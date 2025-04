Senador Kusanovic (pro RN) con un pie en la extrema derecha: “Chile Vamos perdió el sentido”

Alejandro Kusanovic, senador independiente pro RN por la región de Magallanes, criticó el actual estado de Chile Vamos. Según Kusanovic, el conglomerado de derecha ha perdido su propósito y ya no representa adecuadamente a más de la mitad de la derecha en el país.

“Algo hizo mal Chile Vamos que se le fueron los militantes y no está representando a la derecha en Chile. Entonces yo creo que es un conglomerado que ya perdió el sentido y perdió el objeto de él“, dijo el senador en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Además, indicó que los militantes de derecha se han ido distanciando de Chile Vamos porque no se sienten representados, lo que a su juicio demuestra que el conglomerado ha fallado en su misión de aglutinar a la derecha: “Chile Vamos representa menos del 50 por ciento de la derecha en Chile”. En este sentido, Kusanovic considera que se ha cometido un error fundamental al no hacer un “mea culpa” dentro de Chile Vamos, lo cual ha provocado que una parte importante de la derecha se haya desvinculado de este conglomerado. “Algo hizo mal Chile Vamos que se le fueron los militantes y no está representando a la derecha en Chile”, afirmó.

De acuerdo con Kusanovic, este “mea culpa” no se ha hecho, y esa crítica ha sido constante de su parte, ya que considera que el conglomerado ha perdido el rumbo. “Creo que había que crear una nueva agrupación, un nuevo gremio, un nuevo conglomerado que agrupe a la derecha, por lo menos el 80 por ciento de la derecha”, sugirió el senador.

En relación con los actuales problemas dentro de Chile Vamos, Kusanovic apuntó al papel de las cúpulas de los partidos, señalando que los líderes han abusado del poder y tomado decisiones que no han favorecido a los militantes. “El mea culpa es que los partidos se han vuelto omnipotentes y han abusado con los integrantes del partido, con los militantes, porque las cúpulas toman decisiones y de repente te mandan candidatos que no son de una región, te lo imponen encima”, explicó. Esta forma de proceder, según Kusanovic, ha generado un creciente descontento entre los militantes, quienes se sienten desplazados por las decisiones de las cúpulas. “Las cúpulas de los partidos, tanto de izquierda tradicional como de derecha tradicional, han pasado sobre los militantes y han generado situaciones que han complicado a muchos militantes”, añadió el senador.

A modo de ejemplo, Kusanovic mencionó la imposición de candidatos fuera de las regiones que no representan a las comunidades. “Esto es cuando te ponen un candidato, por ejemplo, en Valparaíso, que es puesto por las cúpulas del partido, pero no representa a la región de Valparaíso. Pasan a llevar a alguien que estaba haciendo carrera”, comentó el senador, subrayando cómo estas decisiones generan resentimiento entre los militantes. Este malestar, según Kusanovic, es lo que lleva a muchos a buscar alternativas fuera de los partidos tradicionales, como ocurrió con José Antonio Kast, quien decidió formar su propio partido, Republicanos, tras haber militado en la UDI.

A continuación, Kusanovic profundizó en cómo este tipo de abusos de poder en los partidos tradicionales ha creado un clima de frustración dentro de la derecha. “Eso va generando resentimiento, y de repente alguien con un poquito más de intención de hacer cosas genera su propio partido”, dijo, reconociendo que estos movimientos no son exclusivos de la derecha, sino que también se han dado en la izquierda. Sin embargo, para Kusanovic, el problema no es el sistema político en sí, sino que los partidos no han sabido adaptarse a las nuevas realidades del país y han fracasado en resolver los conflictos internos. “Este no es un problema del sistema político, es un problema de que los partidos no tienen un sistema para solucionar conflictos que esté de acuerdo a la altura de las circunstancias que vivimos hoy en día”, señaló.