Senadora Paulina Núñez (RN): “Están los votos para aprobar la reforma política en el Senado”

Este miércoles la Comisión de Constitución del Senado concluyó la votación de la totalidad de las normas del proyecto que modifica el sistema político y electoral. Sin embargo, la iniciativa todavía está a un paso de ser despachada a Sala, debido a que quedó pendiente la aclaratoria de un artículo transitorio respecto al umbral del 4% para la elección de diputados en las parlamentarias de este año.

De esta manera, la reforma quedó en calidad de “casi despachada”, según declaró el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien estuvo presente en la comisión. Y en lo medular, establece un umbral del 5% de los votos, o bien tener 8 parlamentarios electos, para que los partidos puedan acceder a la representación en la Cámara de Diputadas y Diputados (con disposiciones transitorias para las elecciones 2025), y establece la causal de cesación del cargo para los legisladores que renuncien a sus partidos o comités de origen.

En conversación con El Mostrador, la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, afirmó que ya fueron votadas “cada una de las normas de la reforma constitucional”, por lo que este lunes –una vez despachado– la mesa del Senado debería pronunciarse sobre el proyecto para ponerlo en tabla.

“Llegamos a la Sala respetando el acuerdo original y, por lo tanto, con los votos necesarios para despachar a la Cámara”, dijo.

-Finalmente, se acordó esperar hasta el lunes para despachar la reforma, ¿qué es lo que en concreto faltaría por precisar para concluir el trámite en comisión?

-Es importante decir que ya votamos toda la reforma, cada una de sus normas. En estricto rigor, podríamos incluso haber despachado. Para el lunes solo dejamos una mejor redacción y, por lo tanto, una aclaratoria respecto de la norma transitoria que baja el umbral del 4% para efectos de que se elijan los diputados. Dejando claro que rige de igual manera para este año el umbral del 5%, para evitar que un partido se disuelva.

Hoy día existe el umbral del 5% como norma permanente de la ley orgánica constitucional, pero lo que quisimos dejar más claro aún es que cuando en la norma transitoria, para esta única elección de este año, bajamos el umbral del 4%, no es el requisito para que se disuelva o sobreviva un partido, sino que estamos bajando el umbral para efectos de que los candidatos que resulten electos puedan asumir su cargo.

¿Qué va a pasar con ellos? Van a operar las normas de la fusión que ya quedaron establecidas también en esta reforma. Por lo tanto, deberían fusionarse con el partido que sí obtiene el 5% de su lista, de su pacto.

-El umbral del 5% y la pérdida de escaño por renuncia al partido son dos de las normas más relevantes, ¿destacaría alguna otra indicación?

-En el tema de cuándo cesa un diputado o un senador, es bien importante que hayamos dejado establecido en esta reforma que va a cesar por causa de renuncia a su partido político, cuando un independiente se afilia en un partido distinto del que lo llevó al Congreso. Y más importante aún –por el efecto que tiene–, cuando un parlamentario renuncia a su comité.

Obviamente, cuando tú militas en un partido, formas parte de un comité. Y cuando como independiente fuiste elegido dentro de un partido político, también llegas al Congreso a formar parte de ese comité.

Y estas causales para el cese del cargo para mí, sinceramente, son de las cuestiones que tienen más valor en el proyecto. Porque cuando las personas votan por ti, tanto para diputado como para senador, esperan que tú los representes con ideas, con valores, con tu forma de cómo debería gobernarse el país. Y, por lo tanto, formas parte de un partido político con el que, más o menos, la gente que votó por ti se siente representada. Pero si resulta que después te peleaste con el presidente del partido, con el jefe de la bancada, con tu compañero de distrito o lo que sea, y te vas del partido, le estás torciendo la mano al electorado.

-Por otro lado, las órdenes de partido fueron rechazadas…

-Eso se rechazó, y quiero poner ahí mucha fuerza, porque el ministro del Interior, que es el que ha estado participando en la discusión de este proyecto, salió diciendo que, sin perjuicio de esta moción, el Gobierno estaba trabajando en una cuestión paralela. Entonces, nosotros interpretamos que significaba también sobre aquellos temas que íbamos rechazando. Y no tengo ninguna duda de que una norma que quiera establecer las órdenes del partido no va a tener votos en el Senado.

-¿Con qué sensación se queda luego de la aclaración del ministro Elizalde sobre el proyecto complementario que abordaría materias que no están consideradas dentro de la reforma, como por ejemplo elevar las exigencias para constitución de partidos, y que eventualmente podría insistir en las órdenes de partido?

-Todo esto sirve para que él sepa dónde se está moviendo. Y yo en eso no voy a esconder la realidad. Creo que es muy importante que él tenga claro que una norma que haga más exigentes los requisitos para la constitución de partido político, que venga a ser complementaria a esta reforma, de todas maneras va a tener piso y lo vamos a discutir. Pero si quiere retomar normas que fuimos rechazando a propósito de esta reforma, en la Comisión de Constitución no va a tener apoyo.

Entonces, claro, que el ministro no esté tratando de ingresar esto por otra comisión, como por ejemplo Gobierno, con tal de llegar a la Sala. Porque en la Sala tampoco va a tener votos. Así de simple.

En esto, nosotros hemos actuado de manera muy transversal, al punto de que incluso algunas indicaciones que fueron siendo presentadas por parlamentarios de los partidos que logramos el acuerdo para la reforma, luego fueron retiradas durante la discusión, de modo de resguardar el acuerdo original para que este proyecto saliera adelante. Y eso yo lo valoro. Porque eso en definitiva es legislar no solo respetando un acuerdo, sino que entendiendo que lo que aquí buscamos es un bien común.

-¿Se cuenta hoy día con los votos suficientes en la Sala para que esto avance sin problema?

-Sí, sin duda. Desde que yo asumí Constitución, me comprometí a poner en tabla este proyecto y no soltarlo hasta despacharlo. Yo creo que eso es vital, sobre todo si además va a haber normas que van a impactar en este año electoral.

Llegamos a la Sala respetando el acuerdo original y, por lo tanto, con los votos necesarios para despachar a la Cámara. Y yo espero que el Ejecutivo, como colegislador y habiendo estado de acuerdo en su momento con este acuerdo transversal, haga la pega y logre también los votos necesarios en la Cámara de Diputados.

-¿Debería votarse la próxima semana en Sala?

-Como ya tenemos el proyecto votado en un 100%, el día lunes se va a despachar. Y yo ya hablé con el presidente del Senado para que la reunión de comité el día lunes se pronuncie sobre este proyecto y ahí se ponga en tabla.