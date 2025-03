Tomás Vodanovic no cede a presiones y reitera negativa a ser el presidenciable del FA

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reiteró su negativa a asumir una candidatura presidencial por el Frente Amplio (FA), señalando que no se siente preparado para ese desafío. En un seminario organizado por Clapes UC, el edil expresó nuevamente sus prioridades, depositadas primero en sus labores municipales.

“Tengo un compromiso con los vecinos de Maipú. Espero ser una persona coherente, que honre su palabra, eso lo he transmitido en todas las instancias y estoy seguro que la reflexión política de mi partido también entiende el compromiso que significa el quehacer municipal (…) Estoy convencido que vamos a tener mejores liderazgos, más preparados, que van a poder encauzar esa tarea y ahí estaremos nosotros al lado para apoyarlos”, afirmó en el evento, al tiempo que expresó su deseo que el Frente Amplio logre definiciones de cara a las primarias, a inscribirse a finales de abril.

“Lo he dicho harto y esto no es noticia nueva. Uno es militante de un partido político y, por cierto, uno da discusiones internas y suscribe posiciones que son colectivas. Mi disposición creo que todos la conocen y no es sorpresa, la he dicho en público y la he dicho en privado”.

El FA definirá este sábado a su candidato presidencial en el Comité Central. Vodanovic confirmó que participará en la discusión interna, pero dejando en claro su postura. “Yo soy alcalde de Maipú, dentro del FA soy un militante más. Voy a hacerme parte de las discusiones internas que tenemos que dar este fin de semana y apoyaré las decisiones colectivas que de ahí salgan”, sostuvo.

Con Vodanovic fuera de la carrera presidencial, otros nombres han comenzado a tomar relevancia dentro del FA, entre ellos el del diputado Gonzalo Winter, quien en la última elección interna obtuvo la mayor votación individual para integrar el comité central.

En la interna desde hace tiempo madura la idea de que, de nominar finalmente a Winter como carta presidencial, sea Vodanovic quien lo acompañe como jefe de campaña. Se repetiría en ese caso el escenario que enfrentó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en su reelección.

Ante este escenario, hoy la presión recae entre la órganica interna del partido y el parlamentario frenteamplista, porque el hecho de no lograr la proclamación de una candidatura competitiva a primarias sería leído “como un notable fracaso de la gestión”, advierten fuentes dentro del partido.