Frente Amplio le quita el piso a eventual repostulación de Maite Orsini al Congreso en 2025

El Frente Amplio anunció que no respaldará la repostulación de la diputada Maite Orsini en las elecciones de noviembre de 2025. La decisión se tomó tras un Comité Central, días después de que el Tribunal Regional del partido acogiera parcialmente una denuncia contra Orsini por gestiones controvertidas relacionadas con su ex pareja, Jorge Valdivia. Aunque no será expulsada, se reconoció que transgredió principios del partido. El Tribunal Supremo aún debe definir si extenderá su suspensión de militancia por un año.

