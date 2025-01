Rodrigo Galilea y su obsesión con las pensiones

Los odiosos resúmenes de fin de año. En diciembre pasado me di el lujo de no realizar en +Política esos insoportables y soporíferos resúmenes de fin de año que mezclan de todo para no decir nada. Esa licencia que me tomé tuvo como costo que no destaqué el personaje político del 2024.

Personaje judicial. El personaje del año pasado fue Luis Hermosilla por cómo fue desenredando una madeja llena de posibles tráfico de influencia, corrupción, lavado de activos, delitos tributarios, etc. Una prueba de su relevancia en nuestra contingencia fue que ocasionó la salida de los supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Pero la política también tuvo un personaje clave.

Sin discusión. El actor más relevante de la política chilena en 2024 fue el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y corresponde hacer hoy el punto porque es uno de los principales responsables de la reforma de pensiones que conocimos el jueves. Galilea obviamente lo niega.

El año pasado.Galilea tenía ganada la pole position en un resumen político del año 2024 porque logró algo que se pensaba imposible en la política chilena: ordenar Renovación Nacional y transformarlo en el principal partido de oposición después del resultado de las municipales. El problema de Galilea es que habla bajo y lento.

Por qué fue importante Galilea en la reforma de pensiones. En abril pasado, en una hostil ENADE que dejó en evidencia que los empresarios y Boric no se tragaban, conversé en el pasillo con un senador RN, un diputado UDI y otro de Evópoli, que me dejaron claro que la oposición nunca apoyaría una reforma de pensiones en este Gobierno y que «todo el 6 % debe ir a capitalización individual, no vamos a tranzar nunca eso». El senador Galilea me dijo lo mismo, más educadamente, días después en un pasillo del Senado.

La derecha logra mayoría.En enero de 2024, exactamente hace un año, la derecha mostró su intransigencia cuando logró imponerse en la Cámara de Diputadas y Diputados rechazando la propuesta del Gobierno de los tres puntos para cotización individual y tres para solidaridad con los votos de Demócratas y Amarillos. Desde ese momento, Demócratas y Amarillos pasaron a ser parte de la oposición.

La famosa entrevista de Galilea. Premunido de una camisa con cuello Mao, Rodrigo Galilea apareció el domingo 15 de diciembre recién pasado en el programa Mesa Central de Canal 13 explicando a grandes rasgos por dónde iban los tiros para lograr un acuerdo de pensiones. Insistió en la importancia de igualar a hombres y mujeres, negó la posibilidad de que otras instituciones estatales entraran al esquema y le dijo a los republicanos que “en estas cosas uno aporta, es creativo y busca soluciones, si no, es mejor que no entre en esta conversación”.

Una fuente de referencia. La entrevista de Galilea en Canal 13 circuló profusamente entre militantes del sector, y un diputado UDI me contó, incluso, que el presidente del partido, Guillermo Ramírez, la hizo circular entre sus diputados para que la escucharan y tuvieran de referencia sobre el tema. Esa semana empezó a instalarse en la oposición la idea de que era una buena noticia lograr un acuerdo.

Los tres mosqueteros detrás de la reforma de las pensiones. La derecha logró protagonismo en las negociaciones porque formó un sólido equipo de senadores, encabezado por el presidente de la comisión Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz Coke (Evópoli) y el propio Galilea (RN) para enfrentar a la dupla oficialista del ministro de Hacienda, Mario Marcel (PS), y la ministra de Trabajo, Jeannette Jara (PC). Galilea convenció a su sector de que el peor escenario para la derecha y el sistema era aparecer como los obstruccionistas de la esperada reforma de pensiones.