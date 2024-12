Pulso Ciudadano: Matthei se estanca en su techo mientras Bachelet supera a Kast

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y carta a La Moneda en Chile Vamos, se mantiene como la figura política más mencionada para la próxima elección presidencial según la encuesta Pulso Ciudadano de noviembre, alcanzando un 26,4% de las preferencias. Sin embargo, y tal como lo han anticipado expertos, “tocó techo”, ya que se mantiene sin variaciones respecto a octubre (+0.1%).

En tanto la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, subió al segundo lugar con un 13,1%, a pesar de sus repetidas intervenciones descartando un interés por volver a La Moneda. A diferencia de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien cayó al tercer puesto con un 10,4%.

Vale destacar que el presidente de Republicanos, Arturo Squella, anunció esta semana que el excandidato republicano volverá a competir en las presidenciales de este año y sin participar de primarias con Chile Vamos.

En posiciones posteriores, destacan el diputado Johannes Kaiser con un 8,1%, el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic con un 4,7%, y el fundador del PDG Franco Parisi con un 2,1%. Otros nombres incluyen a Camila Vallejo (1,9%), Carolina Tohá (1,8%) y Claudio Orrego (1,5%). En total, un 10,8% de los encuestados no sabe por quién votar, y un 8,3% declaró que no apoyaría a ninguno de los candidatos.

En escenarios de segunda vuelta, Matthei vencería a Michelle Bachelet con un 46,4% frente a un 31,8%, y superaría también a otros candidatos como Tomás Vodanovic (47,4% vs. 29,7%) y Carolina Tohá (51,4% vs. 18,4%). Por su parte, José Antonio Kast aparece con resultados mixtos: vencería a Bachelet por un margen estrecho (39,8% vs. 36,7%) pero perdería ante Vodanovic (34,9% vs. 35,7%).