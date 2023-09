El incómodo liderazgo del ministro Luis Cordero

¡Entramos en septiembre! Este lunes son las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y uno de nuestros aportes a esta discusión es la entrevista que hicimos al editor para América Latina del semanario The Economist, Michael Reid, quien estima que “Chile está bastante más dividido que hace 10 años”, explica razones y ubica el fenómeno en el contexto latinoamericano.

Fueron justamente las actividades de conmemoración del 11 de septiembre las que consolidaron el papel relevante que tiene el ministro de Justicia, Luis Cordero, para el Presidente Gabriel Boric y una administración donde sus rostros emblemáticos han salido por mala gestión.

Pudimos ver esta semana a los consejeros del Partido Republicano caminando contentos por los pasillos del ex Congreso Nacional. La colectividad ha logrado hacer alianza con Chile Vamos y, luego de un paquete de enmiendas duras, comenzaron a aflojar y ceder, dándoles la sensación a sus socios de que es una deferencia hacia ellos.

¡No estaban muertos ni andaban de parranda! El Frente Amplio está muy activo trabajando a toda máquina para lograr que, a fin de año, estén las bases del partido único con que enfrentarán “el auge de la ultraderecha”. Existe optimismo y buen ambiente, me dijeron.

También revisamos la postergación de importantes nombramientos que esperan un mejor ambiente político. Todo indica que Rodrigo Galilea será el nuevo presidente del RN. También nos preguntamos por qué el equipo comunicacional del Gobierno no les saca partido a las buenas noticias económicas.

EL INCÓMODO LIDERAZGO DEL MINISTRO ESTRELLA

El Plan Nacional de Búsqueda es el evento central de la conmemoración de los 50 años. El diseño e implementación de esta importante nueva política en el tema de derechos humanos fue responsabilidad del ministro de Justicia, Luis Cordero. No existe otro ministerio que pueda mostrar una iniciativa con ese nivel de repercusión y apoyo transversal. La presencia del ministro Cordero en medios de comunicación nacionales e internacionales, explicando la envergadura de esta tarea, logró involucrar positivamente a todos los actores relevantes en este tema.

El 30 de agosto fue el día en que se firmó el decreto que da inicio al Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada en dictadura. En esa ocasión, y por petición del Presidente Boric, Cordero tuvo que subir al estrado. Fueron pocas sus palabras, estaba nervioso y agradeció a varias instituciones del Poder Judicial para, finalmente, expresar que “quiero agradecer a los familiares que nos abrieron sus puertas”, instante en que se escuchó la voz de uno de los familiares que exclamó: “¡No está solo, ministro!”. Y el ministro dejó el estrado en medio de un largo aplauso con todos los asistentes de pie.

Sobrio, claro y con conocimientos en los temas que aborda. Esas son las características que han transformado al titular de Justicia en actor clave de la administración Boric. Me han dicho que este perfil también lo tiene la nueva ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (Comunes), quien tras el reconocimiento por su trabajo en la cartera de Bienes Nacionales –recuperando suelos fiscales para abordar el déficit habitacional– llegó a Palacio para ocupar el ministerio que dejó el fundador y líder de RD, Giorgio Jackson.

Presencia incómoda. Cordero y Toro marcan una nueva etapa de liderazgos luego de la salida de casi todos los rostros importantes del Frente Amplio (FA) –Izkia Siches, Marco Antonio Ávila, Giorgio Jackson, Marcela Ríos, Juan Carlos García–. La razón de esas salidas fue la mala gestión, la ausencia de resultados y, en ciertos casos, la incapacidad para moverse en el mundo político. Estos problemas que tuvieron los exministros, son las fortalezas del ministro Luis Cordero.

Todo comenzó con los indultos, la primera gran crisis que tuvo este Gobierno, a fines del año pasado. Después vino la crisis de las isapres, oportunidad en la que, participando de una vocería con varios ministros, Cordero pidió la palabra para explicarle a la prensa que eran las isapres las responsables del fallo de la Suprema. El caso Fundaciones también estuvo en sus manos, explicándolo, condenándolo y, luego, calificando de “corrupción” algunos de los hechos conocidos. Entremedio, promulgó la Ley de Delitos Económicos, lo que significó enfrentarse a la CPC.

