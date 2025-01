Ministra Carolina Tohá dejaría en marzo La Moneda

Presentado por:

¡Hola, buen fin de semana! Comenzó el año electoral y empiezan las sorpresas, escondidas por un acuerdo de pensiones que pocos creímos que sería posible luego de 15 años de discusiones. Movido viene este 2025.

«Cuando el río suena es porque piedras trae», dice el dicho. Una serie de noticias esta semana permite augurar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, decidió dejar en marzo La Moneda. Hay un ministro que podría cumplir su sueño.

Una serie de noticias esta semana permite augurar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, decidió dejar en marzo La Moneda. El gran evento de esta semana es la reforma de pensiones. Hay varios responsable de esta sorpresa, pero nos detenemos en uno que consideramos especialmente relevante. Si se aprueba la reforma, será un gran punto para nuestra desprestigiada clase política.

Hay varios responsable de esta sorpresa, pero nos detenemos en uno que consideramos especialmente relevante. Cuarta postergación sufre propuesta de la «Comisión para la paz y el entendimiento». Ha sido difícil lograr acercar posiciones entre sus miembros. Recién en marzo podría haber noticia.

El bonus track de esta semana es la entrevista al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que me explica por qué no le gusta el acuerdo de pensiones y sí le gusta el surgimiento de nuevos presidenciables como Johannes Kaiser.

El Congreso Nacional del Partido Comunista estuvo álgido el fin de semana pasado. En la Corte Suprema comienza la carrera para ocupar el cargo que dejó vacante Ángela Vivanco. Además, un encuentro internacional permitirá saber más del fentanilo -más conocida como la «droga zombi»- y sus posibles consecuencias en Chile.

Nuestra sección de recomendaciones, imposible no dedicarla a David Lynch, uno de los dos o tres mejores directores de cine vivos que murió este jueves a sus 78 años.

Al final de esta edición incluyo una aclaración enviada por el abogado Samuel Donoso Boassi relativa a la nota del 12 de enero de 2025, titulada «Luis Hermosilla, Ángela Vivanco y Samuel Donoso juntos nuevamente».

1

COMIENZA LA BATALLA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Carolina Tohá renunciaría en marzo al Ministerio del Interior. Sorpresa produjo en el mundo de Apruebo Dignidad la cantidad de señales que aparecieron esta semana en la prensa, incitando a la ministra a dejar su cartera para lanzarse en su carrera presidencial e inscribirse en abril para las primarias del sector. Álvaro Elizalde sería el nuevo ministro del Interior.

Definiciones de un encuestador.El sábado pasado llamó la atención la columna del director de Criteria, Cristián Valdivieso, dándolo todo por la actual ministra: «Carolina Tohá: no hay más para el Socialismo Democrático«. Luego, el miércoles, apareció un artículo en La Segunda contando que había una larga lista de militantes PPD que le iba a competir a Tohá como presidenciables si no se decidía rápido por su candidatura. Ninguno de los posibles competidores PPD confirmó su intención de querer ser presidenciable.

Alvaro Elizalde tiene un sueño. La carrera del actual ministro secretario general de la Presidencia ha tenido traspiés y dificultades, como es habitual en la vida de todo político, pero nunca se ha perdido en que su principal objetivo es lograr ocupar el sillón de ministro del Interior. Las condiciones están dadas y Elizalde es el principal candidato para ocupar esa posición.

Hubo un intento previo. Desatado el caso Monsalve en octubre pasado, llamó la atención el silencio y distancia que asumió el ministro Segpres en la peor crisis política que casi le cuesta el cargo a la ministra Tohá. Ese episodio lo contamos en detalle en nuestro +Política«Presidente Boric sacó su parche curita», cuando el PS propuso que Elizalde asumiera Interior en medio de las críticas internas a Tohá y el Presidente Boric salió a advertir: «No hay cambio de gabinete». En marzo sí habría cambio.

