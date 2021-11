El "domingo 7" de Franco Parisi y los escenarios judiciales que lo esperan a su arribo a Chile

Después de retrasar su arribo a Chile, el candidato presidencial Franco Parisi llegará al país cerca del mediodía de este domingo 7 de noviembre, lo que fue confirmado por el Partido de la Gente (PDG), que adelantó que desde el lunes 8 el abanderado comenzará el despliegue territorial, con apenas dos semanas por delante previo a la elección. La idea –dicen– es que Parisi pueda recorrer al menos 7 u 8 regiones, con visitas por el día y participación en medios locales.

La noche del miércoles, en un live por redes sociales, el abanderado presidencial detalló parte de sus propuestas y al final de su exposición habló de las razones de retrasar su regreso a Chile. De manera acotada, Parisi dio señales de que la razón fue porque sería papá. "El candidato es más que un candidato, es una persona. Y tiene familia. Y lo más probable que si nosotros somos Gobierno van a haber coches, van a haber mamaderas... lo que pasa es que todavía no son plazos, así que me van a matar... hay situaciones que son más complejas en la familia. A buen entendedor, pocas palabras. Me van a matar, porque hay un periodo que corresponde...", dijo el aspirante a La Moneda.

Pero ¿a qué se enfrenta Franco Parisi a su regreso a Chile? El candidato del PDG tiene vigente una medida de arraigo nacional por el no pago de una millonaria suma de pensión de alimentos a sus hijos. Hasta el momento, Parisi ha intentado apelar a esta medida en al menos 5 ocasiones, no teniendo buenos resultados, por lo que sigue activada y, por lo tanto, la deuda continúa vigente y supera los $200 millones.

La abogada Marisol Valladares, representante de la expareja de Parisi en la causa, aclaró que el candidato podría enfrentar algunos problemas a su regreso. Si bien señaló que no hay restricciones en su ingreso, sí detalló que "lo que no puede ocurrir es que él después vuelva a Estados Unidos, si es esa su intención, luego de las elecciones presidenciales de noviembre". La abogada sostuvo que aquello podría resolverlo pagando la deuda.

Pero podría no ser lo único. Según Valladares, "en un minuto se decretaron 2 medidas complementarias: una suspensión de la licencia de conducir por dos meses, pero –como estaba fuera del país– en rigor, él nunca puso a disposición del administrador de los Tribunales de Familia su licencia de conducir. Por lo tanto, uno podría entender que ese plazo no se ha comenzado a imputar porque nunca se puso a disposición la licencia de conducir, como fue ordenado por el tribunal". La abogada dijo que adicionalmente se decretó "una retención de los impuestos a través de la Tesorería General de la República, que para el año tributario 2021 fue ordenada, pero que la Tesorería no informó de que se haya materializado una retención por devolución de impuestos".

Consultado sobre este escenario, el presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, sostuvo que "en entrar, no tiene ningún problema. El arraigo es para que no pueda salir de Chile y pueda asistir a algún juicio, pero eso es algo que tiene que solucionar el dictamen del juzgado para ver quién tiene la razón de las partes. Nosotros estamos seguros que va a salir Presidente, así que no habría problema, porque no tendría que salir".

El timonel del PDG agregó que, en cuanto a la campaña, tratarán de enfocarse en las propuestas, no en pelear con los demás candidatos. "Nosotros estamos ubicados en el centro, no pretendemos quitarle votos a nadie en realidad, son las propuestas netamente ciudadanas. Nosotros vamos siempre por el 50% de la gente que no vota", puntualizó.