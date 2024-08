La vuelta oficialista que terminó por hacer caer el proyecto de prohibición de carreras de galgos

Ayer, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de ley que prohibía las carreras de perros galgos en el país. Si bien algunos parlamentarios oficialistas apuntaron a la derecha como la culpable, lo cierto es que faltaron votos de su propio sector para aprobar la ley. Con 58 votos a favor, 68 en contra y 13 abstenciones, la Cámara dio su negativa al proyecto.

La diputada Ericka Ñanco (FA), tras la votación, apuntó a la derecha como el sector culpable, pues en su mayoría votaron en contra de la iniciativa. “Los mismos que hablan de condenar la violencia, hoy aprueban el maltrato animal, rechazando proyecto que prohibía las carreras de galgos. Ningún tipo de maltrato puede justificarse con el argumento de las ‘tradiciones’, ¡la violencia no es una tradición!”, acusó la parlamentaria.

Ahora, en el oficialismo se anticipaba el voto en contra de la derecha. Parlamentarios de Gobierno que integraron la Comisión de Medio Ambiente y fueron parte del trabajo, daban por hecho que el proyecto se aprobaría. El rechazo les sorprendió, comentan bajo reserva a El Mostrador.

Al Parlamento llegó una gran cantidad de personas a favor de las carreras de galgos, en defensa de la actividad. Los manifestantes que estaban por la prohibición de estas carreras –comentan testigos– tuvieron que entrar por un acceso discreto. A pesar de la presión que se sentía, la sensación de que el proyecto se aprobaría estaba intacta.

La sorpresa de algunos oficialistas, cabe destacar, se la llevaron por los votos en contra y la abstenciones de parlamentarios que se habían comprometido a votar a favor o, bien, pertenecen al oficialismo. La diputada Marisela Santibáñez, a través de su cuenta de Instagram, se descargó luego de rechazado el proyecto de ley. “Esto no lo ganó la derecha, lo perdimos los y las diputadas del Gobierno…”, advirtió.

La exmilitante del PC acusó falta de compromiso con la palabra empeñada: “¡Tengo claro que sus palabras comprometidas no tienen valor alguno!, y que los fuegos artificiales en las afueras de la Cámara están permitidos para celebrar esta ‘tradición’. ¡Hoy me quedó clarísimo quién es quién en este sector! El coraje para representar los que votaron por nosotros y nosotras no te da derecho a salir de la Sala para no votar y siempre quedará en la conciencia de cada uno la palabra empeñada… No hay excusas para la cobardía”.

Según fuentes de El Mostrador, se vio al diputado Jaime Mulet (FREVS) salir de la Sala al momento de la votación y luego volver a entrar una vez que ya se había perdido. Entre otros nombres que no estuvieron presentes en el Congreso están los de Maite Orsini (FA), que faltó sin justificación, y la también diputada de la bancada del Frente Amplio Consuelo Veloso.

Pero lo que más extrañeza provocó fueron las abstenciones del DC Eric Aedo, quien ostenta la vicepresidencia de la Cámara con apoyo oficialista; de Erika Olivera, quien aparentemente había comprometido su voto a favor; la comunista María Candelaria; y el socialista Marcos Ilabaca. A estos se suman quienes derechamente votaron en contra: Jaime Naranjo (PS), Félix Bugueño (FA), Alexis Sepúlveda (PR) y Nelson Venegas (PS).

Ahora bien, las carreras de galgos no están prohibidas, pero tampoco legalizadas. Es por eso que muchos parlamentarios apuntan a que esta materia debe avanzar en cuanto a regulación y no netamente en prohibición.