Mirosevic pide reforma al sistema político pese a que el PL puede ser afectado: “No tenemos miedo”

El diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, dijo estar de acuerdo con que se reforme el sistema político, pese a que si la iniciativa avanza, su partido podría ser uno de los afectados y desaparecer.

“Es una discusión muy bienvenida. En el discurso de presentación de la campaña, yo dije que uno de los ejes tiene que ser reforma al sistema político. Ahí necesitamos también un pacto de gobernabilidad”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El parlamentario destacó que el sistema político necesita “orden” y sobre todo “disciplina en el Congreso”, agregando que “si no hay disciplina en el Congreso, no hay posibilidad de acuerdos duraderos”. Mirosevic destacó que los acuerdos en el Congreso se ven amenazados por el “desorden interno”, que dificulta que los pactos se cumplan. “Si yo hago un acuerdo con la oposición pero finalmente no se cumple porque hay desorden interno, lo que sucede es que no vamos a poder tener una democracia con acuerdos sostenibles en el tiempo”, explicó.

A pesar de que la reforma establece que los partidos deberán contar con un mínimo de ocho diputados para mantenerse vigentes, Mirosevic no se mostró preocupado por la amenaza que esto representa para el Partido Liberal, que actualmente tiene solo cinco parlamentarios. “Hoy día nosotros somos un partido de cinco diputados. La reforma habla de un mínimo de ocho. No nos parece, en dos elecciones más, no nos parece que para nosotros sea algo inalcanzable”, sostuvo. “Estamos trabajando en ello. Por lo tanto, no le tenemos ningún miedo”, añadió.

El diputado también subrayó que el Partido Liberal está comprometido con elevar los estándares del sistema político, incluso si eso significa que su propio partido pueda verse afectado. “Elevar estos estándares para mejorar el sistema político es necesario, incluso si es que eso significa sacrificar tu propio partido, porque creo que eso el país lo necesita hoy día”, comentó.

En cuanto a las reglas propuestas, Mirosevic mencionó que no se oponen al 5% de votos nacionales o los ocho escaños como requisito para los partidos, pero destacó que el problema no solo es el número de partidos. “Mañana podríamos tener menos número de partidos más grandes, pero igual de desordenados. Entonces, hay que hacerse cargo de la disciplina, no solamente del número”, indicó.

Finalmente, el parlamentario criticó el individualismo radical presente en el Congreso. “El Congreso está excesivamente desordenado, hay demasiado individualismo radical”, concluyó.