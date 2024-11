Oficialismo y rol de Chadwick en caso Hermosilla: “Un tentáculo político” y “tiene mucho que decir”

“Lo que todo Chile estaba esperando” y “ojalá no se llegue a clases de ética” son parte de las reacciones del oficialismo tras conocerse que Andrés Chadwick Piñera finalmente declaró en calidad de imputado por el caso Hermosilla. El exministro del gobierno de su primo —el fallecido exmandatario Sebastián Piñera—y exmilitante de la UDI, se presentó la tarde de este lunes ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, en una instancia a la que llegó en absoluta reserva.

La declaración de Chadwick, quien hasta hace poco era presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, se dio en el marco de la arista Parque Capital del caso de corrupción que lleva el apellido de su amigo, a quien consideró “compañero de toda una vida”, el encarcelado abogado Luis Hermosilla.

Recordemos que, en la mensajería recuperada del iPhone de Hermosilla, se aprecia cómo Álvaro Jalaff, uno de los fundadores del Grupo Patio, solicitó entre 2020 y 2021 al otrora poderoso penalista que hiciera de intermediario con el gobierno de Sebastián Piñera para gestionar los permisos de un megaproyecto en la comuna de Lampa. Una de las personas contactadas sería el propio Chadwick, además del exministro de Vivienda, Felipe Ward, quien ya testificó el pasado 30 de septiembre en calidad de imputado en la causa.

“Era un tentáculo político de Hermosilla”

“Chadwick debe responder ante la justicia”, sentenció el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, querellante en el caso Hermosilla. A su juicio, el exministro “estaba en el corazón de la red de Hermosilla”. Y es que, para el parlamentario socialista, Andrés Chadwick “era un tentáculo político de Hermosilla”, por lo que espera que la Fiscalía investigue a fondo, sin presiones, y se castigue con el máximo rigor de la ley.

La declaración del exministro, “es lo que todo Chile estaba esperando”, manifestó el diputado y jefe de bancada del PS, Daniel Melo, para quien “lo fundamental es que haya entregado todos los antecedentes respecto a su vínculo con Hermosilla y también sobre cuál fue su participación para que el Grupo Patio obtuviera esos permisos en tiempo record”. El diputado Melo también confía en que el Ministerio Público seguirá investigando, “caiga quien caiga, sin ningún tipo de privilegio”.

“Esperamos que en este proceso de investigación se logre aclarar los vínculos del poder que mantenía el señor Hermosilla durante todo este tiempo. Obviamente, dentro de esta ecuación el señor Chadwick tiene mucho que entregar e informar”, añadió, también desde el PS, el diputado Marcos Ilabaca.

“¿Quién defenderá ahora a Chadwick?”

Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano planteó que “todo indica que Chadwick fue el articulador en la red de corrupción de Luis Hermosilla”. El encarcelado penalista, agregó, “no solo recibió pagos millonarios no explicados, sino que eventualmente corrompió a otros ministros de Piñera para favorecer a empresarios”. “La justicia debe actuar de manera ejemplar”, sostuvo el frenteamplista.

La diputada independiente y jefa del comité Independientes-PPD, Camila Musante, quién además es querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, también espera que el exministro del Interior “pueda responder como todos los chilenos y chilenas”. En ese sentido, planteó sus interrogantes:

“¿Quién defenderá ahora a Chadwick ya que su gran amiga, la ministra Vivanco, salió de la Corte Suprema siendo destituida y acusada constitucionalmente? ¿Cómo va a enfrentar a la justicia cuando sus amigos ministros de la Corte Suprema ya no están para protegerlo?”, cuestionó la diputada Musante.

La parlamentaria de la bancada oficialista también espera que el exministro “pueda responder como todos los chilenos y chilenas”, pero también —sobre el caso Hermosilla y sus aristas— “que no se lleguen a acuerdos de clases de ética, ni ninguno de esos arreglos a los que se llegó como en el Caso Penta SQM”.

Desde la oposición no ha habido reacciones sobre la declaración de Andrés Chadwick en calidad de imputado.

Fiscal Nacional se enteró por la prensa

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reconoció este jueves no tener conocimiento de la declaración de Andrés Chadwick, ya que se enteró “por la prensa” de la misma. Eso sí, recalcó que la investigación tiene carácter reservado.

“Debo confesar que tomé conocimiento de que la diligencia ya se había realizado por la prensa. Aunque estaba informado de que (Chadwick) se encontraba citado y que pronto iba a prestar declaraciones”, señaló desde el Hotel Diego de Almagro durante la Capacitación Interinstitucional para la implementación de la segunda etapa del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

El jefe del Ministerio Público reiteró que no tiene conocimiento del contenido de esa diligencia. Sin perjuicio de aquello, añadió, “las diligencias que se van a realizar en lo sucesivo para el esclarecimiento de los hechos, son atribución de los fiscales a cargo de esa causa”.

“Siempre, tal como lo he dicho en otras ocasiones, las investigaciones avanzan mejor en la medida que se encuentran reservadas”, sentenció. Por lo tanto, agregó, “aun en el caso de que lo supiera, creo que sería de interés público y eso obliga a no revelar o no transmitir esa información”.