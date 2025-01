“No hay espacio para relajarse”: Presidente Boric celebra reforma pero apunta a su implementación

Acompañado de los responsables en La Moneda de la reforma de pensiones, la ministra del Trabajo Jeannette Jara y su par de Hacienda, Mario Marcel, el Presidente Gabriel Boric abordó esta mañana la aprobación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados durante la tarde de ayer.

En su alocución desde La Moneda el Mandatario subrayó la importancia en el proceso de “la disposición al diálogo, al compromiso de todos quienes hicieron posible esta reforma”.

“Esto no hubiese salido adelante si cada uno se hubiese quedado en su posición original y por eso yo quiero ser muy sobrio en este momento. Hay algunos que van a decir que este es un triunfo del Gobierno”, sostuvo Gabriel Boric tras desayunar con sus ministros ―y el subsecretario de Previsión Social Claudio Reyes―, y acompañado de un grupo de adultos mayores desde el Patio de los Naranjos.

“Este es un triunfo de los chilenos y chilenas (…) lo conversaba ayer con el senador Galilea, con el senador Coloma: que lo más difícil fue ponerse de acuerdo y enfrentar muchas veces las críticas de los sectores propios. Porque para poder llegar a puerto y beneficiar a estas personas de carne y hueso, con nombre y apellido, con décadas de trabajo, había que ser capaces cada uno también de ceder, lo que no significa abandonar las convicciones”.

En esa línea fue que también abordó el clima político previo y durante la discusión de la reforma, denunciando que existe un cansancio en la ciudadanía por las disputas entre políticos. “Está cansada de que los puntos de prensa sean para sacarle la cresta al que piensa distinto. Y eso desde el gobierno yo lo veo muy claro cuando salgo a terreno”.

“Hay que hacer bien la pega”

Entre los puntos de su discurso el Presidente Boric también apuntó a lo pendiente que queda tras la aprobación de la reforma, que es a su implementación: señaló desde el Ejecutivo toca “ser meticuloso, cuidadoso, hacer reglamentos”.

“A fines de septiembre seguramente se van a estar viendo los primeros beneficios de la reforma, pero para eso hay que hacer bien la pega. Así que acá, a todos nuestros colaboradores, a todos quienes trabajan en el gobierno y en el aparato del Estado, no hay espacio para relajarse“, apuntó el Jefe de Estado, a lo que agregó que existen aspectos técnicos en la implementación que deben atenderse.

“Se va a discutir mucho en los medios, por los expertos, pero también quiero decirles a ustedes que tienen mucho de cariño, de reconocerles a quienes trabajaron toda una vida que se merecen más, que se merecen dignidad y eso nunca lo perdimos de vista quienes fuimos capaces de llegar a este acuerdo de diferentes sectores”, añadió Boric, aludiendo a los adultos mayores que le acompañaron.

Reconocimiento que, no obstante, no extendió a todos los parlamentarios: “ustedes han visto que hay algunos que están acusando con el dedo (…) Como decía un viejo político chileno, no se humilla quien pide por Chile, no se humilla a quien acuerda por Chile, y creo que ese es el sentido y el espíritu más profundo de este momento”.