¿Cuál es el problema de este tipo de liderazgos? En el caso del ministro Cordero, es que no tiene interés en seguir en política y su liderazgo genera ruido en un gabinete donde hay varios con deseos de encumbrarse en el ámbito político. La ministra del Interior, Carolina Tohá, no sería el problema, pues trabajan muy bien juntos, “son una dupla”, me dicen. Donde puede haber roces es con la ministra vocera, Camila Vallejo, que podría estar molesta porque varias veces el titular de Justicia es vocero. Y, eventualmente, el ministro Álvaro Elizalde, que quiere ser presidenciable.

En Presidencia afirman que las vocerías de Cordero no han producido molestia en la ministra Vallejo, porque es el propio Presidente el que le ha pedido apoyo al ministro para que explique temas complejos.

En el último cambio de gabinete hubo rumores respecto a que Cordero sería un buen vocero, pero fueron inmediatamente desmentidos. El ministro habría dicho que solo puede aportar desde la cartera de Justicia.

En el caso de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (Comunes), es claro hasta el momento que seguirá ascendiendo. Otro caso es el de Nicolás Cataldo (PC), actual titular del Mineduc, también mencionado como parte de estos nuevos liderazgos con futuro. Pero con el ministro Cordero no hay caso, porque no tiene interés en continuar en política: me cuentan que siempre se ríe diciendo que “está de prestado” en la política. Su destino natural sería volver a trabajar en el reconocido estudio de abogados FerradaNehme y apoyar una pequeña editorial jurídica que está levantando con otros socios.

El tema Cordero no es menor en una coalición que hoy tiene como principal activo político al Presidente Boric. Varios analistas creen que, terminado el Gobierno, el 30% de popularidad se irá con Boric y no va a chorrear a su coalición de partidos. Por eso preocupa la ausencia de líderes.

¡ESTÁN CONTENTOS LOS REPUBLICANOS!

La estrategia funcionó y Republicanos lo está celebrando. Desde el lunes, los consejeros constitucionales de ese partido caminan contentos por el ex Congreso Nacional, porque finalmente están logrando sellar acuerdos con Chile Vamos, coalición que recibió muy bien el anuncio de concesiones para bajar ciertas enmiendas que –como me dijo el martes uno de los asesores republicanos– “estaban con el tejo pasado”.

Esta semana, los representantes de José Antonio Kast se esmeraron en lograr un mejor desempeño en el Consejo Constitucional, luego del triste episodio de la cueca y el rodeo –que dicen van a retirar–, y comenzaron a cerrar varios temas relevantes con Chile Vamos.

El martes y miércoles la situación en Republicanos fue compleja , incluso en la derecha hablaron de “crisis” y, para resolver esos nudos, estuvo en persona el presidente de la colectividad, Arturo Squella, conversando con asesores y consejeros para destrabar negociaciones.

, incluso en la derecha hablaron de “crisis” y, para resolver esos nudos, estuvo en persona el presidente de la colectividad, Arturo Squella, conversando con asesores y consejeros para destrabar negociaciones. Un experto de derecha que ha estado negociando con los republicanos me explicó: “El problema es que aquí los que mandan son los asesores y hay algunos consejeros de provincia que no están cómodos y a veces tienen ganas de rebelarse, pero esto dura solo tres meses, no es mucho lo que pueden hacer”.

Las enmiendas que más gustan a sus bases. Como muestra del cambio de mano, un RN me dio como ejemplo lo sucedido el pasado lunes, cuando votaron dos enmiendas populares: la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares y la Defensoría de Víctimas. “Estos son dos temas que tienen evidentes fines electorales”, me dijo el miembro de RN. Ese mismo día, José Antonio Kast publicitó el trámite diciendo en X (ex-Twitter): “Al fin! Defensoría de las Víctimas para los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico”.

