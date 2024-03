El segundo año de gobierno: “El Presidente le pasó las llaves al PPD/PS”

¡Buenas! ¡Enredada primera semana de marzo! Pero ya en nuestro último +Política habíamos adelantado a nuestros lectores que el Presidente Boric no hablaría del caso secuestro, que en el Congreso ardería Troya por las negociaciones para las presidencias del Senado y la Cámara, y que el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri (RN) no quería presentarse por la capital. ¡Esta semana tenemos más novedades!

Despliegue del piñerismo. El jueves hubo homenaje al exmandatario y en la semana que recién comienza habrá noticias, porque uno de sus principales herederos, el exministro de la Secretaría General de Gobierno Jaime Bellolio, volvería a la contingencia política.

El jueves hubo homenaje al exmandatario y en la semana que recién comienza habrá noticias, porque uno de sus principales herederos, el exministro de la Secretaría General de Gobierno Jaime Bellolio, volvería a la contingencia política. Siguen las repercusiones en el Gobierno por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano. En esta oportunidad afectan a la Cancillería y al embajador en Caracas.

No habrá celebración en La Moneda. El Presidente Boric celebrará sus dos años de Gobierno en el Maule, con todos sus ministros desplegados en el territorio. ¿Podrá mantenerse unida la alianza de Gobierno durante los próximos dos años? Son varios los desafíos.

Y en el bonus track de esta edición: una entrevista a la diputada Karol Cariola, en una semana en que el Partido Comunista fue tema. Además, contamos la serie de desencuentros de la alcaldesa de Viña del Mar con La Moneda y ponemos nombre a los buenos resultados del Simce 2023. Y, por último, recomendamos un estudio que ubicó a Chile entre los países con menor confianza en su Gobierno.

1

CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO AÑO: “EL PRESIDENTE LE PASÓ LAS LLAVES AL PPD/PS”

El que explica se complica. Gonzalo Winter (CS) conversó una hora en el programa “32 minutos” que se transmite por YouTube y luego tuvo que dar numerosas entrevistas para explicar lo que quiso decir en esa conversación. Ante tantas vueltas fue difícil entender los sutiles cambios o giros que dio el diputado. Un ministro cercano a Winter me resumió que lo que quiso decir fue “que había que dar ciertas disputas aunque se pierdan”.

Segundo año con ministros desperdigados. En La Moneda me adelantaron que la actividad que va a marcar la celebración del segundo año de Gobierno será el despliegue en terreno de los ministros y que el Presidente estará ese día en la Región del Maule. ¿Esta actividad será un presagio de lo que se viene? Algunos creen que la alianza de Gobierno comienza una etapa compleja, donde los conflictos y la distancia entre sus partidos serán la norma.

Frente Amplio perdió las llaves. Un dirigente de RD me resumió la situación actual de la alianza de Gobierno: “El presidente Boric le entregó las llaves al PS/PPD”. Ese es el sentimiento que hay en el Frente Amplio (FA) y reconocen que algo de responsabilidad tienen ellos por su dificultad para levantar nuevos cuadros que instalar en el Ejecutivo. En el Socialismo Democrático (SD) y el FA me reconocieron que entre ellos hay una mutua desconfianza.

DC es la niña bonita. En el FA están decididos a incorporar o invitar a la Democracia Cristiana a la alianza para enfrentar unidos las municipales, puesto que ese partido tiene varios alcaldes, concejales y cores a lo largo del país. Consultando por qué les vino este amor por la DC ahora, un militante me dijo que “hoy tenemos más conexión con el presidente de la DC, Alberto Undurraga, que con el senador Fidel Espinoza (PS)”.

