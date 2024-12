Matthei se intenta desligar de contrato a exfiscal Guerra en su municipio: “No tengo vínculos”

Respondiendo a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se refirió al rol del exfiscal Manuel Guerra en la municipalidad que tras las últimas elecciones quedará en manos del exministro Jaime Bellolio (UDI).

Esto, luego de que se diera a conocer que Guerra, quien se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público por sus vínculos con el encarcelado abogado Luis Hermosilla y el también exministro del gobierno anterior Andrés Chadwick, prestó servicios relacionados con probidad a la alcaldía del sector oriente.

Cabe mencionar que la ministra Vallejo, hace dos días, respondió directamente a las críticas de la alcaldesa Matthei hacia La Moneda a raíz del caso Monsalve, sugiriendo que “sería bueno que aclarara su relación con el exfiscal Manuel Guerra y los recursos municipales involucrados”.

“Nosotros tenemos más o menos más de 300 contratos a honorarios en la municipalidad y yo no tengo vínculos con cada uno de ellos. Este fue un contrato por cinco meses, en que el trabajo se hizo y que nos permitió ir viendo cuáles eran los lugares donde había mayor riesgo en cuanto al buen manejo de las platas públicas”, declaró la saliente jefa comunal durante la entrega del terreno que permitirá dar inicio a las obras de recuperación del Café Literario del Parque Balmaceda.

El referido vínculo, añadió Matthei, “nos permitió tener mucho mayor control y mejores contratos en áreas tan complejas como por ejemplo el retiro de basura, el barrido de calles, que son contratos muy millonarios”.

Así, Matthei reiteró la explicación que dio a inicios de noviembre cuando se dio a conocer que Guerra recibió cerca de once millones por la elaborar de informes de probidad.

La carta presidencial de la UDI no se quedó ahí y replicó al llamado de Vallejo a tener “humildad”, asegurando que “creo que no soy la única que ha expresado críticas al manejo de la prensa y de la opinión pública en las crisis que ha tenido (el Gobierno). Yo creo que las críticas han sido múltiples y además de todos los sectores políticos, incluyendo el de ella”.

Evelyn Matthei agregó que “más que hacer polémicas, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de los problemas que afectan a los chilenos. No veo que a nadie le interese mucho este tipo de polémica“.

En octubre de este año, Matthei reaccionó a los chats revelados entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, donde se mencionó su nombre en mensajes de índole sexista. La alcaldesa calificó las expresiones como denigrantes y que no aportan a la investigación del caso. Según publicó The Clinic, Guerra describió a Matthei como “guapa, rica, con coraje para decir lo que piensa”. Matthei respondió con un video afirmando no tener causas judiciales con ellos. Criticó el debate “miserable” que desvía la atención de los problemas de los chilenos, abogando por la transparencia en el proceso. En ese momento, la diputada Daniella Cicardini (PS), también pidió a Matthei aclarar su relación con Guerra y Hermosilla.