Karol Cariola (PC) cede a la presión y renuncia a presidencia de la Cámara

La diputada Karol Cariola (PC) informó esta noche su renuncia como presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, en un nuevo coletazo del escándalo que se originó luego de que se conociera la investigación que realiza la Fiscalía Regional de Coquimbo y, en particular, tras la filtración de un chat contenido en la carpeta investigativa, en el cual conversaba con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, en el cual formulaba fuertes críticas al presidente Gabriel Boric y a la ministra Camila Vallejo.

“Han pasado trece días desde el nacimiento de mi pequeño Borja. Siempre pensé que ese momento sería además de mágico y especial, protegido. Me preparé para vivirlo y dedicar mi postnatal a su cuidado y alimentación”, partió señalando la diputada por la región Metropolitana a través de un comunicado público.

“Pero como bien saben, todo ha sido muy distinto a como lo imaginé, no solo por el allanamiento que realizaron tres horas después de mi parto, sino que sumado a ello, se ha montado toda una operación mediática y política para desprestigiar y desacreditar mi imagen pública, reproduciendo información falsa, generando sospechas y vínculos donde a todas luces no hay delito. Todo ello he tenido que enfrentarlo en un momento de alta vulnerabilidad como cualquier mujer que recién ha parido, con limitaciones evidentes para defenderme de los ataques”.

Ahondando en las acusaciones, la parlamentaria cita las razones del Ministerio Público para investigarla en la trama acontecida durante el mandato de Hassler como jefa comunal: “una conversación privada, en la que expresé una idea que podría beneficiar a las mujeres pobres de Santiago, para crear un centro de salud integral que retomara el programa “Sonrisa de Mujer”. De este punto, Cariola señaló que sólo dio una idea en aras de contribuir, asegurando que no tomó parte en las decisiones adoptadas por la administración municipal en el caso Sierra Bella.

Asimismo, con respecto a las imputaciones de tráfico de influencias por las conversaciones que sostuvo con Hassler sobre Bo “Emilio” Yang, empresario chino propietario de un mall en Santiago para renovar una patente de alcoholes, aseveró que “mi única acción al respecto, como presidenta del grupo de amistad Chileno-Chino, fue pedir que lo orientaran, jamás solicité intervenir el proceso o hacer algo fuera del procedimiento legal. En los mismos chats muestro mi conformidad cuando me informan que los plazos ya habían transcurrido y que jurídico había cerrado el caso con la patente caducada”.

A renglón seguido añadió: “en mis conversaciones con Irací, le hablo de un señor que me había “apoyado” en mi campaña (nunca le señalo que me donó dinero, ni que me ha financiado como se ha pretendido burdamente instalar y confundir). Le digo textualmente que es un empresario que quiere realizar acciones sociales como huertos urbanos en comunidades. Esta persona es un ciudadano CHILENO (sic), sin embargo, la Fiscalía en su informe CONFUNDE a este señor con el empresario chino, haciendo creer que son la misma persona. Lo que claramente no es así”.

A razón de lo último calificó el embrollo entre ambos nombres como “extraño”, por cuanto Fiscalía tendría en su poder la conversación hace más de un año, “y con un mínimo de observación y rigurosidad hubieran podido dar con el error y evitar toda esta situación“.

“Es esta ‘confusión’ la que abre curso a un allanamiento con todas las vulneraciones ya conocidas, la incautación de mi teléfono y la brutal exposición de mi intimidad y daño a mi vida privada”, fustigó Cariola, apuntando al Ministerio Público por la filtración de la carpeta investigativa y de la cual se extrajeron las conversaciones privadas entre ella y Hassler. En esa línea afirmó que, en su caso, se ha “excedido el marco del debido proceso” y no se le ha permitido igualdad ante la ley.

“Me duele mucho esta situación que estoy viviendo ya que ha desatado una serie de consecuencias personales y políticas. Ha despertado malas intenciones y los más despiadados oportunismos. La derecha ha intentado censurarnos tres veces y ha fracasado, incluida la última censura presentada la semana pasada, en que me obligaron a presentarme al Congreso para defenderme, con tan solo ocho días de mi bebé recién nacido”.

Y a pesar de que la renuncia la mesa de la corporación está comprometida para el próximo 15 de abril, “la derecha quiere insistir en censurarnos y sumar con ello un acto más de injusticia a todo lo que nos ha tocado vivir” acusa la ahora expresidenta de la Cámara Baja, afirmando que dichas acciones no responden a un resguardo de las instituciones, sino que “por profundizar el daño y sacar pequeñas y miserables ventajas políticas“,

“He cumplido mi mandato como Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados con un reconocimiento transversal por haber desempeñado una conducción institucional,ecuánime, apegada a las normas democráticas y dando garantías a todos los sectores políticos para poder expresarse. En todo momento he puesto a Chile y su pueblo por delante. Es por eso que espero que las prioridades legislativas se pongan en las necesidades urgentes de las chilenas y chilenos”, concluye Cariola en su comunicado.

Comunicado IV, diputada @KarolCariola: “Hoy necesito concentrar mis fuerzas en los cuidados de mi hijo Borja y en mi defensa ante esta injusticia e infamia. Les agradezco inmensamente todo el amor e innumerables muestras de apoyo y cariño que nos envían. ❤️” pic.twitter.com/HeCHE52Mlx — Prensa Karol Cariola (@Prensa_Karol) March 16, 2025

La primera reacción vino del segundo vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC): “quiero agradecer a Karol Cariola el tremendo trabajo que realizó en la presidencia de la Cámara de Diputados de Chile. Lo hizo por sobre los intereses particulares y partidarios, estuvo al servicio de una institución que tiene una larga trayectoria en el país”.

“Lo dijimos antes: demos el espacio para una reflexión pausada de una decisión que no era fácil. Pero hoy Karol Cariola ha dado nuevamente muestras de que el interés común del país está por sobre las cuestiones personales“, continuó Aedo.

Respecto al funcionamiento de la mesa, el diputado afirmó que continuarán trabajando para que el cambio de integrantes ocurra sin inconvenientes y de manera oportuna. “Espero que a partir de esta renuncia las fuerzas políticas actuemos con madurez y sentido de responsabilidad, y lo mismo pido a la fiscalía y otras instituciones que hasta acá han hecho su tarea pero deben hacerla de mucho mejor manera“, concluyó el parlamentario.

Quien se notificó en línea contraria a lo expresado por Aedo fue la diputada por Antofagasta Yovana Ahumada (PSC). “Como Partido Social Cristiano desde un principio solicitábamos que la diputada Cariola dejara la presidencia de la Cámara. Sobre todo ante los últimos antecedentes de la investigación que se estaba llevando a cabo”.

“Por eso que valoro que la diputada hoy deje la presidencia, porque eso ratifica que como partido siempre estuvimos en la línea correcta. La probidad y la transparencia tienen que ser y parecer, y es por eso que la presidencia de la Cámara no puede estar a cargo de una diputada que está siendo investigada”.