El despelote del Socialismo Democrático. En el SD existe preocupación porque con el plebiscito de este fin de semana comienza el proceso de formación del partido único del FA, que integrará a Revolución Democrática, Convergencia Social y militantes de Comunes. La centroizquierda es consciente de que no ha avanzado en la conformación de esa “federación socialdemócrata” o Partido Socialdemócrata que tanto se ha conversado. El PPD es una colectividad en extinción, los partidos Radical y Liberal son menores, y el único con dimensión relevante es el PS. En el FA estiman que todos estos partidos unidos representan entre el 8 % y 10% de los votos.

No mucho mejor. En el FA calculan que, unidas las tres colectividades (RD, CS y Comunes), podrían lograr desde un 8% a 10% de los votos. “Es un voto duro, emocional, sub-30, que comúnmente no vota y que es usuario de TikTok”, me dijeron. El otro 10% lo aportaría el PC. Según estos cálculos, toda la alianza de Gobierno unida concentraría un 30% de los votos, sumando Socialismo Democrático, Frente Amplio y Partido Comunista.

Lo importante son los senadores. En el oficialismo hay claridad respecto a que es fundamental terminar con esa idea instalada en el FA y SD de que “la supervivencia de uno es incompatible con la supervivencia del otro”. Un dirigente de Revolución Democrática me dijo que el foco de su colectividad está en las parlamentarias de 2025, para lograr desembarcar en el Senado, el lugar donde se realizan las negociaciones relevantes y se designan las autoridades más importantes del Estado. En el SD hablan más del presente y subrayan que fue esta coalición gobernante la que logró hacerse cargo del país después del estallido social, la pandemia y los dos procesos constituyentes.

2

PIÑERISMO SALE A JUGAR CON JAIME BELLOLIO DE CANDIDATO A ALCALDE

Despedida familiar. El miércoles en la mañana la familia Piñera realizó una misa íntima en la iglesia San Juan Apóstol, ubicada en Jacques Cazotte, Vitacura. “Fue el momento en que pudimos despedirlo de verdad, en familia“, me comentó uno de los asistentes. Luego, en la tarde, fue el evento público donde toda la derecha recordó su figura. La pregunta ahora es quién representará la obra del expresidente Sebastián Piñera a un mes de su muerte.

Una cosa que está clara es que ninguno de los hijos seguirá la carrera política de su padre. Una persona cercana a la familia me comentó que“este no va a ser como el caso de Ricardo Lagos Escobar o Patricio Aylwin, que tuvieron hijos activos en la política, como Ricardo Lagos Weber y Mariana Aylwin”. Los hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal no tienen interés en hacer carrera política y eso se lo han hecho entender a toda persona que les pregunte al respecto.

Los elegidos. Entre los excolaboradores del expresidente Piñera los nombres que más circulan como sus herederos políticos son Andrés Chadwick (UDI), Jaime Bellolio (UDI) y Juan José Ossa (RN). En el caso del exministro Chadwick, es señalado como el que tendrá a cargo unir a la derecha. Sobre esto, recordemos sus palabras en la sede de Santiago del Congreso Nacional: “Tenemos que estar unidos, todos unidos para recordarlo y para seguir su camino. Porque es lo que nos estaría diciendo hoy día, ¡adelante, adelante!”.

La universidad o la política. En nuestras ediciones de +Política del verano contamos que un problema para que el exministro del Interior asumiera un rol más político era su actual puesto de decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, porque podría tener que asumir más responsabilidades, dado que el presidente de la junta directiva y fundador de la casa de estudios, Luis Cordero, está con problemas de salud. En el mundo político dudan que el compromiso con dicha universidad lo aleje de la política.

Bellolio nuevo alcalde de Providencia. En el círculo de Piñera me destacaron que en los últimos años de su segundo Gobierno se logró construir una muy buena relación entre Chadwick y los exministros Jaime Bellolio y Juan José Ossa. Esta tríada sería la encargada de representar al piñerismo, trabajar por el objetivo de unir a la derecha y volver a ser Gobierno. El reestreno del piñerismo en la contingencia política debería ser en los próximos días, cuando se concrete la postulación de Jaime Bellolio a la Municipalidad de Providencia. Bellolio me advirtió, eso sí, que “dependemos de lo que decida Evelyn Matthei”.