Oficialismo debilitado y mal representado. El miércoles en la noche, en la mesa de negociaciones había cinco oficialistas y solo uno de ellos era consejero. Existe coincidencia entre los consejeros sobre la debilidad de los integrantes oficialistas del Consejo.

Las voces relevantes en el oficialismo son los expertos: Catalina Lagos (PS), Antonia Rivas (CS), Alejandra Krauss (DC) y Domingo Lovera (RD).

Catalina Lagos (PS), Antonia Rivas (CS), Alejandra Krauss (DC) y Domingo Lovera (RD). “El oficialismo apuesta por que se quede la propuesta de la Comisión Experta “, me dijo el martes una consejera de Chile Vamos, y esa reflexión quedó demostrada el miércoles al mediodía, cuando los consejeros oficialistas pidieron –en una conferencia de prensa– “el retiro de todas las enmiendas para retornar a la discusión de la propuesta de los expertos”.

“, me dijo el martes una consejera de Chile Vamos, y esa reflexión quedó demostrada el miércoles al mediodía, cuando los consejeros oficialistas pidieron –en una conferencia de prensa– “el retiro de todas las enmiendas para retornar a la discusión de la propuesta de los expertos”. La solicitud no fue escuchada, lo que dificultó seriamente las sesiones de los días miércoles, jueves y viernes. Pero el jueves ocurrió algo inédito: se produjo la primera reunión entre consejeros y expertos de Republicanos y Chile Vamos desde que se inició el Consejo Constitucional.

El miércoles, Chile Vamos (RN, UDI, Evópoli) logró acuerdo respecto a enmiendas conservadoras. Existe consenso en cambiar elementos de la enmienda sobre “Protección de la vida del que está por nacer” y no afectar la actual Ley de Aborto en tres causales; respetar el rango de los tratados internacionales; no incluir los crímenes de lesa humanidad en la propuesta para liberar a presos mayores de 75 años; y disminuir el quórum de 2/3 a 3/5.

Las negociaciones continuaban el viernes con muchos temas pendientes. El miércoles, El Mostrador publicó la noticia de que José Antonio Kast –en un mitin con simpatizantes en Putaendo– declaró que, si no se aprobaban las enmiendas republicanas, llamaría a votar “En contra”. Si esta es la estrategia de Kast, todas las negociaciones realizadas estas semanas tendrían que mostrarse como triunfo de las enmiendas republicanas y, por lo tanto, llamar a votar “A favor” el 17 de diciembre.

En el oficialismo dicen que, en caso de que termine imponiéndose la opción “En contra”, Republicanos podría salvar la situación con el argumento de que ellos siempre abogaron por mantener la Constitución del 80. Falta mucho para sacar conclusiones.

EL FRENTE AMPLIO ESTÁ VIVITO Y COLEANDO

El Frente Amplio (FA) quiere un solo partido. La idea es reunir bajo una sola bandera a Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes. Se equivocaron los que pensaron que el escándalo por el caso Fundaciones bajaría la moral del sector. Desde el 10 de junio pasado, dichos partidos están conversando sobre la necesidad de fusionarse y, en las últimas semanas, ha habido numerosos avances al respecto.

Entre los miembros del FA hay conciencia del costo que tuvo el caso Fundaciones en sus filas y acerca de las pocas ganas que podrían tener algunos de sentarse a la mesa con RD, después de la cadena de errores y de su salida en masa del Gobierno. “Pero hemos ido borrando los resquemores entre nosotros, la crisis ayudó a sentarnos a la mesa humildemente a pensar la manera de solucionar todo esto”, me dijo un dirigente de Comunes.

En Revolución Democrática agradecen la buena disposición de sus compañeros, especialmente tomando en cuenta que ellos fueron bastante duros con el caso de Karina Oliva. RD reconoce la actitud solidaria del presidente de Comunes, Marco Velarde. En la alianza dicen que estas dos crisis lograron acercar a los integrantes de la coalición. Convergencia Social también está sentado a la mesa: “Hemos logrado conversar en un ambiente fraterno”, me dicen en este partido.

Desde hace dos meses, las tres colectividades están realizando reuniones semanales, donde participan cerca de 18 dirigentes. El tema es lograr implementar pronto un frente único.

