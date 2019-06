Esta semana fue negra. Eso dijeron diversas fuentes del PS, quienes recalcaron que si ya era tenso y complejo el clima en la colectividad desde las internas del 26 de mayo y luego pasó a estado de crisis política al reflotarse públicamente el problema de las narco redes y clientelismo en la comuna de San Ramón, ahora la situación interna escaló a niveles tales que en las huestes socialistas se prendieron ya todas las alarmas rojas.

Cuando los socialistas aún no lograban resolver el conflicto que se desató con el recuento de votos de la interna, el reportaje de canal 13 sobre las narco redes de San Ramón enredó todo aún más. Llevó incluso a poner en tela de juicio la validez y legitimidad de la elección y tras días de presión, el Trubunal Supremo de la colectividad anuló los comicios en San Ramón y otras 19 comunas.

El problema ya escaló mucho más allá de la pugna por la presidencia del PS entre el timonel Álvaro Elizalde y la diputada Maya Fernández. En el partido dicen que es mucho más profundo y complejo, que está en juego la supervivencia del socialismo y por eso circulan una serie de tesis y propuestas para tratar de encontrar una salida.

Una de ellas, es que ni Elizalde ni Fernández queden en la próxima mesa directiva, sino que una figura de consenso se haga cargo del PS en un período de transición para poder abocarse de lleno y efectivamente a la tarea de fondo, extirpar las narco redes del partido, la red del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, que se han extendido a otras comunas y no por nada, hizo que su sector se quedadara con 16 escaño en el nuevo Comité Central, el doble de lo que ya tenía.

Luego se ponen sobre la mesa otras iniciativas como depurar el padrón, detectar y separar a los militantes "ficha" (clientelares) de los verdaderos socialistas, los que hacen vida de partido, trabajan por la colectividad y participan activamente.

Se supone que el Comité Central del PS está citado para el sábado 6 de julio, el nuevo, con los integrantes que se eligieron en las elecciones del 26 de mayo y ellos son los que ratificaran la nueva dirigencia del partido para los próximos dos años.

Sin embargo, durante la semana se escuchó de la posibilidad que "se caiga el central", que no logre constituirse y por ende, no puede tomar decisiones. En el PS comentaron que muchos socialistas convocados no se están dejando notificar, precisamente para poner en duda esta instancia resolutiva y así presionar para que el partido se vea forzado a tomar acciones de fondo para salir de la crisis política que atraviesa y que no pocos han catalogado como la peor en 30 años.

Hasta este viernes, nadie en el PS podía asegurar a ciencia cierta que el Comité Central si reunirá, contra viento y marea el sábado 6 de julio.

El lunes el equipo de Elizalde no llegó a una reunión agendada con la oposición interna, lo que hizo escalar las tensiones, cortó el diálogo y gatilló molestias que ahora están haciendo tambalear al Comité Central.

Las conversaciones y negociaciones se desarrollan a diario a todo nivel en el PS intentando llegar a una solución que por un lado cierre el capítulo de las internas y por otro, encamine al partido en la ruta de extirpar de raíz las narco redes que se detectaron.

En el PS dicen que en todas las ecuaciones, la figura de Elizalde es la piedra de tope. Su insistencia pública y privada en reducir la discusión exclusivamente al reconocimiento de la mayoría que obtuvo su lista en las internas han complicado más aún las cosas y lo convirtió -agregaron- en "parte del problema".