Vodanovic proclamada candidata presidencial esta semana. La otra señal interesante por estos días fue la proclamación oficial de Paulina Vodanovic como candidata presidencial por el Comité Ampliado Regional del Maule, zona donde Vodanovic es senadora. Elizalde le dejó el cargo tras asumir como ministro Segpres. Hasta en la DC hablaron de Vodanovic presidenta a través del exsecretario general del partido, Víctor Maldonado: «El oficialismo debe buscar una mujer, de perfil moderado, con trayectoria y conocida a nivel nacional, como podría ser Paulina Vodanovic”.

Problema no menor. En el círculo de la ministra Tohá existe absoluta claridad de que su candidatura no tiene futuro sin el apoyo del PS. El PPD es un micropartido en extinción. El presidente de la colectividad, Jaime Quintana, y su principal parlamentario, Ricardo Lagos Weber, terminan este año sus tercer período y dejan el Congreso. Tohá no puede ser candidata sin el apoyo del PS.

Elizalde tiene la llave maestra para Tohá. El ministro Elizalde y la senadora Vodanovic pertenecen al mismo lote socialista (tercerismo) y son muy cercanos. «Vodanovic toma todas sus decisiones conversándolas con Elizalde, es su asesor más cercano, su confidente», me dijo un colaborador de Vodanovic. Álvaro Elizalde será clave en gestionar que Vodanovic desista de su candidatura y el PS opte por Carolina Tohá como su presidenciable.

El imponderable de siempre.Por más que Álvaro Elizalde quiera ser ministro del Interior y Carolina Tohá candidata presidencial del Socialismo Democrático, la última palabra la va a tener el Presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario es un entusiasta promotor de la candidatura de Tohá y hace dos semanas realizó una comida con los presidentes de partidos para promoverla como su candidata. Está pendiente definir quién será el ministro del Interior.

2

RODRIGO GALILEA Y SU OBSESIÓN CON LAS PENSIONES

Los odiosos resúmenes de fin de año. En diciembre pasado me di el lujo de no realizar en +Política esos insoportables y soporíferos resúmenes de fin de año que mezclan de todo para no decir nada. Esa licencia que me tomé tuvo como costo que no destaqué el personaje político del 2024.

Personaje judicial. El personaje del año pasado fue Luis Hermosilla por cómo fue desenredando una madeja llena de posibles tráfico de influencia, corrupción, lavado de activos, delitos tributarios, etc. Una prueba de su relevancia en nuestra contingencia fue que ocasionó la salida de los supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Pero la política también tuvo un personaje clave.

Sin discusión. El actor más relevante de la política chilena en 2024 fue el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y corresponde hacer hoy el punto porque es uno de los principales responsables de la reforma de pensiones que conocimos el jueves. Galilea obviamente lo niega.

El año pasado.Galilea tenía ganada la pole position en un resumen político del año 2024 porque logró algo que se pensaba imposible en la política chilena: ordenar Renovación Nacional y transformarlo en el principal partido de oposición después del resultado de las municipales. El problema de Galilea es que habla bajo y lento.

Por qué fue importante Galilea en la reforma de pensiones. En abril pasado, en una hostil ENADE que dejó en evidencia que los empresarios y Boric no se tragaban, conversé en el pasillo con un senador RN, un diputado UDI y otro de Evópoli, que me dejaron claro que la oposición nunca apoyaría una reforma de pensiones en este Gobierno y que «todo el 6 % debe ir a capitalización individual, no vamos a tranzar nunca eso». El senador Galilea me dijo lo mismo, más educadamente, días después en un pasillo del Senado.

La derecha logra mayoría.En enero de 2024, exactamente hace un año, la derecha mostró su intransigencia cuando logró imponerse en la Cámara de Diputadas y Diputados rechazando la propuesta del Gobierno de los tres puntos para cotización individual y tres para solidaridad con los votos de Demócratas y Amarillos. Desde ese momento, Demócratas y Amarillos pasaron a ser parte de la oposición.

