobierno de Gabriel Boric, acusando haber sido víctima de acoso sexual, de no haber sido protegida por su jefatura en ese entonces y de haber sido desvinculada por “discriminación política” debido a no haber sido contratada en la administración actual.

Según informó La Tercera, la denunciante llegó a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el que se acordó el pago de 40 millones de pesos para que no continuara con su demanda.

La mujer detalló los hechos en la demanda presentada ante tribunales laborales: trabajó durante 13 años en el Palacio de La Moneda, habiendo ingresado en la primera administración de Sebastián Piñera, en el área de Programación Presidencial. Su situación laboral continuó durante el Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, cuando su jefe administrativo le ofreció seguir con el mismo contrato, aunque trasladada al área de Historia e Investigación del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia.

“Cabe destacar que durante los 13 años en los que trabajé en el Palacio de La Moneda, siempre cumplí horarios, seguí instrucciones, órdenes y encargos, y entregué reportes a la jefatura correspondiente, la que, a su turno, aprobaba anualmente mis vacaciones y días administrativos, como todo funcionario público”, señaló a modo de contexto la demandante.

En dicho departamento, desempeñó sus funciones sin cambios durante el segundo mandato de Piñera y durante la gestión de Gabriel Boric, periodo en el cual comenzaron los problemas que denuncia.

La denunciante explicó que presentó un proyecto a su jefatura para “intentar conseguir accesibilidad universal en el Palacio de La Moneda”, motivada por las circunstancias de su hijo con síndrome de Down. “Sin embargo”, apuntó, “prontamente mi jefatura me manifestaría que ya no estaba interesada en el proyecto de accesibilidad universal, y que le molestaba que le insistiera”.

En ese contexto, una compañera de trabajo le comentó que Paz Moreno, su jefa, había pedido que se alejara de ella, insinuando que “el problema con mi jefatura era que no fui contratada por el Gobierno actual“.

En esas circunstancias fue que una compañera de trabajo le señaló que Paz Moreno, jefa de ambas, le pidió que se alejara de ella (la denunciante), deslizando que “el problema que mi jefatura tenía conmigo es que no fui contratada por el Gobierno actual“. Conversación vía WhatsApp que fue adjuntada en la demanda.

“El discurso fue este”, relata también: “acá te trajimos nosotros. Tú no eres como ellos, tú vienes por un gobierno que te convence, el problema del Estado son quienes pretenden estar años y años acá sin querer mucho cambio ni que pasen cosas. La Paz necesita a una persona de confianza, si no la encuentra en ti, necesita a otra persona“.

En cuanto al acoso sexual, la denunciante acusó que fue víctima de un compañero de trabajo, Francisco Cofré, y que tanto sus compañeros como la jefatura fueron testigos de la situación sin intervenir.

“Dentro del departamento en el que trabajaba, estaba Francisco Cofré, quien rápidamente generó una relación de confianza con la jefatura, hasta el punto de ser conocido como ‘el regalón’ de Paz Moreno. Ella misma lo presentó al Presidente Boric como ‘la persona más estudiosa y aplicada del Departamento'”, señaló la mujer ante la Justicia.

La denunciante afirmó que Cofré le envió mensajes de contenido sexual y la amenazó con suicidarse si no mantenían relaciones sexuales. “Veremos quién de los dos pesa más”, fue una de las amenazas, además de advertir que si ella no accedía a sus demandas, hablaría con Paz Moreno.

La situación culminó en el propio Palacio de La Moneda, donde Cofré la condujo hasta la sala n°100, exigiéndole tener relaciones sexuales o él se suicidaría. “Intenté huir, pero me sujetó del brazo con firmeza. Solo cuando le pedí que se calmara, mencionando que las consecuencias serían para mí si Paz lo veía tan alterado, Cofré recuperó la compostura”, relató.

La denunciante aseguró que su jefatura intentó invisibilizar la situación, y en lugar de realizar un sumario interno, le dieron la opción de decidir si Cofré debía seguir participando en las reuniones del departamento. “Lo que me dejó en una posición incómoda, considerando que Cofré era el ‘regalón’ de mi jefatura, bajo el pretexto de que yo tendría ‘más herramientas para superar el problema’.”

Consultada por La Tercera, Presidencia informó que Francisco Cofré dejó sus funciones en La Moneda el 10 de junio de este año “como consecuencia de un procedimiento disciplinario”, mientras que Paz Moreno renunció en enero de 2023.