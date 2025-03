Presidente Boric: quienes filtraron chats “fueron tremendamente irresponsables”

El Presidente Gabriel Boric abordó hoy la polémica en torno a los chats filtrados entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC). La mensajería entre ambas, recuperada del celular de Hassler en el marco de la investigación por tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, revela conversaciones en las que se emiten críticas contra el propio Gabriel Boric y su desempeño político.

Asimismo, en los chats datados de 2022 se refieren en duros términos respecto de la ministra Camila Vallejo, del exjefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía, a quienes califican como “despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos”.

En conversación con Chilevisión, el Jefe de Palacio, aseguró no sentir “ningún tipo de afectación personal a partir de esto porque entiendo perfectamente, tal como lo dije públicamente, que entre dos personas de confianza que no creen que una conversación privada se va a filtrar a todo Chile, puedan tener opiniones duras en un momento determinado“.

Sin embargo, subrayo que “yo no me refiero así a mis aliados políticos“, pero agregó “pero me parece totalmente improcedente el juzgar a alguien por la conversación privada que pueda tener en un momento muy circunstancial. Además, en un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que supuestamente se está investigando”.

Esto en referencia a las conversaciones fechadas al 18 de enero de 2022, en donde se evidenció cómo Cariola le pidió ayuda a Hassler para su amigo Bo “Emilio” Yang, empresario chino propietario de un mall en Santiago, ubicado en calle Gorbea, para renovar una patente de alcoholes. En otro pasaje del escrito de la PDI, se destacaba que Cariola le pide a Hassler reunirse con un empresario que “la ha apoyado en sus campañas políticas“.

“Quienes filtraron esto han sido tremendamente irresponsables, pero tal como lo fueron también con el caso Hermosilla, en las situaciones que no tenían nada que ver con lo que se estaba investigando“.

Asimismo, dijo que “creo que se tienen que tomar todas las medidas que sean necesarias, creo que la Fiscalía en esto tiene que ser mucho más responsable, pero hacer de esto un conflicto o alegar de mi parte como una suerte de persecución, creo que no contribuye en nada“.

Fallida compraventa de casa de Salvador Allende

Consultado sobre si atenderá a la invitación extendida por fiscalía para declarar como imputado en la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, Gabriel Boric confirmó que brindará testimonio.

“Yo le señalé a la fiscalía que estoy totalmente dispuesto a colaborar con la justicia. Y por lo tanto, acepto la invitación a declarar en la calidad de imputado, porque la querella es contra mí”.

Sobre el propio conflicto de interés que inhabilitaba a la exministra de Defensa Maya Fernández a celebrar la compraventa del domicilio de Guardia Vieja, Providencia, el Presidente afirmó que “no tuve a la vista esa inhabilidad y ese es el problema que ha generado todo esto y por eso decidimos evitar que el contrato llegara a su fin”.

“Este es justamente el problema por el que se llegó a esto y lo he dicho públicamente, que es inadmisible y por eso hice valer la responsabilidad política que correspondía”, añadió a renglón seguido, citando la renuncia que le solicitó en enero pasado a la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.

En cualquier escenario, afirmó que fue él quien planteó, tanto a la familia Allende como a la familia Aylwin- la idea de que ambas casas “tenían que ser patrimonio público”, descartando cualquier tipo de iniciativa por parte de Maya Fernández o Isabel Allendeen el traspaso.

“Eso es una convicción personal, que además la sigo teniendo. Sigo teniendo la convicción de que estas casas debieran ser patrimonio público y contar esta historia“, sentenció el mandatario.