La famosa entrevista de Galilea. Premunido de una camisa con cuello Mao, Rodrigo Galilea apareció el domingo 15 de diciembre recién pasado en el programa Mesa Central de Canal 13 explicando a grandes rasgos por dónde iban los tiros para lograr un acuerdo de pensiones. Insistió en la importancia de igualar a hombres y mujeres, negó la posibilidad de que otras instituciones estatales entraran al esquema y le dijo a los republicanos que “en estas cosas uno aporta, es creativo y busca soluciones, si no, es mejor que no entre en esta conversación”.

Una fuente de referencia. La entrevista de Galilea en Canal 13 circuló profusamente entre militantes del sector, y un diputado UDI me contó, incluso, que el presidente del partido, Guillermo Ramírez, la hizo circular entre sus diputados para que la escucharan y tuvieran de referencia sobre el tema. Esa semana empezó a instalarse en la oposición la idea de que era una buena noticia lograr un acuerdo.

Los tres mosqueteros detrás de la reforma de las pensiones. La derecha logró protagonismo en las negociaciones porque formó un sólido equipo de senadores, encabezado por el presidente de la comisión Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz Coke (Evópoli) y el propio Galilea (RN) para enfrentar a la dupla oficialista del ministro de Hacienda, Mario Marcel (PS), y la ministra de Trabajo, Jeannette Jara (PC). Galilea convenció a su sector de que el peor escenario para la derecha y el sistema era aparecer como los obstruccionistas de la esperada reforma de pensiones.

3

POSTERGADA LA PAZ Y EL ENTENDIMIENTO EN LA ARAUCANÍA

La propuesta del 31 de enero. El jueves pasado en el encuentro para la Araucanía de la organización 3xi al que asistió la ministra del Interior, parlamentarios, líderes mapuches y políticos de distintos sectores, Carolina Tohá adelantó: “Quedan pocas semanas para que la ‘Comisión para la paz y el entendimiento’ concluya su trabajo, y el esfuerzo que se está haciendo en este encuentro de 3xi es un aporte a este momento clave donde se están construyendo acuerdos«. Supimos que no habrá propuesta este 31 de enero.

Noviembre era el mes del acuerdo. El Presidente Gabriel Boric lanzó el 21 de junio de 2023 en La Moneda la «Comisión para la paz y el entendimiento», a cargo del exministro Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla, con el compromiso de tener un documento listo en noviembre de 2024 que, primero, se postergó para diciembre. Luego, se corrió para el 13 de enero, pero no hubo caso y la nueva fecha quedó para el 31 de enero. Esta semana supimos que es probable que se postergue para marzo.

Punto crítico de negociación. El consejero Sebastián Nabeillán, uno de los ocho integrantes de la comisión, me dijo el jueves: «Veo difícil que el 31 de enero tengamos un acuerdo porque estamos en un momento crítico de negociación». Otros consejeros coincidieron en lo mismo, pero pidieron reserva de sus nombres. Adolfo Millabur es el principal representante de los mapuche, mientras que Sebastián Nabeillán es el de los agricultores.

Las 400 mil hectáreas.La discusión es en torno al número de hectáreas que demanda la comunidad mapuche y la manera cómo compensar esa demanda. El sector de Millabur considera que son en torno a las 400 mil hectáreas, lo que Nabeillán considera imposible de compensar. Punto clave en esta discusión es también ver la posibilidad de que la compensación sea económica y no sólo a través del traspaso de tierras.

Rol de los presidentes de la comisión. Las negociaciones son encabezadas por los presidente de la comisión; el exministro de Piñera, Alfredo Moreno; y el senador DC, Francisco Huenchumilla. Existe consenso entre los integrantes y quienes han participado de las conversaciones en que el más agotado y preocupado es Alfredo Moreno.

