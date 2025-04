¿Se acabó la suerte en Viña? Municipio inicia cruzada para evitar renuncia de Enjoy al casino

Presentado por:

El municipio de Viña del Mar inició una cruzada para impedir que Enjoy deje de operar anticipadamente el casino. Si bien la empresa cumpliría con el servicio hasta 2028, la alcaldía que lidera Ripamonti estima que, de ser aprobada su salida, perderían la oferta comprometida hasta 2036, que constituye el 20% de su presupuesto.

En Quilpué, la Superintendencia del Medio Ambiente investiga a la Minera Carmelita, que extraerá y tratará oro con cianuro en el valle de Colliguay, por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En la sede nacional del Ministerio de las Culturas en Valparaíso, la oficina de la ministra Carolina Arredondo pasa vacía. Dirigentes gremiales explican que la secretaria de Estado asiste al edificio una o dos veces por mes. El sentido de descentralización que inspiró la creación del ministerio, en 2017, no se estaría cumpliendo. Más de alguno la llama «el Ministerio de la Ausencia».

Este lunes, el periodista Cristóbal Gaete recibirá el Premio Municipal de Literatura de Valparaíso en la categoría trayectoria. El escritor asegura que la escena literaria en el Puerto está mucho mejor que hace 20 años.

¿Qué personaje de la política nacional arderá en la Quema de Judas de este domingo en la plaza Waddington de Valparaíso? El Centro Cultural Playa Ancha no da nombres y mantiene la expectativa. Suenan candidatos/as al Senado o a la Presidencia de la República.

Municipio de Viña del Mar inicia cruzada para evitar la renuncia de Enjoy al casino y retener los aportes comprometidos

A inicios de mes se conoció la solicitud que hizo Enjoy a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para renunciar anticipadamente a su permiso de operación sobre los casinos de Coquimbo, Pucón y Viña del Mar (Casino del Mar S.A.). En el caso de la Ciudad Jardín, concluiría en 2028 y no en 2036 como estaba previsto.

Desde el 2021, Enjoy paga por la explotación del centenario edificio de Avenida San Martín un impuesto específico al juego, que corresponde al 20% de sus ingresos brutos y “que se distribuyen en partes iguales entre la municipalidad y el Gobierno Regional”, informó la SCJ.

Así, esta operación provee al municipio de $ 32 mil millones al año, lo que equivale al 20% de su presupuesto. Con ello financia programas sociales y obras de desarrollo, como el plan de bacheos o la compra de maquinaria para desmalezado y trabajos de invierno.

Con las «platas casino», la administración de Macarena Ripamonti (FA) levantó, por ejemplo, el primer centro radiológico municipal, que realiza 20 mil mamografías anuales para prevenir el cáncer de mamas, primera causa de muerte oncológica en mujeres chilenas.

Aunque el requerimiento estipula que la empresa seguiría brindando el mismo aporte durante los próximos tres años, el municipio ha iniciado una cruzada para que el Consejo Resolutivo de la SCJ rechace la solicitud y se mantengan los recursos comprometidos por el holding hasta 2036.

El Consejo Resolutivo lo integra el gobernador regionalRodrigo Mundaca (Ind. FA), la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, lasubsecretaria de Turismo Verónica Pardo, la subsecretaria de Desarrollo Regional Francisca Perales (FA) y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein.

Se podría estimar que la alcaldía corre con ventaja, pues la mayoría es oficialista; no obstante, el administrador municipal de Viña del Mar, Erick Layana (FA), señaló a Aquí Valparaíso que “les hemos exigido a estas autoridades que adopten una posición correcta y declinen la solicitud de la empresa Enjoy, porque creemos que beneficia a un negocio, pero perjudica a distintas ciudades del país».

¿Por qué? Layana explica que, de aprobarse la salida de Enjoy, esta u otra empresa presentaría una oferta mucho menor:

Enjoy «está renunciado a las 833 mil UF porque, según ellos, no las pueden pagar. Y lo que van a hacer es que van a armar una sociedad, con otro RUT; van a postular de nuevo y van a ofertar 400 mil UF.Al final será un beneficio para un negocio que dice ser poco rentable -uno podrá tener sus dudas- en perjuicio de las arcas fiscales, porque van a pagar menos plata de lo que comprometieron pagar”.

Fuentes de la industria coinciden: Enjoy concursaría de nuevo y ofertaría un monto mucho más bajo. En 2018, cuando obtuvo el permiso, no contempló las restricciones que supuso la pandemia. Además, la empresa está con una segunda reorganización judicial en curso -para evitar la quiebra– y un juicio por colusión en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Al respecto, la SCJ aclara que de acuerdo con el Decreto 1.722, “la sociedad operadora a la que se le haya aceptado la solicitud de renuncia (…) estará impedida de postular al proceso de otorgamiento del nuevo permiso”.

