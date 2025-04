“No me arrepiento”: excarabinero Claudio Crespo acusa a Fiscalía de filtrar videos del estallido

El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo acusó este martes a la Fiscalía de filtrar a la prensa una serie de videos grabados con su cámara corporal durante las manifestaciones octubre de 2019 y que han desatado una nueva polémica tras su publicación por el medio Ciper.

En los videos se observan diferentes situaciones protagonizadas por Crespo, que dijo “no arrepentirse” de su actuación contra los manifestantes durante los combates “en primera línea”.

“Te vamos a sacar los ojos”, le decía el entonces oficial a uno de los detenidos, cuando el tema de las lesiones oculares estaba latente. En otro registro reprende a otro carabinero que le avisa que se está quemando una persona: “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”, contestó.

Luego de que manifestantes del estallido social atacaran a carabineros, este video muestra cómo Claudio Crespo le arranca un mechón de pelo a un detenido, y envía la foto a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA” con el texto “le hice un peinado a la moda a un encapuchado”. pic.twitter.com/7HkpuMkkik — CIPER Chile (@ciper) April 29, 2025

“Esto se lo pasaron, se lo filtraron de acá (tribunales). Yo no tengo prueba, pero tiene que haber sido o la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que no lo creo. Y lo que hicieron ellos fue exhibir a la opinión pública estos videos que son unos que están dentro del contexto, captados por la cámara GoPro que yo portaba”, denunció Crespo, según consignó agencia EFE.

Y agregó: “los videos los tiene, los ha tenido Fiscalía, la fiscal (Ximena) Chong, el fiscal (Francisco) Ledezma, desde el 9 de diciembre del año 2019. Esos mismos videos los tienen en su poder, tiempo en el cual ellos podrían haber hecho acciones legales si es que estimaron que se cometió un delito”.

El excarabinero también aseguró no arrepentirse de nada, pese a que en las imágenes corta el cabello entre burlas a uno de los detenidos, abronca a un subordinado por decir en la radio que hay un hombre quemándose, le responde que le deje quemarse, que no se preocupe de eso y le dice a otro que lo va dejar ciego, cuando ya había denuncias en firme de organismos nacionales e internacionales por las lesiones oculares que presentaban numerosos manifestantes. Las imágenes están siendo utilizadas en el juicio por la denuncia interpuesta por uno de ellos, Gustavo Gatica.

“Yo no me arrepiento nada. Yo sigo con mi frente en alto y digan lo que quieran, me importa un comino. Yo no he matado nunca a nadie. Ni siquiera he disparado con mi arma de fuego, mi arma con munición letal a una persona. En mi carrera, jamás. Por lo tanto, estoy tranquilo. Los que tienen que juzgar estos son los jueces acá en el Centro de Justicia”, sostuvo Crespo.

“La mayoría de los chilenos que me apoyan, van a seguir apoyándome. Un video en el que salen algunas frases no va a cambiar esto”, argumentó finalmente a la prensa.