Huenchumilla es la gran incógnitay algunos están sorprendidos de que últimamente está más conciliador, pero se especula que al final podría tirar el mantel de las negociaciones acusando responsabilidad «de los poderosos de siempre». Moreno está jugado por lograr una negociación que culmine en una propuesta concreta y viable para terminar con el principal tema pendiente del conflicto mapuche.

Esto está recién empezando. El director de 3xi, Camilo Herrera, tuvo a cargo la conducción del encuentro «La esperanza del entendimiento», sostenido el jueves pasado, en el que participó la ministra Tohá, parlamentarios, líderes mapuche, políticos y miembros de la «Comisión por la paz y el entendimiento». En ese contexto me advirtió: «Independientemente de lo que logre implementar esta comisión, será clave para generar confianza y diálogo lo que ocurra en la etapa posterior al acuerdo».

4

TRES PREGUNTAS AL PRESIDENTE DEL P. REPUBLICANO

El abogado Arturo Squella asumió en febrero de 2023 la dirección del Partido Republicano, y el pasado pasado 9 de enero fue quien encabezó la proclamación -por tercera vez- de la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

Squella explica en esta entrevista detalles de la decisión de no apoyar la reforma de pensiones propuesta durante esta semana, y asegura que es una buena noticia para el sector el surgimiento de nuevos liderazgos como Johannes Kaiser.

-¿Por qué el Partido Republicano no apoyará la reforma de pensiones propuesta?

-El acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos dirige parte de los ahorros de cada trabajador a un destino distinto que sus cuentas individuales. Considera el absurdo de que los trabajadores le prestan sus ahorros al Estado, sin contar con la certeza de que en el futuro existirán recursos suficientes para la devolución de ese préstamo, y produce un profundo daño al mercado laboral, encareciendo los costos de contratación y generando un gran incentivo hacia la informalidad. En definitiva, se trata de un mal acuerdo que recuerda a las reformas impulsadas por el gobierno de Bachelet, que con apoyo de parte de la derecha fueron aprobadas y han tenido nefastas consecuencias para el desarrollo de nuestro país.

-¿Cuál fue la razón para votar en contra de la extensión de la discusión este verano?

-Los contenidos de la reforma son de alta complejidad técnica. Los expertos demoraron meses en su redacción y los efectos de cada una de las propuestas deben ser estudiados en profundidad. Pretender que los parlamentarios, que recién conocen un acuerdo que contiene más de 170 páginas de indicaciones, voten en un par de días es irresponsable y habla de una predisposición de avanzar sin escuchar a quienes legítimamente tienen una mirada distinta de la reforma.

-¿La repostulación de Kast, la aparición de Kaiser y la candidatura de Mathei son expresión de la fragmentación de la derecha?

-Los republicanos consideramos que es positivo la aparición de candidaturas que convoquen, que defiendan sus ideas con valentía y que promuevan proyectos que van en la dirección correcta de lo que creemos que mejora la calidad de vida de todos los chilenos. Además, ha quedado demostrado que la competencia es sana, que es fundamental ofrecer alternativas a la ciudadanía, especialmente considerando que la elección presidencial contempla una segunda vuelta que permite aunar todos los esfuerzos para ganarle a la candidatura que impulse la izquierda y el Gobierno.

El artista Alfredo Jaar llega a la UDP

Considerado como el artista nacional vivo más importante, Alfredo Jaar se ha destacado en el competitivo mercado mundial. El objeto de sus obras, desde que se inició en el arte, ha sido la realidad geopolítica y social y la crítica al poder de los países ricos sobre los en vías de desarrollo, Su arte, que incluye fotografías, espejos, objetos, cajas de luz, videos e instalaciones; surge desde esta mirada.

Su investigación transita por contextos globales como la pobreza, la violencia, la inmigración y los refugiados, el racismo, o el SIDA. En 1985 desarrolló Gold in the Morning su primer gran proyecto que mostró la situación de casi cien mil hombres que abandonaron sus vidas y familias para buscar filones de oro en el noreste del Amazonas. En 1987 con Un logo para América, proyectó en Times Square la pieza animada This is not America, una crítica al monopolio de Estados Unidos sobre el resto del continente. Desde entonces, ha realizado más de setenta intervenciones públicas en todo el mundo.

