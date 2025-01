Caso Eduardo Macaya: diputado Alessandri (UDI) declarará en investigación por tráfico de influencias

El diputado Jorge Alessandri (UDI) deberá comparecer durante esta jornada ante la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua, en el marco de una investigación por tráfico de influencias relacionado con el caso de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya.

La indagatoria se centra en un correo electrónico que Alessandri envió al alcaide del centro penitenciario de O’Higgins, el cual contenía información médica de Eduardo Macaya, incluyendo una lista de medicamentos y un certificado que acreditaba sus patologías. Tras la recepción del mensaje, Macaya Zentilli permaneció en la enfermería del penal, lo que generó incomodidad entre los internos y motivó una investigación interna.

Consultado sobre su actuar, el diputado Alessandri afirmó que su mensaje no tenía intención de solicitar un trato preferencial. “En nuestro país, que un reo tenga acceso a sus remedios no es un privilegio, es un derecho, y en ese mail no se solicita nada, se manda el listado de los remedios”, señaló en declaraciones a Radio Cooperativa.

Alessandri explicó además que su intervención obedeció a una solicitud directa de Javier Macaya. “¿Por qué (lo hice) yo? Porque me lo pidió el senador Macaya, que en ese momento estaba imposibilitado físicamente de hacerlo, porque iba manejando”, concluyó.