RD tiene un rol importante en estas discusiones. Entre ellos, en todo caso, puntualizan que cada uno tiene algo que aportar: Revolución Democrática tiene 12 años construyendo institucionalidad; Comunes dejó atrás el caso Karina Oliva y ahora su dirigencia está más vinculada a movimientos sociales, a los exautonomistas y al movimiento de pobladores Ukamau; y Convergencia Social es el partido del Presidente de la República.

Post Fiestas Patrias. En una reunión sostenida por las colectividades el sábado 2 de septiembre, un documento señaló entre sus conclusiones lo siguiente: “Con posterioridad a las Fiestas Patrias comenzará el proceso de información y conversación, de manera de partir de una misma base para enfrentar el posible inicio de una nueva fase en el proyecto frenteamplista, que permita enfrentar con unidad y organización el auge de la ultraderecha”.

Primer congreso del Frente Amplio. El cronograma diseñado en estas reuniones establece que, entre los meses de octubre y diciembre, debe realizarse el primer congreso frenteamplista para establecer principios, estrategias y proyecto político común. Luego, cada partido deberá decidir en las urnas si acepta la fusión. Están convencidos de que van a lograr llegar unidos a las elecciones municipales y regionales de 2024.

TRES PREGUNTAS AL EDITOR DE THE ECONOMIST: “CHILE ESTÁ BASTANTE MÁS DIVIDIDO QUE HACE 10 AÑOS”

La revista británica The Economist es un referente obligado para los líderes globales. Liberal de derecha, la publicación defiende el capitalismo, promueve la libre competencia y desde ese lugar es que, semanalmente, analiza la contingencia en los seis continentes. Michael Reid lleva décadas siguiendo los eventos en América Latina y está a cargo de la columna Bello, que semana a semana analiza el tema más relevante de la región. En esta entrevista, Reid arroja luces sobre nuestro 11.

-¿Cuál es la imagen que queda de Chile en esta conmemoración de los 50 años del golpe militar?

-La imagen es de un país dividido frente a esta conmemoración, y bastante más dividido que hace 10 años. Tal vez esto fue inevitable: el país se ha polarizado en los últimos años y eso afecta todo, incluyendo las actitudes frente al pasado. Lograr una conmemoración nacional hubiera sido muy difícil, y entre otras cosas hubiera requerido un esfuerzo grande y unido por parte del Gobierno. Si eso fuera su intención, fue condenado al fracaso por la renuncia de Patricio Fernández por decir una cosa absolutamente incontrovertible: “Podrán discutir por qué y cómo se llegó [al golpe], pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”. Lástima que ni eso se puede acordar. Dicho esto, hay un avance importantísimo en Chile: que la polarización política actual se lleva en paz y sin violencia. Añadiría que no me parece tan negativo que las encuestas indiquen que muchos chilenos se sienten indiferentes frente al aniversario. Quiere decir que están enfocados sobre el presente y el futuro.

-¿Fue relevante para el mundo el golpe de Estado chileno? ¿Por qué?

-Creo que sí, se convirtió en uno de los acontecimientos más totémicos, y más traumáticos, de la Guerra Fría. Para muchos en Europa y América Latina, Allende, por la forma en que murió, se convirtió en un mártir de la democracia. La represión de la dictadura dio un impulso importante al movimiento mundial en favor de los derechos humanos. Hubo una reflexión importante en la izquierda chilena después del golpe. La renovación socialista y la formación posterior de la Concertación marcó una senda de reformismo democrático que ofreció un modelo muy positivo para América Latina. Óscar Guillermo Garretón lo expresa muy bien cuando dice “es más revolucionario el reformismo gradualista de mayorías amplias que los sueños rupturistas de minorías mesiánicas que terminan siempre en fracasos sangrientos o en interminables dictaduras”.

-¿Cómo han cambiado los problemas de América Latina después de 50 años desde el golpe?