“La invitación a Alfredo Jaar releva su práctica artística como una política, no solo por los mensajes que entrega y la memoria que reactiva, por su actualización histórica o por su capacidad de representación, sino porque, usando a Ranciere, ‘vuelven a poner en escena las posiciones y las fuerzas de los cuerpos en el espacio y en el tiempo, porque modifican el estatuto de la palabra, la relación entre lo decible y lo indecible, entre lo visible y lo invisible”, afirma Alejandra Celedón, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño (FAAD).

Nacido en Santiago en 1956, estudió Arquitectura en la Universidad de Chile y Cine en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. A los 25 años, durante la dictadura militar, realizó el ejercicio artístico Estudio sobre la felicidad. En este, hizo participar en encuestas durante dos años a una sociedad que no podía votar y que tenía miedo de hablar. Disfrazó esta actividad como un juego y cuestionó la legitimidad del sistema. ¿Es usted feliz? les preguntaba. Al año siguiente, en 1982, viajó a Nueva York, donde vive hasta hoy.

Jaar ha participado en numerosas ocasiones en las Bienales de Venecia y Sao Paulo y en Documenta de Kassel; ha recibido premios como el de Arte de Hiroshima, en 2018 y el IV Premio Mediterráneo Albert Camus en 2024. Su obra se puede encontrar en las colecciones de museos como el MoMa o el Centro Georges Pompidou en París. Jaar es generoso con su conocimiento. Su trabajo está en obras para museos y galerías, intervenciones públicas y dedica tiempo a la enseñanza, invitado por distintas universidades del mundo. Su arte está en las calles, contacta con la gente y sorprende a los transeúntes.

Este 23 de enero estará en la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP para presentar la charla Operaciones estéticas y políticas del arte, en el marco del programa Res Publicae, a cargo de la FAAD. “Jaar ha pensado cómo los medios y cómo la imagen influye y afecta en la esfera pública. Una de sus series más importante es la que trabajó en The Rwanda Project entre 1994 y 2000, que piensa cómo, mientras ocurre ese genocidio, los medios occidentales silencian, seleccionan o intervienen las imágenes del conflicto bélico”, dice Alejandro Martínez, director de Archivos UDP. “Para la Universidad es un gran honor recibir a un artista que es más que un artista. Es uno de los grandes filósofos y pensadores de la contemporaneidad”, dice Martínez.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Complejo estuvo el ambiente en el Congreso Nacional del Partido Comunista. Poca información apareció en la prensa nacional respecto al Congreso Nacional del PC realizado entre el sábado y el domingo pasado, pero varios de los participantes me comentaron que el ambiente «no fue el mejor», incluso que estuvo «complejo». Otros bajaron el tono y me dijeron que el debate general «estuvo bien».

Principal tema. El conflicto estaría centrado en la definición de cuál será la composición del comité central y de la comisión política.

El conflicto estaría centrado en la definición de cuál será la composición del comité central y de la comisión política. Próximo domingo y lunes de elecciones.Este 19 y 20 de enero son las elecciones y uno de los temas que dividió al partido fue quiénes serían los militantes con derecho a voto. En un principio se propuso que fueran sólo los militantes con cotizaciones al día, sin embargo, terminó imponiéndose que el voto fuera universal y no importara el tema de las cotizaciones. Eso implica que hay cerca de 40 mil militantes que tienen derecho a voto.

Remplazo de ministra Ángela Vivanco. Luego del negro año 2024 que tuvo la Corte Suprema con la salida de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz por acusación constitucional, el 2025 comienza buscando reemplazantes de Vivanco, que ocupaba uno de los cinco cupos que tienen abogados externos en el máximo tribunal. Hay 17 abogados postulando al cargo.

