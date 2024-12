Felipe Ward echó al agua a Andrés Chadwick en arista Parque Capital del caso Hermosilla

El exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI) entregó este 30 de septiembre su declaración ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, en calidad de imputado, en el marco de la investigación por la arista Parque Capital del caso Hermosilla. En su testimonio, Ward reveló detalles sobre las gestiones que realizó en favor del proyecto vinculado a Grupo Patio, señalando que la iniciativa fue impulsada por los exministros Andrés Chadwick y el encarcelado abogado Luis Hermosilla, ambos con un rol clave en el desarrollo de este controvertido proceso.

Ward explicó que su involucramiento en el proyecto comenzó tras un almuerzo en junio de 2020 en la oficina de Chadwick, donde tuvo contacto inicial con Hermosilla. Según su relato —que fue consignado este miércoles por La Tercera— en esa reunión el abogado manifestó su preocupación por la falta de avance del proyecto y le solicitó averiguar su estado. “El planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés”, subrayó Ward.

Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones clave, incluyendo una cita formal por Ley de Lobby el 3 de julio de 2020 y otro encuentro el 7 de agosto en la oficina de Hermosilla —escenario del audio que inicio el caso, ubicada en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, Vitacura, y también utilizada por Chadwick—. En esta última ocasión, Hermosilla habría insistido en la necesidad de “agilizar y destrabar el proyecto”.

Ward declaró que, aunque tuvo dudas sobre los intereses de Hermosilla, no le resultó extraño el pedido debido a la cercanía política con Chadwick, primo del entonces presidente Sebastián Piñera. Además, señaló que era común recibir requerimientos de asesores para proyectos del plan de inversiones gubernamental.

Sin embargo, admitió que las reuniones sostenidas con Hermosilla no fueron registradas bajo la Ley de Lobby. “En retrospectiva, no sé si debí haberlo hecho, pero no lo hice, en el entendido de que me estaba reuniendo con un funcionario público activo de gobierno”, afirmó.

El exministro entregó su teléfono celular para peritajes, así como acceso a su correo institucional y personal. También descartó que su contratación posterior en la Universidad San Sebastián —donde Andrés Chadwick fue presidente de la junta directiva hasta antes del estallido del caso—estuviera relacionada con sus gestiones en Parque Capital.

Felipe Ward negó tener conocimiento de intereses económicos por parte de Chadwick en el proyecto y afirmó que su actuación estuvo motivada por un compromiso político y no por beneficios personales.

Oficialismo emplaza a la UDI y pide pronta formalización de Andrés Chadwick

El diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista) calificó como como “de un gravedad absoluta” las últimas declaraciones ante Fiscalía del exministro de Vivienda Felipe Ward en la arista Parque Capital del también llamado caso Audio, sobre las que afirma que “además nos entrega certeza respecto a la participación del exministro Chadwick”. En ese contexto, también emplazó a que “la UDI tiene que dar explicaciones”.

Tras la declaraciones publicadas por la prensa, el parlamentario comentó que “las declaraciones del exministro Ward son de una gravedad absoluta, no solamente reconoce su participación en facilitar toda la tramitación del Grupo Patio, sino que además nos entrega certeza respecto a la participación del exministro Chadwick”.

En esa misma línea, afirmó que “hoy es necesario que la derecha dé también cuenta de lo que su exministro del Interior, de lo que su exministro de Vivienda -ambos militantes de la UDI- desarrollaron y qué gestiones se hicieron para poder facilitar una inversión del Grupo Patio”.

“Al parecer, el dicho que ‘todos los caminos llevaban a Chadwick en el Caso Audio’ es cierto. Y espero que prontamente el Ministerio Público lleve adelante los procesos de formalización de todos aquellos implicados”, agregó.

Asimismo, señaló que “cuando se inició este proceso dijimos ‘caiga quien caiga, sea del sector que sea’. Y claramente hoy día la UDI al parecer tiene muchos militantes hoy día involucrados en este proceso investigativo”.

