PS y DC blindan al Gobierno del fuego amigo comunista sobre reforma de pensiones

El Partido Comunista (PC) ha expresado públicamente su creciente incomodidad con el rumbo que está tomando la negociación por la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Aunque el malestar era conocido en círculos internos, la crítica abierta llegó este domingo, cuando el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, intervino directamente en el debate.

A través de su cuenta de X, Jadue cuestionó la viabilidad del proyecto y sugirió que lo mejor sería retirarlo. “Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP. #No+AFP”, escribió. El exalcalde amplió su crítica, calificando a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) como “una estafa” que solo “sirve al mercado de capitales” y produce “pensiones miserables”.

Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP #No+AFP — Daniel Jadue (@danieljadue) December 29, 2024

Las declaraciones de Jadue reflejan el creciente malestar dentro del Partido Comunista. La reforma de pensiones, una de las promesas clave del programa de Apruebo Dignidad (coalición que agrupa al PC y al Frente Amplio), ha sufrido múltiples cambios desde su presentación, y muchos militantes temen que el proyecto actual no logre los objetivos de una verdadera reforma estructural.

El diputado Matías Ramírez fue uno de los primeros en respaldar a Jadue. En conversación con La Tercera, Ramírez manifestó que, si las negociaciones en el Senado resultan en un acuerdo que distorsione el proyecto original, especialmente al no destinar un porcentaje suficiente para la creación de un seguro social y al fortalecer el rol de las AFP, sería necesario reconsiderar su tramitación. “En ningún caso podemos consolidar un sistema de pensiones como el actual, que ha generado pensiones de miseria”, sostuvo.

Desde el lado de las mujeres comunistas, la diputada Carmen Hertz calificó el sistema de AFP como “un negociado” que beneficia a las grandes empresas, y expresó que la reforma que se discute actualmente sigue entregando recursos a estas entidades. “La mejor medida para la población de nuestro país es retirar ese proyecto y dejar al desnudo quienes se oponen a una reforma real de pensiones”, señaló.

División interna y presión sobre el Gobierno

El descontento dentro del PC no es uniforme. Mientras algunos parlamentarios exigen una revisión más profunda del proyecto, otros se muestran más cautelosos. El diputado Luis Cuello, presidente de la Comisión de Trabajo, aseguró que el desafío ahora es sacar adelante una reforma que contemple un seguro social y aumente las pensiones. “Sin reforma no aumentan las pensiones. Es decir, es condenar a las mujeres que hoy reciben de la AFP una pensión de $46 mil a seguir viviendo esa realidad. La industria de las AFP no quiere la reforma y ha usado la plata de los trabajadores en una campaña millonaria para que esta fracase. Ese es un dato relevante para tomar posición”, sostuvo Cuello.

En la bancada también surgieron voces comunistas que prefieren mantener el proyecto en trámite. El diputado Boris Barrera advirtió que retirar el proyecto sin conocer el texto final podría ser apresurado. “Aún quedan opciones sobre la mesa, como que el gobierno reponga su proyecto original, donde el 6% vaya a solidaridad (…), y tal vez votarlo. Y si no hay acuerdo en que sea 6%, dejarlo en 3% y 3%, pero también votarlo, y pasarle la responsabilidad a quien realmente la tiene, que es la derecha, y que la gente vea quién son los que están votando en contra de los actuales jubilados”.

Respaldo DC y PS (con matices)

En el Ejecutivo, son conscientes del dilema. La idea de un acuerdo con la oposición genera tensiones, tanto en el Frente Amplio como en el PC. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha insistido en que el Gobierno está cerca de un acuerdo con la oposición, aunque las críticas dentro del oficialismo siguen siendo intensas.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también militante del PC, fue consultada sobre los comentarios de Jadue y otros parlamentarios. Jara defendió el proyecto, destacando que, aunque es diferente al inicial, “el proyecto sí sube las pensiones de los actuales y futuros jubilados”. En sus declaraciones, Jara también recordó que, en un Congreso sin mayoría para el gobierno, es necesario reconocer la realidad de las negociaciones. “Si el proyecto se retira, las pensiones seguirán bajando, el Parlamento será el mismo, y las AFP seguirán ganando”, enfatizó.

