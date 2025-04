Cristóbal Gaete, Premio Municipal de Literatura: “Me resisto a pensar en Valparaíso en decadencia”

Cristóbal Gaete, periodista oriundo de Quillota (1983), recibirá este lunes el Premio Municipal de Literatura de Valparaíso por la categoría Trayectoria. En 20 años ha escrito siete novelas cortas -por Motel Ciudad Negra recibió el Premio Municipal de Santiago en 2015-. Ha publicado crónicas, cuentos, editado suplementos literarios y dirigido talleres de escritura en Balmaceda Arte Joven. También se ha desempeñado como guionista, productor e investigador. Y la mayor parte de su trabajo -sino todo- ha tratado sobre Valparaíso.

En un café en el plan, Gaete dice estar contento por el reconocimiento, considerando su temprano vínculo con el Puerto, a raíz del trabajo de su padre en el Mercado Cardonal, y porque su hija nació aquí.

– Es un premio a la trayectoria y dentro de todo eres bastante joven.

Creo que decidí muy pronto mi vocación y me he concentrado en hacer cosas, pero es porque el sistema es así. Si yo no invento todas las cosas que invento, no podría dedicarme a trabajar en el ámbito de la literatura.

– ¿Qué influencia tiene Valparaíso en tu literatura?

Cuando era chico me traían a trabajar para acá los fines de semana. Yo me crie en La Cruz, donde la calle era de tierra y Valparaíso te mostraba el mundo. Creo que el mundo que se te crea en la niñez es un mundo que siempre va girando en la interioridad del escritor. Y se va revisitando. Mis libros tienen una presencia de la realidad muy fuerte y muchas personas no los consideran una ficción.

– ¿Tendrá eso que ver con tu oficio de periodista?

Creo que tiene que ver con la pasión por la lectura. En mi caso, la literatura que más se conectaba conmigo adolescente era una literatura vitalista. Pienso en La vida simplemente de Óscar Castro o Los subterráneos de Jack Kerouac. Uno siente ahí que el libro está vivo y la gracia es sentir que la vida está ahí, que no hay una impostura al respecto.

– ¿Cómo era Valparaíso cuando escribiste Valpore (2009)?

Quizás estaba mejor (risas).

– Pero el primer cuento estaba lleno de monstruos…

Lo que pasa es que no es que esté representando Valparaíso sino a la paranoia social sobre Valparaíso, inventando un Valparaíso así de brusco, de violento, de áspero. Las noticias que aparecían las exageraba hasta el paroxismo. Está esta idea de que los poetas tienen antena. Yo no soy un poeta, pero si tengo una antena, probablemente la estaba clavando hacia el suelo. Se sentía esa vibra, esa pulsión de un Valparaíso autodestructivo.

– ¿Qué te parece el estado de la ciudad?

Durante la pandemia estuvo un poco más fiero. Pero Valparaíso es una ciudad de la gente que sigue trabajando en ella. Porque si no mi quehacer como pedagogo, tallerista, no tendría sentido. Yo trato que haya jóvenes que den nuevas letras y eso ha dado muchos resultados, a partir de concursos, becas y publicaciones. En mi labor me resisto a pensar en Valparaíso en términos de decadencia.

– ¿Cómo está constituida la escena literaria hoy en Valparaíso?

Valparaíso en ese sentido está superbién: lleva muchos años siendo la segunda región con mucha distancia en Chile en producción de libros. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque se ha ampliado mucho el escenario editorial. Hoy por hoy no es necesario ir a Santiago para publicar. Eso en mi tiempo era distinto. Ahora en cambio tú tienes editoriales bacanes, como Provincianos, Mundana, Kindberg o la de la Universidad de Valparaíso.

– Pensando que este premio recogió tus últimos 20 años, ¿en qué te ves de aquí al 2045?

Tengo ganas de escribir un libro largo. Al final como mi vida dejó de ser tan intensa -afortunadamente-, mis libros han ido cambiando a ser los libros de un lector que no renuncia a la vida. Eso va a ser una marca de lo próximo. Pero para ser honesto, Francisca, nunca había pensado en eso. Me gustaría ver a San Luis (de Quillota) campeón de la Copa Chile.