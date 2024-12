Dichos de Caputo sobre Boric gatillan nuevo incidente diplomático con Argentina

“Hoy los gobierna un comunista que los está por hundir”, afirmó el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, refiriéndose al Presidente Gabriel Boric. El cerebro de las políticas económicas de Javier Milei utilizó a Chile como ejemplo para destacar la importancia de la “batalla cultural” y criticó duramente al mandatario, acusándolo de ser responsable de una crisis en el país.

“Los países que han descuidado la batalla cultural terminaron mal. Chile es el país de América Latina que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010 y descuidó la batalla cultural que hoy da Axel Kaiser”, dijo Caputo en conversación con Radio Mitre.

Los dichos del secretario de Estado trasandino gatillaron un nuevo incidente diplomático entre ambos países. Este mismo miércoles, el secretario general de Política Exterior de Chile, Rodrigo Olsen, entregó formalmente una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, manifestando el rechazo de La Moneda a “las inapropiadas e inexactas declaraciones” del ministro Luis Caputo.

En abril pasado, el Presidente Boric rechazó las afirmaciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre la presencia de Hezbollah en Chile, calificándolas de infundadas y carentes de pruebas. “Yo exijo respeto para con nuestro país”, sentenció el Mandatario. En dicha ocasión, también se envió una nota de protesta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto terminó en una disculpa del gobierno argentino.

El episodio se sumó a otro incidente diplomático ocurrido en marzo con el propio embajador argentino de Milei en Chile, Jorge Faurie, que también generó molestia en La Moneda. Oficios de Cancillería relataron que el diplomático trató “irrespetuosamente” a una delegación chilena en el Paso Los Libertadores. “Mi país ya era potencia agrícola cuando ustedes recién aprendían a comer”, dijo. Faurie aseguró no recordar esa parte del diálogo.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el senador Iván Moreira (UDI) dijo compartir la nota de protesta de la Cancillería chilena al gobierno argentino por las declaraciones del ministro Luis Caputo. El legislador, pese a no compartir línea política con el Presidente Boric, afirmó que este “no es comunista” y criticó la intromisión del ministro trasandino.

Al senador Moreira, además, le llamó la atención que en la cartera dirigida por Caputo se encuentra como asesor el economista chileno-argentino, José Luis Daza.

Cabe mencionar que Daza, experto en finanzas nacido en Buenos Aires pero de nacionalidad chilena, y cuyo nombre sonó para ser ministro de José Antonio Kast en caso de ganar la elección presidencial del 2021, asumió en septiembre como nuevo Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, cargo bajo el cual ejercerá el rol de viceministro.

“Me parece que no corresponde inmiscuirse en la política interna de nuestro país. Nosotros jamás lo hacemos con Argentina y con ningún país”, sentenció Moreira. A su juicio, el gobierno del presidente Milei “tiene de alguna manera una política de no acercamiento al Gobierno de Chile por razones ideológicas y a mí me parece impropio que así sea, porque durante estos 30 años de democracia hemos respaldado una política exterior de Estado de acercamiento, no importando el color político de las autoridades de otros países”.

Consultado por la presencia de Daza en el ministerio argentino. “Nos llama la atención y no deja de ser sorpresa que un chileno que está asesorando al gobierno de Milei no genere acercamientos con Chile y haga todo lo contrario, porque él es parte y comparte las declaraciones del ministro Caputo”.

Desde la Cámara Baja, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Vlado Mirosevic (PL), también valoró la nota de protesta que envía el gobierno chileno. “Es de todo sentido común”, dijo.

“El ministro Caputo, al insultar al Presidente de la República de Chile, no está insultando solo a una persona, está insultando a todo el país. Y yo creo que ya es tiempo que las autoridades argentinas se pongan serios y que entiendan que su ideología extrema no tiene por qué ponerse entre medio de una buena relación que tenemos entre ambos países”, añadió el parlamentario y precandidato presidencial del oficialismo.

Definitivamente, concluyó Mirosevic, “el tensionar la relación con Chile, artificialmente, no le hace bien a las relaciones”. De nuestro lado, añadió, “Chile no está haciendo eso, no queremos eso, lo que queremos es prosperidad común, que le vaya bien a ambos países y por lo tanto yo pediría respeto a Chile, no solo a las autoridades actuales, sino que a Chile”.