En ese sentido, el Gobierno recibió el respaldo del Partido Socialista (PS) —aunque con matices— y de la Democracia Cristiana (DC).

El Diputado y jefe de la bancada PS, Daniel Melo, respondió a “los agoreros de siempre”. En referencia a los comunistas, “les diría que dejemos que el Gobierno construya los acuerdos necesarios para avanzar en la reforma de pensiones, hoy lo que la gente espera, es que las pensiones mejoren de una vez, que se legisle con sentido urgencia”, declaró el diputado Melo.

Pero la visión no es 100% compartida al interior de la bancada. Su par socialista, el diputado Marcos Ilabaca, criticó que “estamos cediendo casi todo por sacar adelante (…) Pero que nada ayuda a cambiar el sistema injusto que hoy día vivimos”. Por lo que, con el actual proyecto, añadió, “estamos consolidando el sistema de AFP”.

“Porque al final del día la platita no es tuya. La platita es de la AFP y de los bancos e instituciones financieras”, concluyó el diputado Ilabaca.

El diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Juan Santana, abordó los plazos que estableció el Gobierno en conjunto con los senadores de Chile Vamos, los que —a su juicio— “son completamente realistas”. Es decir, que la reforma se despache el mes de enero del Senado.

Lo que no se realista, añadió Santana, “es el engaño y la falta de voluntad política por parte de algunos sectores que se comprometieron de puño y letra en que esto serían los plazos y ahora desconocen lo que ellos mismos firmaron y quieren que la discusión se traslade para el mes de marzo”. En esa línea, apuntó a la derecha: “nunca quiso una reforma al sistema de pensiones es hora de que cumplan lo que prometieron ni más ni menos”.

Por otro lado, desde la bancada DC, el diputado Eric Aedo respaldó lo dicho previamente por la ministra Jara. “Ha sido contundente y precisa, además muestra un alto sentido político y de realismo frente a la reforma de pensiones”, mencionó. El diputado Aedo dijo que “no es tiempo de enamorarse de las ideas propias, es tiempo del pragmatismo (…) llevamos más de una década discutiendo la reforma de pensiones y hoy estamos ad portas de lograr un acuerdo”. En palabras del falangista, “es el momento de llegar a ese acuerdo, de deponer las ideas propias y concordar algo que le haga bien al país y en ese sentido confío plenamente en lo que está haciendo la ministra Jara, el ministro (Mario) Marcel y obviamente, las voces de Daniel Jadue, quien está siendo investigado por delitos de corrupción, creo que carecen hoy de valor”.

Bianchi: “Todavía quedan espacios de negociación donde el señor Jadue no es parte”

Quien también abordó los dichos del exalcalde Jadue fue el senador Karim Bianchi. “Lo mejor que puede hacer el señor Jadue es mantenerse en silencio porque él no es parte de esta discusión, en la que el gobierno no ha podido expresarle a la comunidad el proyecto que tiene y sólo ha discutido con la oposición, la cual no quiere avanzar en esta materia”, declaró.

Para el legislador, “esto ya se anuncia como un verdadero fracaso”. Según Bianchi, “no vamos a tener reforma, sino sólo algunos cambios estructurales, que están lejos de ser una reforma y eso es lo lamentable, ya que vamos a seguir manteniendo el sistema”.

No obstante, el senador remarcó que “todavía quedan espacios de negociación, donde el señor Jadue no es parte, por tanto, vamos a esperar y respetar esos espacios en torno a una petición urgente para la ciudadanía”.

El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), presidente de la Comisión de Constitución por la reforma de pensiones, recalcó que “cada vez le va quedando menos tiempo al Gobierno para llegar a un acuerdo en materia de reforma previsional. Y por eso es que es tan importante que el Gobierno evalúe la posibilidad de focalizar el esfuerzo en aumentar la PGU, que es un segmento importante de nuestra población que requiere atención y sobre todo un aumento inmediato de la PGU, así como también para los discapacitados y postrados integrarlo en este sistema de seguridad social”. De acuerdo al diputado Calisto, “es fundamental y evidentemente esto vía impuestos generales y no a través de los fondos previsionales de los cotizantes”.