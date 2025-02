La semana en que los fantasmas del estallido y La Araucanía volvieron a rondar La Moneda

“Yo no recuerdo en ningún momento que haya habido enfrentamiento directamente con Carabineros” y “la intencionalidad (de los incendios) en esa zona (del sur) en especial, está ligada a causas de disputas por tierra”.

Esas dos declaraciones, emitidas en distintas entrevistas radiales por la vocera subrogante, Nicole Cardoch (PS), y la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), respectivamente, llevaron al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a vivir un déjà vu. En su último año de mandato, los fantasmas del estallido y de la causa mapuche vuelven a rondar La Moneda.

El control de daños y los cortafuegos por parte del Ejecutivo no se hicieron esperar. No obstante, desde la derecha, especialmente los candidatos de la ultraderecha, aprovecharon el momento para lanzar sus dardos y recordar frases del pasado.

Para el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, esto no es casual, considerando que se trata de un año electoral. “Tanto el bloque de oposición como los sectores vinculados a este, especialmente en medios de comunicación afines, van a instalar o reinstalar el tema de la inseguridad como un factor de clivaje en la campaña”, comentó el académico a El Mostrador.

Cardoch, subsecretaria de la Segegob y militante del Partido Socialista, se refería a enfrentamientos de su sector con la institución policial en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019. Y cuando le recordaron, por ejemplo, el uso de la imagen del “perro matapacos”, dijo que es “mañoso mirar declaraciones cuando las personas tenían otro tipo de responsabilidades, versus cuando tienen responsabilidades de ser ministras y ministros de Estado”, y defendió el trabajo que han hecho estos años con Carabineros.

Ministros y parlamentarios de la coalición gobernante salieron a defender a la vocera subrogante, sobre todo después que el diputado (UDI) Jorge Alessandri sugiriera que la vocera “debe ir rápidamente y de forma urgente a un médico para la memoria”.

El momento fue aprovechado por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien la acusó de ser “una operadora política del ministro Elizalde, que usa su micrófono para tratar de cambiar la historia”. Endureciendo aún más el tono, el diputado y candidato libertario Johannes Kaiser también se sumó a las críticas: “Tiene que haber sido tremenda fiesta la que celebraron, que quedaron con amnesia”.

Oficialismo defiende a Cardoch y diputado Mulet matiza: “Es mejor decir ‘nos equivocamos’”

La ministra Aisén Etcheverry retomó la vocería de Gobierno que había asumido Nicole Cardoch en su ausencia este jueves. Tras su regreso de Francia, afirmó que “hacer críticas respecto del trabajo de las instituciones o de las decisiones de los gobernantes es parte natural del ejercicio de la democracia y esas críticas tienen que verse a la luz de los roles que juegan los distintos actores políticos en su momento”.

En esa misma línea se manifestó el diputado del Frente Amplio Jaime Sáez. “Me parece que evidentemente no hubo un enfrentamiento directo en términos políticos de la centroizquierda (…), no estábamos en las calles tirando piedras ni enfrentándonos a la policía. Cosa distinta era tener una visión crítica de cómo fue el actuar tanto de las policías como de las autoridades políticas que las mandataban en ese momento”, dijo a T13 Radio.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, también salió en defensa de su militante. “Todo esto de las críticas, no sé en qué le aportamos al país. Creo que la postura del Partido Socialista, que es a lo que a mí me corresponde referirme en relación con el estallido social, fue clara: fue de una crítica social, pero jamás de amparar hechos de violencia”, comentó desde la sede de la colectividad.

Pero no todos coincidieron en las filas oficialistas. El diputado Jamie Mulet, precandidato de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), afirmó que “es preferible ponerse colorado una vez y no amarillo diez veces”. El parlamentario declaró que “este Gobierno cuando partió quería poco menos que sustituir a Carabineros. Y es mejor decir ‘¿sabe qué?, nos equivocamos’. Creo que de esa manera se pueden hacer mejor las cosas hacia adelante”, agregó. Para Mulet, “negar hechos evidentes me parece mal. Creo que la subsecretaria Cardoch se equivoca en eso”.

Quien también abordó el tema fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC). El secretario de Estado reconoció que “puede haber sectores del oficialismo que hayan respaldado la primera línea y a mi juicio eso es erróneo”.

En diálogo con La Tercera, el ministro Gajardo indicó que durante el estallido “hubo un cuestionamiento al accionar de Carabineros y un cuestionamiento que tiene antecedentes y bases. Es decir, hubo un uso desproporcionado de agentes particulares o lo que se está discutiendo en tribunales respecto a mandos de mayor rango y su participación (…). A nosotros nos parece que es conveniente que eso se resuelva rápidamente en tribunales”.

Por su parte, la diputada y jefa de la bancada PPD e independientes, Camila Musante, sostuvo a través de un comunicado que “más que quedarnos atrapados en una discusión del pasado, lo importante es mirar hacia el futuro y avanzar en recuperar la seguridad en nuestro país y fortalecer la confianza en nuestras instituciones”.

El estallido volvió a tocar las puertas de La Moneda este jueves, después que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tuviera que salir a aclarar la situación en torno a la estatua del general Manuel Baquedano.