-Algunos han cambiado mucho y otros no tanto. La pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas. Pero América Latina está mucho más conectada al mundo hoy. Sus grandes problemas son una baja tasa de crecimiento económico, la inseguridad y el avance del crimen organizado, la necesidad de proveer mejores servicios públicos (educación, salud, transporte, etc.) a una población netamente urbana, y la mitigación del cambio climático y la adaptación a ello. A pesar de todo, ha habido avances importantes.

RINCÓN DEL LOBBY: LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Este año encontramos al menos cuatro reuniones interesantes que ha sostenido el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que merecen atención, porque muestran la preocupación de sectores productivos por la delincuencia y el desconocido rol del representante de la comunidad musulmana en Chile.

Destacan, entre ellas, la reunión con Fuad Musa (10/08/ 2023), representante de la comunidad musulmana en Chile, que duró hora y media, y que forma parte de una serie de otras reuniones que ha sostenido el líder musulmán con diversos actores políticos, como el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y autoridades del Consejo Constitucional. Según muestran los detalles de la audiencia, esta reunión de agosto fue para continuar una previa, de la que no existe fecha.

y que forma parte de una serie de otras reuniones que ha sostenido el líder musulmán con diversos actores políticos, como el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y autoridades del Consejo Constitucional. Según muestran los detalles de la audiencia, esta reunión de agosto fue para continuar una previa, de la que no existe fecha. También está la reunión que tuvo el subsecretario Monsalve con el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, al inicio del año escolar (19/04/2023), para discutir la situación de violencia en los colegios emblemáticos de la Región Metropolitana. Los ataques incendiarios del jueves en el Instituto Nacional mostraron que el problema sigue presente.

Otra reunión relevante fue la sostenida en marzo (29/03/2023) con el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, para conversar sobre el robo de cobre.

El tema de los robos a sectores productivos no está solo limitado a la minería, también constan reuniones con la Asociación de la Industria del Salmón, por el robo de salmones y atentados a los centros de cultivos; y con la Corporación Chilena de la Madera (Corma), donde también se abordó el tema seguridad.

En estos dos últimos casos, figura encabezando la reunión Luis Del Solar, de la agencia de comunicaciones Extend, oficina que es conocida como la agencia de las hermanas Velasco, porque participan Marilú, Pilar y Ana María Velasco, hijas del recientemente fallecido exsubsecretario y exministro del Interior DC, Belisario Velasco.

Por último, entre los visitantes habituales que recibe el subsecretario Monsalve está el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, que aparece con dos visitas el año 2023.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Presidente Gabriel Boric paga los costos de tanta improvisación. Esta es la conmemoración del golpe de Estado más accidentada desde el retorno a la democracia.

Las actividades de los 50 años han estado llenas de anécdotas poco afortunadas , como eventos cancelados, invitados que no llegan, dilación en la respuesta a invitaciones por parte de la oposición, que culminó con su rechazo a asistir al evento oficial del 11, entre otras.

, como eventos cancelados, invitados que no llegan, dilación en la respuesta a invitaciones por parte de la oposición, que culminó con su rechazo a asistir al evento oficial del 11, entre otras. Sin embargo, una cosa que llamó la atención fue el esfuerzo que tuvo que hacer el Mandatario, invitando a La Moneda o incluso visitando a los ex Presidentes, para solicitarles que firmaran el documento que conocimos el jueves: “Compromiso por la democracia, siempre”.

– Hoy, sábado 9 de septiembre, RN elige presidente y mesa para los próximos dos años. Sus bemoles ha tenido la segunda vuelta, con varios escándalos revelados de lado y lado con el objetivo de perjudicar al contrincante.

Finalmente, en contraposición a lo que nos habían mencionado la semana pasada, en cuanto a que “nadie quería el apoyo de la lista de Carlos Larraín”, el candidato Rodrigo Galilea me envió el domingo la noticia de que Larraín y María José Gatica habían hecho público su apoyo a la lista que él encabeza.

Un detalle no menor es que la lista de Paulina Núñez no ha sufrido ataque alguno de Carlos Larraín y dicen que la senadora contaría con el apoyo de dos miembros importantes que fueron parte de la lista de Gatica.

