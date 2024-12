En la puerta del horno: la derecha está decidida a apoyar reforma de pensiones

Chile Vamos aclara posturas. La derecha decidió esta semana que no va a ser la razón del fracaso de un acuerdo para la reforma de pensiones. Un dirigente del sector me dijo que “esta semana vi un cambio significativo en nuestras bancadas, empieza a ganar terreno la idea de que sería una muy buena noticia lograr un acuerdo”. Este optimismo es inédito en la derecha.

Republicanos para la casa.El domingo –en “Mesa Central” de Canal 13– el presidente de RN, Rodrigo Galilea (foto que ilustra esta nota), sacó de escena al Partido Republicano y su oposición al acuerdo: “En estas cosas uno aporta, es creativo y busca soluciones, si no, es mejor que no entre en esta conversación”. Esta semana Republicanos no apareció en la discusión de pensiones.

Contundente señal. Como dijo mi colega Iván Weissman en su edición de El Semanal del domingo, “se alinean los astros para un acuerdo y Grupo Luksic y gremios dan señales de apoyo”. El lunes temprano un senador oficialista no podía más de optimismo, tras sus conversaciones el fin de semana con los ministros Mario Marcel, Jeannette Jara y los presidentes de RN, Rodrigo Galilea, y de la UDI, Guillermo Ramírez. En la tarde eso cambió.

Algo pasó el lunes en la tarde. El martes al mediodía un alto ejecutivo de una AFP me dijo: “El lunes en la mañana todo indicaba que el acuerdo estaba listo, pero algo pasó, no sé qué fue, pero la situación cambió”. Le pregunté a uno de los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado qué había pasado y se rio: “Es que hay varios que se están poniendo nerviosos”, me dijo.

Los nerviosos están en la derecha. Logrado el apoyo de la Sofofa, la Asociación de Bancos, la Confederación de la Producción y del Comercio, los únicos dos actores de derecha que aparecen oponiéndose al acuerdo son un debilitado Partido Republicano y el Instituto Libertad y Desarrollo. En la comisión me dijeron que ahora están entrando en la ingeniería de detalles, una etapa delicada, y usaron la frase “el pan se quema en la puerta del horno”.

El lunes la bancada de diputados de la UDI se juntó en casa de la candidata presidencial. El mensaje fue que ella confiaba plenamente en los senadores que tiene la derecha en la mesa de negociaciones (Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea) y les insistió que “voten unidos como bloque”. El jueves, en una gira por la Región del Biobío, dijo algo parecido: “Es bueno que se intente un diálogo serio”. Esto es un cambio importante, porque Matthei dudaba que fuera bueno darle el punto de la reforma al Gobierno.

¿Qué pasa en la izquierda? Esta semana apareció un video de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, señalando que es fundamental la división de la industria de las AFP, y el Frente Amplio se declaró en “estado de alerta”. La apuesta de los que impulsan las negociaciones es que estas terminen en enero con la firma de un protocolo de acuerdo. La derecha considera que la votación en contra de ese acuerdo por parte de parlamentarios oficialistas sería un duro golpe para La Moneda.