El debate se había abierto por la supuesta aprobación de traslado y reubicación definitiva de la estatua, tras un comunicado del organismo emitido el pasado 5 de febrero. No obstante, se aclaró que “aún no ha ingresado al Consejo una solicitud” acerca de una eventual futura reubicación. “Baquedano no se va” de Providencia, celebró el alcalde Jaime Bellolio (UDI).

Carolina Tohá y los incendios en el sur

Un nuevo foco de tensión se abrió dentro del oficialismo cuando la ministra del Interior y posible carta presidencial, Carolina Tohá, vinculó los incendios forestales en la Región de La Araucanía con disputas territoriales. El debate se centró en el aplazado informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, que debería culminar su trabajo el 30 de abril de este año y donde el tema principal ha sido la restitución territorial.

En conversación con Radio Cooperativa el pasado lunes, Tohá afirmó que “sabemos por las características que han tenido los incendios, y también por ciertos elementos que se han encontrado, que ha habido intencionalidad”. Sin embargo, la polémica se desató cuando agregó que, en algunas ocasiones, la intencionalidad en esa zona “está ligada a causas de disputas por tierra”.

La ministra Tohá reafirmó sus declaraciones, precisando que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía y que existen distintas hipótesis para explicar el origen de los siniestros, lo que fue respaldado por el Ministerio Público. Pero esto no la eximió de las críticas.

Uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador de La Araucanía, René Saffirio (exmilitante DC), quien a través de su cuenta de X lamentó que algo como los incendios “se pueda utilizar para fines electorales”. Ante eso, acusó que “las palabras de Carolina Tohá estigmatizan a nuestra región y no permite avanzar en acuerdos desde Comisión para la Paz y el Entendimiento“.

Tohá quiso zanjar el cruce con el gobernador regional, aunque calificó sus palabras como “injustas”. En respuesta, indicó que “lamentablemente en Chile la experiencia nos ha mostrado que hay veces en que inician los incendios por intencionalidad y esa intencionalidad tiene distintas causas”.

La ministra añadió que “cuando se menciona que esto es una de las posibilidades que se tendrá que develar en la investigación, no se está estigmatizando a nadie, se está buscando asumir la triste complejidad de cómo funciona la intencionalidad de los incendios”. Pero la polémica no quedó atrás.

Comisión se divide ante tesis de Tohá

El senador y miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Francisco Huenchumilla (DC), calificó la situación como “una verdadera comedia de equivocaciones”, considerando que las declaraciones de la ministra del Interior “son francamente temerarias”.

“Esperaría un poquito más de prudencia y no estar disparando al voleo, creando un clima innecesario que tenemos que tener en todos los procesos pendientes de acá de la región”, comentó el legislador. Pero sus críticas también apuntaron “a algunos sectores de derecha que están pidiendo la aplicación de la Ley Antiterrorista”.

El senador Huenchumilla remarcó que la ley no está vigente y que lo que hizo el Presidente Boric hace unos días fue promulgarla y no ha sido publicada en el Diario Oficial. “Por lo tanto es inaplicable. Y una vez publicada, si se quisiera aplicar a hechos anteriores a ella, también es improcedente, porque en derecho penal las leyes de esa naturaleza no se aplican con efecto retroactivo”.

Finalmente, el parlamentario pidió a todos los sectores “un poquito más de rigurosidad y de seriedad frente a la tragedia que están viviendo numerosos territorios y sectores de la Región de La Araucanía, donde están involucrados y perjudicados y sufriendo mapuche y no mapuche”.

Y es que desde la oposición respaldaron las declaraciones de la ministra Tohá sobre los motivos detrás de los incendios forestales en La Araucanía.

“Yo estoy completamente de acuerdo con la ministra Tohá, donde aquí en la Región de La Araucanía hay 16 focos activos de 22 en el país, más del 70% en la Región de La Araucanía. ¿No le llama a usted poderosamente la atención de que esto no sean atentados terroristas? Claro que lo son, pues”, sostuvo el diputado Miguel Mellado (RN). De paso, lamentó “que tengamos un gobernador que esté desafectado de lo que está pasando y que no entienda la realidad de la región”.

Coincidió en ello la también comisionada y senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena. “Cuando existen pruebas que indican que es posible –como dijo la ministra Tohá– que haya reivindicaciones territoriales y la acción de grupos organizados que han operado por más de 27 años en la región, atemorizando e incendiando todo a su paso, ¿por qué desestimar su planteamiento?”, planteó la legisladora en una entrevista radial.

Lo que está en disputa

El académico Marco Moreno concluye que la campaña va a estar fuertemente anclada, nuevamente, al tema de la crisis de seguridad. Evidentemente, sostiene, “lo que ocurre en La Araucanía con los incendios y lo que pueda ocurrir en los centros urbanos con el recrudecimiento de acciones de delincuencia, van a ser usados en contra del Gobierno”.

De fondo, agrega Moreno, “el péndulo se ha movido desde la demanda de cambio que caracterizó el estallido social a una demanda de orden, que es la que se ha instalado hoy día”. Por tanto, “eso es lo que está en disputa hoy día: cuánto de orden y cuánto de cambio es lo que la oposición y el oficialismo van a intentar poner en juego”.