Si es mayoritario el trasvasije de votos de la lista de Gatica a la candidatura de Galilea, estaría claro que gana la lista de este. Ahora, el senador tendría que cumplir su promesa de campaña: que terminará con más de una década de disputas.

– Abultada lista de designaciones sin resolver tienen el Gobierno y el Congreso para los próximos meses y no se vislumbran avances, principalmente –dicen en La Moneda– por el mal clima político que existe en el Parlamento.

En la Corte Suprema actualmente hay dos cargos vacantes que nombrar y en diciembre se sumarán dos más, por lo que en total serían cuatro los nombramientos pendientes.

actualmente hay dos cargos vacantes que nombrar y en diciembre se sumarán dos más, por lo que en total serían cuatro los nombramientos pendientes. Ha sido imposible llenar las dos vacantes que llevan meses en el Tribunal Constitucional y que en diciembre igualmente se convertirán en cuatro, con la salida de dos ministros que terminan su período.

y que en diciembre igualmente se convertirán en cuatro, con la salida de dos ministros que terminan su período. También es importante el nombramiento del nuevo presidente o presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos , así como del Consejo para la Transparencia , y lograr encontrar reemplazante para el Tribunal Ambiental .

, así como del , y lograr encontrar reemplazante para el . Caso aparte es la Contraloría General de la República, donde Jorge Bermúdez tiene fecha de salida para el 18 de diciembre. Es una incógnita quién lo sustituirá. Mientras se resuelve, deberá subrogar la subcontralora, Dorothy Pérez, la misma a quien Bermúdez intentó echar de la Contraloría.

–Sorprende la ausencia de política comunicacional para resaltar logros económicos del Gobierno. El miércoles, el Banco Central chileno disminuyó por segunda vez la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos base, confirmando que el período de alta inflación está terminando. La economía chilena fue una de las primeras en comenzar la baja de tasas y lograr controlar la inflación. Llama la atención, entonces, que los encargados de las comunicaciones del actual Gobierno omitan este tema al momento de destacar logros de la administración.

El año pasado el panorama era oscuro. Hubo quienes pronosticaron que la economía chilena decrecería hasta 3 puntos el 2023. El pesimismo abundó entre varios economistas, especialmente de derecha. Klaus Schmidt-Hebbel escribió en su habitual columna de El Mercurio, en enero del 2022, que “nuestro país se contraerá en empleo, salarios, capital y población, decreciendo quizás a un 3,5% promedio anual en 2022-25”. Según dijo el miércoles el BC, estamos lejos de esos números y se espera que la tasa de crecimiento esté entre 0 y -0,5% este año.

Hubo quienes pronosticaron que la economía chilena decrecería hasta 3 puntos el 2023. El pesimismo abundó entre varios economistas, especialmente de derecha. Klaus Schmidt-Hebbel escribió en su habitual columna de El Mercurio, en enero del 2022, que “nuestro país se contraerá en empleo, salarios, capital y población, decreciendo quizás a un 3,5% promedio anual en 2022-25”. Según dijo el miércoles el BC, estamos lejos de esos números y se espera que la tasa de crecimiento esté entre 0 y -0,5% este año. Esta semana solo hubo buenas noticias en el ámbito económico, con el +1,8% del Imacec, el anuncio del BC respecto a que el próximo año podría lograrse la meta del 3% de inflación, y que en agosto el IPC fue menor al esperado.

AGENDA DE LA SEMANA

Lo más relevante de la semana que comienza serán las actividades por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado:

10 de septiembre:

Inauguración del hito “El caminar de un demócrata” en Morandé 80.

Romería Nunca+ de mujeres alrededor del Palacio de La Moneda.

11 de septiembre:

Recepción en La Moneda de mandatarios internacionales, exjefes de Estado e invitados extranjeros. Actividad de memoria junto a familiares y colaboradores del Presidente Salvador Allende en La Moneda.

Acto “Por la democracia, hoy y siempre”, donde los asistentes firmarán un compromiso por la democracia.

Autoridades de todos los ministerios leerán en voz alta los nombres de funcionarias y funcionarios públicos ejecutados y desaparecidos en dictadura.

