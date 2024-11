El fugaz litigio judicial por los relojes falsos de Sergio Jalaff

A fines de octubre, el empresario Juan Pablo Del Sante interpuso una querella por estafa en contra de Sergio Jalaff Sanz –que junto a sus hermanos Álvaro y Antonio formaba parte del Grupo Patio, antes de estallar el caso Hermosilla–, después que este le vendiera dos supuestos relojes de lujo, uno marca Audemars Piguet, modelo Royal Oak Diver, y el otro marca Rolex, modelo GMTMaster II.

Ambos –según consigna el documento judicial– han cultivado una relación de amistad que empezó a deteriorarse tras los problemas económicos de Sergio Jalaff –dueño de la empresa Global Soluciones Financieras–, quien enfrenta una serie de litigios con distintos acreedores, que lo llevaron incluso a rematar su casa en Lo Barnechea.

“Debido a sus conocidos problemas económicos, constantemente me pedía préstamos, y para comprometer el pago de los dineros que yo le entregaba, me giraba cheques, los que cuando llegaban las fechas de vencimiento, me solicitaba que no cobrara, ya que no tenía el dinero para pagarme y así se repitió en muchísimas oportunidades”, relata la querella.

Juan Pablo Del Sante asegura en dicha acción que la situación continuó, casi al nivel de “un chantaje emocional”, hasta que Jalaff ofreció venderle “un par de relojes de marca”, que supuestamente ya no usaba y que prefería convertirlos en “caja” para amortizar sus deudas. El acuerdo por la compra fue de 30 millones de pesos.

Tras recibir ambos relojes, Del Sante comenzó a tener dudas sobre la autenticidad de las piezas, enviándolos a la empresa Loft SpA Chile, experta en verificación de marcas, la cual determinó que se trataba de ejemplares falsificados.

Luego de esto se comunicó con Jalaff, quien le habría reconocido que los relojes eran falsos y que podía abonarle con cheques parte de lo que ya había pagado, situación que tampoco se concretó, debido a que los documentos fueron protestados, generándole un perjuicio de 15 millones de pesos.

Pese a que fue retirada a los pocos días por el abogado de Del Sante, la querella anuncia otras dos acciones judiciales en contra del hermano mayor de los hermanos Jalaff.

Michael Niedmann, abogado de Sergio Jalaff, comentó a El Mostrador que “efectivamente tomamos conocimiento de una querella, pero al momento que lo hicimos, ya se había retirado, no sabiendo, siquiera, si se le dio trámite”.