El lunes se conoce la quina. La semana comenzará con la selección de los cinco candidatos que enviará el alto tribunal al Presidente de la República. Entre los más probables de ser elegidos figuran los abogados Álvaro Vidal, Rosa Etcheberry, Diego Munita, Eduardo Gandulfo, Ignacio Vásquez y Juan José Romero.

La semana comenzará con la selección de los cinco candidatos que enviará el alto tribunal al Presidente de la República. Entre los más probables de ser elegidos figuran los abogados Álvaro Vidal, Rosa Etcheberry, Diego Munita, Eduardo Gandulfo, Ignacio Vásquez y Juan José Romero. En la derecha suena José Ignacio Vásquez Márquez, pero el Gobierno advirtió que no apoyará su designación. Vásquez fue director de estudios de la Corte Suprema, ministro del segundo tribunal ambiental de Santiago y ministro del Tribunal Constitucional (TC), pero en ese cargo fue un duro opositor a varios proyectos de ley propuestos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Otro punto en contra de Vásquez es que siempre votó en contra las causas de derechos humanos en el TC.

Vásquez fue director de estudios de la Corte Suprema, ministro del segundo tribunal ambiental de Santiago y ministro del Tribunal Constitucional (TC), pero en ese cargo fue un duro opositor a varios proyectos de ley propuestos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Los nombres que baraja La Moneda para enviar al Senado serían Álvaro Vidal, Diego Munita o Gonzalo Ruz.

Fentanilo en las calles chilenas. Cerca de 360 personas asistirán a la segunda conferencia International Journal on Homelessness (IJOH), que se realizará en Santiago para abordar los principales temas que afectan a personas en situación de calle. El encuentro se realizará entre el 20 y 23 de enero en la Universidad Alberto Hurtado.

El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias con el norte, donde el fentanilo -entre otras cosas- es un serio problema entre quienes viven en situación de calle.

Primer intercambio norte-sur. El sociólogo Felipe Estay, director ejecutivo de la organización Moviliza Chile, me dijo que lo importante «es que el norte puede aportar muchos estudios, investigación y números que son escasos en el sur del mundo, donde el aporte que podemos hacer es principalmente en efectos o resultados de nuestros programas y políticas».

El sociólogo Felipe Estay, director ejecutivo de la organización Moviliza Chile, me dijo que lo importante «es que el norte puede aportar muchos estudios, investigación y números que son escasos en el sur del mundo, donde el aporte que podemos hacer es principalmente en efectos o resultados de nuestros programas y políticas». Nuevas drogas en las calles chilenas.Las autoridades y policías han denunciado en repetidas oportunidades un cambio en el tipo de droga que consumen los chilenos y que podría afectar a los sectores más vulnerables. El encuentro será un aporte para conocer maneras de enfrentar esa nueva realidad en Chile.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 20

Sexta jornada de formalización en el marco de los casos Factop y Audios.

Último día de votación para elegir a los 96 miembros del Comité Central del PC.

Donald Trump asume como nuevo presidente de Estados Unidos.

Jueves 23

Audiencia de reformalización del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Congreso del Partido Republicano en el ex-Congreso Nacional.

Tribunal Constitucional revisa admisibilidad de los requerimientos de destitución contra la senadora Isabel Allende.

Sábado 25 de enero

Elecciones internas de Evópoli.

7

RINCÓN DEL LOBBY

La recién renunciada jefa de la división jurídica Macarena Diez no tiene audiencias referentes al tema de la casa del Presidentes S. Allende. Esta semana salió de su cargo la abogada Macarena Diez por la crisis desatada por el fracasado intento de adquirir la casa del ex Presidente Allende, revisamos sus audiencias entre enero y diciembre del 2024 y no encontramos ninguna audiencia sobre el tema.