SMA investiga a mina de oro en Quilpué por posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Irma Bravo, del Comité Medioambiental de Colliguay, está preocupada. «Colliguay siempre tuvo pirquineo, pero nunca una mina tan grande y menos una planta de lixiviación con cianuro. Es a otro nivel», afirma.

A fines del año pasado, la comunidad comenzó a notar cómo grandes camiones trasladaban las piezas de una planta minera hacia la parte alta del valle. Se trataba del inicio de la instalación de la Minera Carmelita en el sector de Cerro Viejo, a 2 km de Colliguay y 46 km de Quilpué, que extraerá 72 mil toneladas de rocas ricas en oro en un plazo de tres años.

Aunque el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había otorgado a la Minera Carmelita dos permisos en 2024, uno para el proyecto de explotación y otro para la planta de tratamiento -que considera el uso de cianuro-, los vecinos denunciaron la obra a las autoridades pues estimaban que no contaba con autorización ambiental.

De esta manera, el 12 de diciembre la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió una investigación en contra de la minera por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Esta inició “mediante actividades de fiscalización ambiental, en respuesta a denuncias por una presunta elusión al SEIA, línea sobre la cual se está desarrollando la investigación. En la actualidad la SMA se encuentra elaborando el correspondiente Informe de Fiscalización Ambiental”, informó la Superintendencia.

En el transcurro de la investigación «de constatar una inminencia de daño al medioambiente o la salud de las personas, la Superintendencia podría adoptar fundadamente algunas medidas provisionales establecidas en la ley, entre las que destacan las medidas de corrección, clausura o detención del funcionamiento de las instalaciones”, agregó la SMA.

Actualmente, la obra está detenida por una resolución del municipio de Quilpué, que ordenó el 20 de enero la “paralización total e inmediata de las obras efectuadas por la empresa”, dice el documento, por no contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y notar «la existencia de caminos de gran envergadura, realizados sin las autorizaciones pertinentes«.

El abogado de la minera, Christian Espejo, señaló a Aquí Valparaíso que el permiso de Sernageomin los habilitaba para ejecutar el proyecto, y que presentaron un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución del municipio.

Asimismo, Espejo aseguró que «el proyecto no es nocivo» y que “lo único que podría aquí ser nocivo es el cianuro, pero el cianuro cae en piscinas que están habilitadas correctamente, lejos de las napas subterráneas. No nos vamos a arriesgar a que pase algo”.

Sobre el permiso ambiental, el abogado agregó que la mina no requiere ingresar al SEIA, ya que extraerá una cantidad de mineral inferior a las cinco mil toneladas mensuales. Y si bien el el proyecto se ubica en la zona clasificada como Reserva Mundial de la Biósfera por la Unesco, Espejo explicó que «la propiedad minera en Chile se superpone y nosotros tenemos que estar atentando contra la biodiversidad, y no es así. Nosotros no tenemos contaminantes aéreos. El líquido de las piscinas tiene un tratamiento. Está todo controlado, con planes de manejo”.

Cualquier decisión que tome la Superintendencia será apelada al Tribunal Ambiental: de parte de la minera, si dictamina el ingreso del proyecto al SEIA; o de parte de la comunidad, en caso de que no lo ordene.

“El proyecto minero debe ingresar a evaluación ambiental y, por los impactos que generará en una Reserva Mundial de la Biósfera (Unesco), debe hacerlo por EIA», dice Juan Molina, abogado del Comité Medioambiental de Colliguay.

El municipio también presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por supuestas acciones y omisiones de la empresa que «amenazan el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación». El requerimiento fue rechazado la semana pasada y será apelado a la Corte Suprema, informó la alcaldesa Carolina Corti (RN).

Asimismo, el 28 de febrero, la consejera regional María Elena Rubilar y el diputado Diego Ibáñez, ambos del FA, solicitaron a la Contraloría investigar «eventuales infracciones a la probidad administrativa y posibles actos de corrupción» en la tramitación del proyecto.

La ministra Arredondo pena por su ausencia en la sede nacional del Ministerio de las Culturas

En el quinto piso de la sede nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en Valparaíso, la oficina de la ministra Carolina Arredondo pasa vacía.

Inmaculada, no tiene carpetas ni libros ni fotos ni adornos, ni chaquetas u otras prendas que den cuenta del paso de la secretaria de Estado por esta sala.

La Ley 21.045, que creó el ministerio ,fue promulgada en 2017 y establece en su Artículo 2 que«su domicilio será la ciudad de Valparaíso».

Dos años antes (2015), el exministro de Cultura, Ernesto Ottone, así lo confirmaba, asegurando que “lo importante de esta medida es que seguimos avanzando en la dirección encomendada por la Presidenta Michelle Bachelet de contribuir en la descentralización de nuestro país”.