En ese sentido, aseguró que “la UDI tiene que dar explicaciones. No es normal que el círculo que rodeaba a Hermosilla y desde donde se gestaban cada una de las operaciones ilegales que hoy lo tienen en Capitán Yáber, eran militantes de la UDI, actuales militantes de la UDI, destacados militantes de la UDI, ministro del Interior y ministro de Vivienda de la UDI”.

Finalmente, recalcó que “es necesario que la UDI aquí dé explicaciones. Y espero que el Ministerio Público, en particular el fiscal nacional, lleve adelante todas y cada una de las medidas necesarias para poder entregar transparencia respecto a lo que aquí ocurrió. Y si es que existe algún implicado y algún responsable de la comisión de un delito que responda, se le formalice y se le condene rápidamente”.

“Es necesario avanzar con la formalización del exministro Chadwick”

La diputada independiente, y querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, Camila Musante, insistió en avanzar con la formalización del exministro Andrés Chadwick, luego de la revelación de las últimas declaraciones del exministro Felipe Ward ante Fiscalía, en que aseguró que “el planteamiento de apoyar las gestiones del proyecto Parque Capital vino de Chadwick y (Luis) Hermosilla”.

Tras estas nuevas declaraciones publicadas por la prensa, la diputada y jefa de bancada IND-PPD, comentó que “todo indica que, efectivamente, acá hubo una mano negra respecto del proyecto Parque Capital. Y esto tiene nombre y apellido en nuestro Código Penal, se llama tráfico de influencias”.

“He insistido muchas veces en que es necesario avanzar con la formalización del exministro Chadwick. Parece, francamente, impresentable que ya Hermosilla haya declarado dos veces ante la Fiscalía, que el exministro Ward haya señalado también su punto de vista respecto a Parque Capital, y que Chadwick siga sin ser formalizado”, agregó.

En ese sentido, cuestionó “¿qué otros antecedentes tienen que salir a la luz pública para que él pueda ser formalizado ante el Ministerio Público? ¿Cuál es la red de poder que lo mantiene, que no lo deja caer y lo sigue protegiendo? Porque Hermosilla va a volver a ser formalizado por estos nuevos hechos y por otros delitos, ¿pero por qué no cae Chadwick?”.

“No tiene ya a sus amigos en la Corte Suprema que lo pueden blindar y proteger, pero parece que todavía guarda otros amigos en la Fiscalía que no permiten su formalización ni que responda ante los hechos que hemos conocido de todas las influencias que ejerció no solamente con el señor Hermosilla, sino que para favorecer a su familia, a también el rol que cumplió él como ministro del Interior, y eso es bastante impresentable. Ya veíamos también las gestiones que habían favorecido un proyecto en que participaba el hijo de Chadwick”, complementó.

Finalmente, insistió en que “a mí me parece que esto es impresentable y el Ministerio Público no puede seguir blindando a un exministro de Estado. Es necesario proceder a la formalización del señor Chadwick. Sino, la sensación de dos tipos de justicia: una para los exministros amigos de Hermosilla -que ahora de amigos queda poco porque lo dejaron caer- y otra para el resto de los chinos que sí tienen que responder por los delitos que cometen”.

Campillai: “No queremos un nuevo Caso Penta”

Quien también abordó el caso fue la senadora Fabiola Campillai, quien se sumó al llamado de la pronta formalización de Andrés Chadwick ante los últimos antecedentes en la arista Parque Capital. “Ante los graves antecedentes dados a conocer en la declaración de Felipe Ward, ex ministro de Sebastián Piñera, es fundamental que la Fiscalía formalice a Andrés Chadwick y que los tribunales apliquen todo el rigor de la ley. La justicia debe actuar sin excepciones. Estos hechos no pueden quedar impunes. No queremos un nuevo Caso Penta”, sentenció.