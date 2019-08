Fernando Barraza otra vez en la mira por escándalo de contribuciones ABC1

El nombre del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza Luengo, durante mucho tiempo ha sido foco de críticas, primero por optar mantenerse en la administración de Senastián Piñera tras el cambio de mando y aceptar quedarse cuando fue ratificado en el cargo el año pasado.

Luego, se ha cuestionado la suerte de pasividad de Impuestos Internos en los casos de las ilegalidades en el financiamiento de la política dada su reticencia a querellarse, lo que dificultó y limitó las investigaciones que realizaba el Ministerio Público. Barraza este año explicó en la Cámara de Diputados que el SII no se querelló por delitos tributarios contra Pablo Longueira, porque "no había pruebas" de que hubiera una infracción tributaria en el manejo de recursos que hacía el ex ministro de Piñera a través de dos fundaciones a su nombre y, que servían para financiar actividades políticas.

Ahora, Barraza nuevamente ha sido criticado gracias a un reportaje de Informe Especial transmitido el domingo 28 de julio -que reflotó un tema reporteado anteriormente por El Mostrador en 2012- sobre los casos de familias de altos ingresos, que viven en los barrios más caros de Santiago, pero pagan cifras irrisorias en contribuciones o de Impuesto Territorial por sus propiedades.

La razón de esa anomalía se debe a que dichos terrenos están catalogadas como propiedades de uso agrícola en circunstancias que hace años dejaron de serlo y el Servicio de Impuestos Internos ha mirado para el techo.

Lo mismo ocurre en las casas de descanso que personas de altos ingresos mantienen en localidades como Zapallar o Cachagua.

El miércoles, el diputado Hugo Gutiérrez lo incluyó en un escrito presentado al Ministerio Público, a través del cual busca determinar las responsabilidades de los últimos siete directores del SII en la falta de fiscalización que se ha materializado en el cobro de contribuciones irrisorias para personas dueñas de propiedades de lujo.

El SII a través de un comunicado defendió su trabajo en este sentido, asegurando que la recaudación en 2018 por este concepto creció un 25%, que además el programa de TVN no expuso toda la información que le fue entregada y que es materialmente imposible fiscalizar todas las propiedades.

Barraza también enfrenta problemas internos. A fines de junio presentó su renuncia el director del fiscalización del servicio, Victor Villalón quién precisamente encabezaba estos temas. Villalón que estaba en ese puesto desde 2014 y adujo razones personales para tomar la decisión de dejar el servicio, pero la dimisión se da justo cuando vuelve a cuestionarse la desigualdad en la fiscalización a los contribuyentes de mayores ingresos.