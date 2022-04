Gaspar Domínguez contra el pesimismo sobre la Convención: “Si no generara preocupaciones, no sería un proceso constituyente”

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, abordó el pesimismo que recae sobre el órgano redactor de la nueva Carta Magna, evidenciado en varios sondeos donde el Rechazo va ganando, de cara al plebiscito de salida que se realizará en septiembre. El convencional por el Distrito 26 desechó todos los dramas y dijo que "si no generara preocupaciones, no sería un proceso constituyente".

Para Domínguez la encuesta Ipsos y la de Espacio Público son los sondeos que vale la pena mirar, donde se describen cuáles son las emociones que tienen los encuestados. "Lo que muestra esta encuesta es que la esperanza sigue siendo la emoción más enunciada, pero que esta ha disminuido y lo que ha aumentado han sido aspectos negativos, de incertidumbre, de miedo", señaló, en conversación con La Tercera.

"Y si uno revisa los procesos constituyentes en el mundo, lo natural y lo esperable es que producen incertidumbre y miedo, sobre todo, cuando empiezan a estar escritas las normas constitucionales y todavía no está definido cómo va a ser la transición. Por eso yo creo que lo que está pasando es esperable para el proceso", añadió Gaspar Domínguez.

Para el vicepresidente de la instancia que redacta la propuesta de nueva Constitución, hay algo que es súper relevante: "si no generara preocupaciones, no sería un proceso constituyente". A su juicio, esa es la naturaleza de los procesos constituyentes, y por lo mismo extendió una invitación a buscar un ejemplo del mundo de un proceso constituyente que no genere miedos.

"No hay un proceso constituyente en el mundo que no genere miedos; es su naturaleza, pero se va a revertir", sentenció el convencional Domínguez, afirmando que "la ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas en septiembre".

De todas formas sostuvo que "nadie puede arrogarse el conocimiento de lo que pasa en las urnas". Y de lo que sí está seguro es que "las preocupaciones que hoy día probablemente generan que algunas personas quieran rechazar irán disminuyendo en la medida en que vayamos terminando el borrador de nueva Constitución".

Consultado por si considera que sería un fracaso si gana el Rechazo, Gaspar Domínguez argumentó que "si la ciudadanía democráticamente toma una decisión, nunca será un fracaso, porque la democracia no es un fracaso".

"La ciudadanía tiene la última palabra y siempre voy a legitimar el resultado de la ciudadanía", cerró.