Reforma al sistema político y umbral electoral: vuelcos de Presidente Boric tensionan al FA

Una divergencia de visiones al interior del partido del Presidente terminó por eliminar el umbral del 5% para que los partidos que no alcanzaran esa votación quedaran sin representación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esa misma divergencia llevó al Gobierno a incluir las órdenes de partido en las indicaciones del Ejecutivo a la reforma constitucional del sistema político.

El domingo, en una entrevista en Chilevisión, el Presidente Gabriel Boric reconoció que no pudo lograr un acuerdo dentro de su Gobierno para presentar una indicación con un umbral mínimo, a pesar de que él era partidario de la medida y estaba dispuesto a discutir el porcentaje.

“Personalmente creo que es deseable tener un umbral (…), no sé si el 5% se podrá discutir. Creo que hoy en día en el Parlamento es muy difícil tener esa viabilidad, pero a mí personalmente me parece que sería deseable. Pero entiendo que eso no está dentro de las condiciones posibles hoy. Entonces, en las conversaciones hay que ver cuál es el mínimo común múltiplo. El sistema político requiere una reforma, el personalismo no le hace bien a la democracia y hay que fortalecer los partidos. Yo personalmente, incluso, soy partidario de las listas cerradas”, explicó Boric.

Según explican en el bloque oficialista, mientras algunos parlamentarios del Frente Amplio eran partidarios de continuar con la idea del Mandatario y consensuar un guarismo para el umbral, otros defendían que era una medida destinada a excluir arbitrariamente a algunas colectividades pequeñas.

Por ejemplo, la diputada Javiera Morales (FA) no se oponía a la existencia de un umbral; sin embargo, advertía que esta medida era insuficiente y debía ir acompañada de un fortalecimiento de la instrucción partidaria.

“Me parece bien lo que plantea el Presidente. Eso demuestra que el Gobierno tiene toda la disposición de avanzar en una reforma al sistema político”, señala la diputada, autora de dos iniciativas con modificaciones al sistema político que se encuentran en la Cámara.

Y agrega: “Yo nunca me he negado al umbral. Lo que he dicho es que no basta con un umbral, sino que son necesarias medidas adicionales, como aumentar los requisitos para la conformación de partidos y las órdenes de partido para enfrentar los problemas del sistema político. Estamos abiertos a discutir sobre un umbral, pero la propuesta del Senado tiene problemas técnicos que el propio Servel ha puesto de manifiesto”.

Su par Andrés Giordano (FA) expresa una postura distinta y advierte sobre la posibilidad de “exclusiones”. “Los umbrales electorales son una respuesta simple a un problema complejo, donde no se abordan las causas profundas de la fragmentación, se complejiza el sistema electoral de cara a la ciudadanía, y puede haber exclusiones que afecten la representatividad de las instituciones democráticas”, señaló a El Mostrador el viernes pasado.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, quien no es partidario de tener un umbral “a nivel constitucional”, advierte que “de todas maneras hay una especie de fetiche con el umbral, como si esa sola medida fuera a resolver todos los problemas del sistema político”.

“Pienso que un conjunto de medidas que sean consistentes para el sistema chileno van a minimizar los problemas que hoy tenemos: fragmentación, tendencia al individualismo y caudillismo”, señaló a El Mostrador.

Las explicaciones del ministro Elizalde

Este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se presentó ante la Comisión de Constitución del Senado para discutir la indicación que el Gobierno presentó el 6 de marzo sobre la reforma al sistema político. Esta indicación –siguiendo las instrucciones del Presidente Gabriel Boric– no incluye un umbral mínimo para la supervivencia de los partidos políticos.

La decisión generó descontento en sectores de Chile Vamos y el Socialismo Democrático, quienes criticaron a Elizalde por cambiar su postura, ya que había apoyado la moción en octubre. Además, varios parlamentarios señalaron que la indicación del Ejecutivo no fue discutida ni acordada con los partidos de oposición ni con los miembros de la comisión.

El umbral del 5% era un aspecto clave de la moción presentada en noviembre por las bancadas del PS, PPD, RN, UDI y Evópoli. Los autores de esta propuesta consideran que la modificación del Ejecutivo altera el objetivo original del proyecto, que buscaba reducir la fragmentación de los partidos en el Congreso.

Fuentes indican que el Gobierno cedió a las presiones del Partido Comunista y el Frente Amplio, que defienden el sistema proporcional, argumentando que este les permitió regresar al Parlamento. El Frente Amplio, además, se presentará por primera vez como partido único en las próximas elecciones.

La propuesta del titular del Interior se articula en tres ejes: el primero establece un aumento en los requisitos para la creación de partidos políticos de carácter territorial, exigiendo la recolección de firmas en ocho regiones contiguas, aunque no necesariamente continuas.

El segundo eje propone un incremento en el número de firmas de afiliados necesarias para constituir colectividades, elevando este requisito al 0,5% del electorado de cada región, en comparación con el 0,25% actual. Elizalde argumentó que este porcentaje no representó una barrera prohibitiva en el pasado para la formación de partidos.

El tercero de los ejes establece que los fundadores de partidos que no logren constituirse no podrán postularse como candidatos a diputados o senadores por otros partidos durante un periodo de cuatro años.

Estas medidas cuentan con cierto respaldo en la comisión, aunque algunos miembros consideran que no abordan la fragmentación actual del Parlamento, por lo que continuarán insistiendo en la necesidad de un umbral mínimo de entrada.

Durante la sesión, la senadora Paulina Núñez (RN) señaló la importancia del umbral del 5% para garantizar la gobernabilidad del país, argumentando que con 22 partidos políticos resulta complicado alcanzar acuerdos. Criticó la decisión del Ejecutivo de eliminar este umbral, sugiriendo que esto podría ser una estrategia para obtener votos en la Cámara.

En la comisión, dos senadores socialistas participaron. El presidente de la instancia, Alfonso De Urresti (PS), se mostró distante de las explicaciones de Elizalde, subrayando “la relevancia del 5% como norma fundamental”.

El senador Juan Luis Castro (PS), quien estaba como oyente, consultó al ministro Elizalde: “¿Qué opción plantea el Ejecutivo respecto del acceso de los partidos políticos a poder tener presencia en el Parlamento? (…) ¿Hay un mecanismo alternativo, hay alguna fórmula o no la hay respecto a ese umbral que se había planteado por los senadores de la comisión en su minuto?”.

La respuesta de Elizalde claramente no lo satisfizo: “Todo esto es abstracto, hay que analizar, tenemos un sentido. Es evidente que en el Senado existe una mayoría para aprobar una norma sana, pero no es tan evidente que en la Cámara existe esa mayoría, en esto quiero ser bien sincero, pero adicionalmente, donde se aplica el umbral es básicamente donde hay voto lista, y en Chile todavía tenemos el voto de personas”.