Durante la discusión de la ley en el Congreso, distintas autoridades apoyaron la medida. En parte, porque el servicio que lo antecedía, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ya funcionaba en Valparaíso. El senador Alejandro Navarro, por ejemplo, decía que asentar el ministerio en una región distinta de la Metropolitana «constituye un objetivo histórico para quienes creemos en una descentralización real y no de papel lustre«.

A partir de 2010, recuerda Felipe Orellana, presidente regional de Anfucultura, el exministro de Cultura Luciano Cruz-Coke comenzó a llevarse algunos servicios a la capital: «El 2012, el ministro se lleva parte de lo que es el ministerio a Santiago, justamente para que el ministro ejerza allá. La justificación siempre fue que ‘tenemos muchas cosas en Santiago’, como la Dipres o el Palacio de La Moneda. Así partió, de a poco».

No obstante, algunas reparticiones de carácter nacional se mantuvieron en el Puerto: como los departamentos de Ciudadanía, Educación y Auditoría interna.

Actualmente, dice el dirigente, la ministra Arredondo viene una o dos veces al mes, tan solo por un par de horas, cuando es citada al Congreso. Pasa tan poco por el edificio de Valparaíso que Jorge Vargas -histórico vendedor de dulces en el acceso a la sede- no sabría reconocerla: «Si la veo no la conozco«.

Vargas sí recuerda a Ottone, que vivía en Valparaíso, pues «el hombre estaba aquí, preocupado«. Las ministras siguientes, dice, hacían la del peinador: pasaban y se iban. El comerciante plantea que “esto no debería ser el Ministerio de las Culturas, sino el Ministerio de la Ausencia«.

Los gremios del ministerio plantean que la ministra debería estar más en Valparaíso.

Alexis Antinao, dirigente regional de Anfupatrimonio, comenta que “los ministros de Cultura deberían estar más en Valparaíso” y que «la idea de la instalación del Ministerio en Valparaíso respondía a la necesidad de descentralización de uno de los poderes del Estado”.

Para Jorge González, dirigente nacional de Anfucultura, “la ministra no solo está ausente de Valparaíso, sino también de los requerimientos urgentes del Ministerio. Todavía no tenemos orgánica ministerial en la Contraloría. La ministra también está ausente de los problemas que tenemos en las regiones. Hoy tenemos una movilización y paro nacional en ciernes, exigiendo la renuncia de la seremi de las Culturas de Magallanes, Carolina Herrera. Nos preocupa ese silencio«.

Desde el ministerio señalaron a Aquí Valparaíso que «las funciones de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, se ejecutan independientemente de su ubicación geográfica. Esto, porque la presencia alternada de ambas autoridades en la sede nacional -en Valparaíso- se articula en función de los compromisos diarios de cada una y una contundente agenda descentralizadoraen las distintas regiones del país. De hecho, en un año y medio de gestión, la ministra Arredondo ha visitado en al menos dos oportunidades las 16 regiones«.

Cristóbal Gaete, Premio Municipal de Literatura (2025): “Me resisto a pensar en Valparaíso en términos de decadencia”

Cristóbal Gaete, periodista oriundo de Quillota (1983), recibirá este lunes el Premio Municipal de Literatura de Valparaíso por la categoría Trayectoria. En 20 años ha escrito siete novelas cortas -por Motel Ciudad Negra recibió el Premio Municipal de Santiago en 2015-. Ha publicado crónicas, cuentos, editado suplementos literarios y dirigido talleres de escritura en Balmaceda Arte Joven. También se ha desempeñado como guionista, productor e investigador. Y la mayor parte de su trabajo -sino todo- ha tratado sobre Valparaíso.

En un café en el plan, Gaete dice estar contento por el reconocimiento, considerando su temprano vínculo con el Puerto, a raíz del trabajo de su padre en el Mercado Cardonal, y porque su hija nació aquí.

– Es un premio a la trayectoria y dentro de todo eres bastante joven.

Creo que decidí muy pronto mi vocación y me he concentrado en hacer cosas, pero es porque el sistema es así. Si yo no invento todas las cosas que invento, no podría dedicarme a trabajar en el ámbito de la literatura.

– ¿Qué influencia tiene Valparaíso en tu literatura?

Cuando era chico me traían a trabajar para acá los fines de semana. Yo me crie en La Cruz, donde la calle era de tierra y Valparaíso te mostraba el mundo. Creo que el mundo que se te crea en la niñez es un mundo que siempre va girando en la interioridad del escritor. Y se va revisitando. Mis libros tienen una presencia de la realidad muy fuerte y muchas personas no los consideran una ficción.

