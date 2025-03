Orrego critica duramente a Fiscalía por filtraciones: “Aquí alguien está moviendo plata”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lanzó duras críticas contra la Fiscalía por la filtración de chats privados entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. En entrevista con CNN Chile Radio, el gobernador cuestionó la repetición de estos episodios y sugirió que detrás de estas filtraciones podría haber intereses económicos en juego.

“Me parece que cualquier autoridad, electa o no electa, tiene que ser investigada para que se aclaren los hechos”, señaló Orrego. Sin embargo, advirtió sobre lo que considera un problema grave dentro del Ministerio Público: “Nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo, que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta”.

El gobernador subrayó que los mensajes filtrados “no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados”, lo que refuerza su sospecha de que existe una intención oculta tras la divulgación de esta información. “Es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”, cuestionó.

Orrego fue más allá y sugirió que las filtraciones podrían estar motivadas por incentivos financieros: “Todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa?”.

Ante esta situación, hizo un llamado al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que tome medidas urgentes. “Aquí se tiene que investigar. Porque o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente esta va a perder credibilidad”, enfatizó.