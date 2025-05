Fantasma de los retiros acecha a comisión clave para reforma al sistema político

En un movimiento que, según afirma, solo cumple con los tiempos y el reglamento, el diputado Miguel Ángel Calisto (independiente y miembro de la bancada de Demócratas y Amarillos) presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara, justo cuando la reforma al sistema político y electoral –impulsada transversalmente por el Senado– entra en una etapa crucial.

En una reciente entrevista, el exmilitante DC aseguró “no estar en disposición” de poner el proyecto en tabla, argumentando que este responde a intereses de los partidos “hegemónicos”. La declaración le valió una ola de críticas por parte de sus pares en la comisión. En diálogo con El Mostrador, Calisto reafirma su postura y aclara que lo suyo no es una negativa a discutir, sino más bien un llamado a “abrir la conversación”.

No obstante, detrás de su renuncia –según cuentan miembros de la comisión– no solo habría diferencias con la reforma electoral. También pesaría un factor silencioso pero decisivo: la presión que comenzaría a ejercer la diputada Pamela Jiles (PH), quien ya estaría preparando el terreno para reactivar el debate sobre un nuevo retiro de fondos previsionales.

La presencia de Jiles en la comisión y su intención de impulsar esa agenda habrían acelerado la salida de Calisto, algo que él niega, aunque reconoce que “siempre hay un costo político asociado a lo que se refiere a los retiros de fondos de pensión”.

Lo cierto es que el diputado Calisto ya presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Constitución y seguirá a cargo hasta este martes 6 de mayo, cuando se vote su salida. En caso de ser aceptada –lo más probable–, su reemplazo, según confirman fuentes de la comisión, se votará la próxima semana.

El tema es que su decisión de dejar la presidencia también ha dejado a la comisión sin un sucesor claro, lo que ha sorprendido incluso a sus propios integrantes. “En circunstancias normales, no faltan interesados en asumir el cargo”, comentan desde la Cámara. Sin embargo, el clima de alta tensión –y la presión creciente por temas sensibles como un eventual nuevo retiro de fondos previsionales– estaría alejando a los potenciales candidatos.

En la instancia hay quienes advierten que el “fantasma” de los retiros previsionales puede volver con fuerza, sobre todo en año electoral. Cercanos a la comisión afirman que varios parlamentarios buscan evitar el costo político de oponerse a una medida popular, aun cuando internamente estén en desacuerdo.

“Muchos no están de acuerdo con aprobar los retiros previsionales y quieren evitarse el costo político y electoral ante la opinión pública que apoya estos retiros”, comenta a El Mostrador el diputado Leonardo Soto (PS), también miembro de la Comisión de Constitución.

Sobre este punto, Calisto descarta que su renuncia tenga relación con el eventual protagonismo de la diputada Pamela Jiles –también miembro de la comisión y cuyo celular se encontraba apagado y no respondió a intentos de contacto–. “Yo cumplo con mi palabra, no como los vicepresidentes”, disparó, aludiendo a sus pares Gaspar Rivas (Ind) y Eric Aedo (DC), que no han dejado sus cargos pese al vencimiento del acuerdo administrativo que los obligaba a hacerlo (ver nota relacionada).

Calisto: “La propuesta que viene del Senado viene con calculadora”

Los miembros de la oposición en la comisión ya manifestaron sus críticas a la postura adoptada por Calisto ante el proyecto de reforma al sistema político. Desde RN afirmaron que el diputado está dando “una mala señal”, mientras que desde la UDI lo acusaron de “vetar” el proyecto. La diputada Camila Flores (RN) incluso expresó su esperanza de poder conversar con él y “persuadirlo de la importancia de poner este proyecto en tabla”.

Por su parte, desde el Partido Republicano criticaron que el Senado no haya avanzado en la propuesta de reducir la cantidad de diputados, pero a pesar de ello esperan que avance y que nadie lo entrampe.

La reforma, respaldada transversalmente por senadores PS, PPD, UDI, Evópoli y RN, ya fue despachada desde la Comisión de Constitución del Senado y se apresta a ser votada en particular en la Sala hoy martes a partir de las 16:00 horas. Entre los puntos más polémicos se encuentra el umbral electoral del 5% y una norma transitoria que busca sancionar con la pérdida del escaño a parlamentarios que renuncien a sus partidos. Esta última pretenden que comience a aplicarse en la elección de este mismo año.

Pero en la Cámara Baja el panorama se entrampa. Y aunque el diputado Calisto insiste en que no se trata de una negativa absoluta, sí pide detener la marcha: “No puede ser que prime solamente la opinión de los partidos hegemónicos de Chile Vamos y del Gobierno”, sostiene, acusando un diseño político donde “la propuesta que viene del Senado viene con calculadora”.

El diputado por Aysén incluso va más allá: “Hay mucho manejo y control por parte de ciertas cúpulas a la dirección de los partidos políticos”, asegura. Y es que el tema toca de cerca al parlamentario. Si bien reconoce el problema de la fragmentación y el discolaje, Calisto sostiene que “no es solamente culpa del parlamentario que se va de su partido, yo soy uno de ellos, sino que en definitiva es cómo se está administrando el poder”.

En ese contexto, plantea abrir un diálogo más amplio. “Una cosa es la discusión que se da en el Senado, que es legítima, y donde más bien hay representación de los partidos hegemónicos solamente en la Comisión de Constitución. En la Cámara de Diputados es distinto, por ende, yo creo que es necesario hacer un debate o una mesa de trabajo, que puede ser perfectamente una sesión previa o dos de conversación con los distintos actores políticos y las fuerzas políticas”, explica Calisto.

Consultado por El Mostrador, el diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la instancia parlamentaria, enfatizó que el presidente de la Comisión de Constitución “tiene la obligación legal y reglamentaria de nuestra Corporación de respetar las urgencias definidas por el Ejecutivo”. Por tanto, “tiene la obligación de colocarlo en tabla”.

“No es una facultad discrecional la elaboración de las tablas”, sentenció el representante de la RM.

En el pasado, tanto el diputado Leiva como Karol Cariola (PC), quienes lideraron la Comisión de Constitución, enfrentaron situaciones tensas, atrapados entre la presión de Jiles y la del Gobierno, que intentaba frenar los retiros.

Con el final del actual período parlamentario (2022-2026) ya a la vista, varios diputados han comenzado a pensar en su futuro político, ya sea buscando la reelección o un puesto en el Senado. En este contexto, asumir la presidencia de una comisión, especialmente en un año electoral, representa un desafío significativo, ya que consume un tiempo crucial para la campaña.

La Comisión de Constitución se mantiene como uno de los espacios más estratégicos del Congreso. Su titular tiene el poder de influir en el curso de la agenda legislativa, especialmente en temas que impliquen reformas a la Constitución o al sistema judicial.