– ¿Tendrá eso que ver con tu oficio de periodista?

Creo que tiene que ver con la pasión por la lectura. En mi caso, la literatura que más se conectaba conmigo adolescente era una literatura vitalista. Pienso en La vida simplemente de Óscar Castro o Los subterráneos de Jack Kerouac. Uno siente ahí que el libro está vivo y la gracia es sentir que la vida está ahí, que no hay una impostura al respecto.

– ¿Cómo era Valparaíso cuando escribiste Valpore (2009)?

Quizás estaba mejor (risas).

– Pero el primer cuento estaba lleno de monstruos…

Lo que pasa es que no es que esté representando Valparaíso sino a la paranoia social sobre Valparaíso, inventando un Valparaíso así de brusco, de violento, de áspero. Las noticias que aparecían las exageraba hasta el paroxismo. Está esta idea de que los poetas tienen antena. Yo no soy un poeta, pero si tengo una antena, probablemente la estaba clavando hacia el suelo. Se sentía esa vibra, esa pulsión de un Valparaíso autodestructivo.

– ¿Qué te parece el estado de la ciudad?

Durante la pandemia estuvo un poco más fiero. Pero Valparaíso es una ciudad de la gente que sigue trabajando en ella. Porque si no mi quehacer como pedagogo, tallerista, no tendría sentido. Yo trato que haya jóvenes que den nuevas letras y eso ha dado muchos resultados, a partir de concursos, becas y publicaciones. En mi labor me resisto a pensar en Valparaíso en términos de decadencia.

– ¿Cómo está constituida la escena literaria hoy en Valparaíso?

Valparaíso en ese sentido está superbién: lleva muchos años siendo la segunda región con mucha distancia en Chile en producción de libros. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque se ha ampliado mucho el escenario editorial. Hoy por hoy no es necesario ir a Santiago para publicar. Eso en mi tiempo era distinto. Ahora en cambio tú tienes editoriales bacanes, como Provincianos, Mundana, Kindberg o la de la Universidad de Valparaíso.

– Pensando que este premio recogió tus últimos 20 años, ¿en qué te ves de aquí al 2045?

Tengo ganas de escribir un libro largo. Al final como mi vida dejó de ser tan intensa -afortunadamente-, mis libros han ido cambiando a ser los libros de un lector que no renuncia a la vida. Eso va a ser una marca de lo próximo. Pero para ser honesto, Francisca, nunca había pensado en eso. Me gustaría ver a San Luis (de Quillota) campeón de la Copa Chile.

Candidatos al Senado y la Presidencia: ¿quién arderá en la próxima Quema de Judas?

Según la tradición judeocristiana, Judas Iscariote fue el discípulo que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Este acto de traición provocó el sufrimiento y posterior crucifixión de su maestro. Y ha inspirado en Hispanoamérica la tradicional Quema de Judas, festividad que se realiza anualmente el Domingo de Resurrección.

En la Región de Valparaíso es difícil determinar la data de este rito. Pero durante décadas, niños y adultos se han dedicado a manufacturar un muñeco de trapo relleno con monedas, que luego queman en sus respectivos barrios hacia el final de la Semana Santa.

En Valparaíso, los porteños han ido un poco más allá. Desde mediados de los noventa los vecinos de la plaza Waddington, en el cerro Playa Ancha, elaboran un muñeco a gran escala que representa a una figura de la política nacional que recientemente ha cometido algún acto reprochable o desleal.

“Esta fiesta se estuvo perdiendo y nosotros la repusimos con tres características: se construyó un mono gigante; este mono representa a alguien que traiciona la fe pública, que suele ser alguien de la política nacional; y se configura como una actividad sociocultural, un escenario para artistas locales y emergentes», dice a Aquí ValparaísoSantiago Aguilar, coordinador de fiestas y carnavales del Centro Cultural Playa Ancha.

En los últimos 30 años, el Centro Cultural Playa Ancha ha organizado la Quema de Judas más popular de Valparaíso (el año pasado convocó a unas tres mil personas), donde han ardido figuras como Donald Trump, José Antonio Kast, Jaime Guzmán, Sebastián Piñera, Juan Pablo Letelier, Rodrigo Hinzpeter, la doctora Cordero y Eduardo Frei, entre otros. El 2024 fue el turno de Cathy Barriga.

El nombre del Judas siempre se revela al final, cuando se destapa al muñeco en medio de la plaza. Este año el Centro Cultural y los vecinos estarían evaluando representar a candidatos al Senado y a la Presidencia de la República, como Carolina Tohá, Jorge Sharp y Pamela Jiles.

Aguilar termina comentando que «este es un acto farsesco. Es lo que hacía Molière o Shakespeare en la historia del teatro universal. Siempre es un juego. La idea es que exista expectación«.