8

RECOMENDACIONES

Muerte de David Lynch. La semana pasada recomendé en esta sección las películas de Philip Seymour Hoffman a raíz de un triste video que circulaba con detalles de los días previos a su muerte por sobredosis. Y el jueves muere David Lynch (78 años), a quien consideraba entre los dos o tres más importantes directores de cine contemporáneo.

Crecí con David Lynch en la pantalla. Varias veces vi sus primeras películas en blanco y negro: Cabeza borradora(1977) y El hombre elefante (1980), y en VHS porque no llegaban a estas tierras ni por casualidad.

Varias veces vi sus primeras películas en blanco y negro: Cabeza borradora(1977) y El hombre elefante (1980), y en VHS porque no llegaban a estas tierras ni por casualidad. Luego sus películas coparon las carteleras de cine arte, y entre mis favoritas estuvieron Duna (1984), Terciopelo azul (1986) y muy especialmente Corazón salvaje (1990).

¡It’s Friday once again! David Lynch llevaba años publicando algunos viernes un corto video en el que aparecía dando pronósticos del tiempo con la frase: «¿You can believe it? ¡It’s Friday once again!»

David Lynch llevaba años publicando algunos viernes un corto video en el que aparecía dando pronósticos del tiempo con la frase: «¿You can believe it? ¡It’s Friday once again!» Recomiendo su página en YouTube, DAVID LYNCH THEATRE.

ACLARACIÓN:

La solicitud de aclaración enviada a esta redacción por el abogado Samuel Donoso Boassi respecto a la nota publicada el 12 de enero de 2025, titulada «Luis Hermosilla, Ángela Vivanco y Samuel Donoso juntos nuevamente«, en la que se señala: «Donoso ha intentado en tres oportunidades, sin éxito, que lo saquen de la causa, según consta en la carpeta judicial del Séptimo Juzgado de Garantía» y «es relevante en la causa que el abogado Samuel Donoso intentara insistentemente y sin éxito que retiraran su nombre de la querella».

El abogado Samuel Donoso señala: Al respecto, aclaro que las presentaciones judiciales que he realizado, no han tenido la finalidad de que me saquen de la causa, ni tampoco he intentado insistentemente y sin éxito que retiraran mi nombre de la querella, eso no es efectivo.

Lo que en realidad he solicitado es: un recurso de reposición sobre la resolución que admitió a tramitación la querella, puesto que los querellantes carecían de legitimidad para querellarse en contra de un particular, en conformidad a lo establecido en el art. 111 del Código Procesal Penal, porque no revisto la calidad de funcionario público. Es decir, no pido que me saquen de la querella, sino que busco dejar sin posibilidad de actuación al querellante. La segunda presentación realizada fue una reposición con nuevos antecedentes, ya que detectamos que la querella presentada a nombre de Ulises Cornejo Miño (padre de Ámbar Cornejo) no está firmada por él, ni tampoco consta mandato judicial al abogado Cortés Guzmán, que aparece actuando por él. Es decir, tampoco pido que me saquen de la querella, sino que denuncio una irregularidad manifiesta. La tercera presentación realizada es la reposición contra la resolución que tuvo por desistida la querella respecto del querellante Ulises Cornejo Miño (padre de Ámbar Cornejo), nuevamente por no constar en la querella presentada, ni en el escrito de desistimiento, ni firma del supuesto querellante Ulises Cornejo Miño, ni mandato de este al abogado Cortés Guzmán. Nuevamente, no pido que me saquen de la querella, estoy denunciando una actuación anómala.

N de la R.: Al señalar este medio, en la nota periodística mencionada, que el abogado Samuel Donoso Boassi “ha intentado en tres oportunidades, sin éxito, que lo saquen de la causa”, y que «es relevante en la causa que el abogado Samuel Donoso intentara insistentemente y sin éxito que retiraran su nombre de la querella», lo que se hizo fue una interpretación periodística y en lenguaje coloquial de los esfuerzos procesales infructuosos del Sr. Donoso, y no una interpretación jurídica-técnica de los hechos.

