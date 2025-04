“Lo echamos”: Boric fustiga declaraciones de exseremi para el cual Chile “es una taza de leche”

Durante el último día de su visita de Estado a Brasil, el Presidente Gabriel Boric abordó con firmeza la controversia generada por los dichos del ahora exseremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, quien calificó a Chile como “una taza de leche” en materia de seguridad.

Las palabras de Cáceres provocaron indignación, especialmente tras el reciente atentado en Santa Bárbara contra el proyecto de Central Rucalhue, donde 50 vehículos fueron quemados y dos guardias fueron maniatados.

“El mensaje fue inadecuado”, sentenció el Mandatario. “A ese seremi lo echamos (…). No se pueden dar señales equívocas, por lo tanto, esa persona ya no está más en su cargo”, agregó Boric, marcando distancia con las afirmaciones que minimizaban el impacto del ataque ocurrido en la Región del Biobío.

Las declaraciones de la exautoridad, quien es un político de larga trayectoria, pues fue seremi de Justicia entre 2014 y 2018, así como director jurídico de la Municipalidad de San Pedro de la Paz y presidente del Colegio de Abogados penquista, se produjeron en medio del evento “Agenda Económica 2025”, en el cual uno de los temas que resultó ineludible fue el reciente atentado ocurrido en la zona de Alto Biobío en contra de la Central Rucalhue, que causó daños por más de 4 millones de dólares.

Primaria oficialista: “Eso no sucede en todas partes”

Desde Brasilia, y tras participar en una actividad en la Universidad de Brasilia, Boric aprovechó también de responder preguntas sobre temas nacionales, entre ellos la carrera presidencial. Consultado por la candidatura de su exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien ha tomado distancia del Gobierno, el Presidente fue enfático: “No me preocupa en absoluto (…) Me parece bien que los candidatos marquen sus énfasis, yo no voy a entrar en polémicas con ellos”.

El Mandatario valoró además la realización de primarias dentro del oficialismo: “Que el progresismo tenga primarias amplias, convocantes, es una buena noticia. Da cuenta de los distintos liderazgos del sector, y qué bueno que haya debate al interior del progresismo. Eso no sucede en todas partes”.

Cabe mencionar que la decisión final de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), de competir directamente en la papeleta de noviembre confirmó recientemente que su coalición, Chile Vamos, no realizará primarias.

En una clase magistral dictada en la misma universidad, Boric también criticó el discurso de la ultraderecha, acusando que busca instalar “una falsa dicotomía entre libertad y democracia” y que “lo que en realidad nos están proponiendo hoy es un mundo sin reglas ni derechos, donde prime la ley del más fuerte”.