Subsecretaria de Servicios Sociales “Chile Cuida será uno de los legados del Presidente Boric”

“Los cuidados han sido o son probablemente algo que nos caracteriza mucho como seres humanos”

La subsecretaria se refirió al rol de las mujeres como cuidadoras como una realidad transversal para todas las personas. “Si te pregunto a ti si conoces a alguien que cuida actualmente a una persona que está enferma o que por edad, independiente de que sea una persona mayor o un niño, se nos va a venir a la cabeza una mujer, una mamá que está cuidando a su hijo, una hija que está cuidando a su padre o su madre, inclusive una vecina”, declaró.

Además, la autoridad alude a que esta situación que se ha ido gestionando puertas adentro de las familias cuidadoras, es necesario que “lo veamos como un problema de política pública“, y el Estado sea capaz de dar respuestas concretas para hacerse cargo de la situación.

Al ser consultada sobre la realidad de las personas cuidadoras que no reciben remuneraciones, la subsecretaria detalló que al asumir el gabinete en 2022, sabían que los cuidados caían sobre las mujeres, pero no manejaban datos: no sabían cuántas personas eran, dónde estaban, en qué comuna vivían y cuales eran las condiciones socioeconómicas de estas. Como primera acción del Ejecutivo, pudieron construir la base de datos de personas cuidadoras y las carencias de estas.

El Ejecutivo maneja las cifras: “principalmente son personas mayores que cuidan a otras personas. Y por tanto, las respuestas de política pública que estamos desarrollando a través de Chile Cuida buscan hacerse cargo de esa realidad con servicios de cuidado y también con conexión con diferentes programas sociales”, aseguró.