Quiebre en la derecha tras muerte de Piñera. Un ministro del actual Gobierno considera que la muerte del exmandatario consiguió quebrar el discurso “populista, intransigente y contrario al diálogo” que lideró José Antonio Kast y que logró contaminar a otros partidos del sector. “Recordemos, con la derrota en las primarias presidenciales de la derecha liberal que representaban Ignacio Briones y Sebastián Sichel se sepultó ese sector de la derecha dialogante que representaba Piñera”. Pero el mapa cambió con la derrota de los republicanos en el último plebiscito constitucional y la muerte del expresidente.

3

LA CANCILLERÍA NO QUIERE HABLAR DE VENEZUELA

Ministerio del Interior a cargo de las relaciones con Venezuela. Entre los excancilleres cercanos al oficialismo es tema su preocupación por la ausencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. “No puede ser que las relaciones con Venezuela ahora las lleven el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y la ministra Carolina Tohá”, me dijo un excanciller.

Ausencia de Alberto van Klaveren. En La Moneda es tema la ausencia del canciller en la crisis desatada por el caso secuestro. El día en que se conoció la noticia, hubo una reunión en Palacio donde se le preguntó al ministro Van Klaveren sobre la posibilidad de una vocería de Cancillería y él la habría descartado argumentando que no era conveniente.

En La Moneda es tema la ausencia del canciller en la crisis desatada por el caso secuestro. El día en que se conoció la noticia, hubo una reunión en Palacio donde se le preguntó al ministro Van Klaveren sobre la posibilidad de una vocería de Cancillería y él la habría descartado argumentando que no era conveniente. Embajador de bajo perfil. La pobre evaluación de ese ministerio en el caso también afecta al embajador chileno en Caracas, el exsenador Jaime Gazmuri, porque consideran que no ha logrado establecer vínculos con el Gobierno ni la oposición venezolana.

Oposición de Venezuela desbocada. Otro de los temas que preocupa es el discurso confrontacional de la oposición venezolana hacia el Gobierno del Presidente Boric, donde se insiste en la tesis de que hubo un acuerdo entre Monsalve y el régimen de Maduro. En el oficialismo son varios los que han recibido llamados de opositores venezolanos pidiendo información y solicitando compromiso con la democracia y los derechos humanos. “Nadie ha sabido contener a la oposición de Venezuela y actuar como puente entre el Gobierno y los venezolanos afectados por el régimen de Chávez y Maduro”, me señaló un diplomático.

Boric renuncia a ser figura internacional. Entre diplomáticos y excancilleres llama la atención el cambio de perfil que ha tenido el Presidente Boric en temas internacionales. Durante su primer año fue común que el mandatario expresara críticas a Nicaragua, Venezuela, Cuba o hablara de la guerra en Ucrania; sin embargo, desde que asumió el actual canciller, desapareció ese perfil de liderazgo regional o internacional. Como prueba de esto mencionan la ausencia de Boric el fin de semana pasado en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Kingstown, a la que asistió Van Klaveren en representación del Presidente.

Evitando conflictos. Quienes conocen el ambiente diplomático señalan que una de las características del actual canciller es evitar conflictos y esto explicaría la decisión de optar por un bajo perfil en el caso de Venezuela. En el Ejecutivo critican esta política y recuerdan que al inicio de este Gobierno la política internacional chilena se destacaba por ser feminista, activa en la defensa de los derechos humanos e involucrada en la discusión sobre el cambio climático.

4

TRES PREGUNTAS A KAROL CARIOLA

En una semana en que el Partido Comunista (PC) ha sido tema relevante en la discusión política, le preguntamos a la diputada Karol Cariola por las relaciones de su colectividad al interior de la alianza de Gobierno y con las otras fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

Cariola fue la diputada más votada en las elecciones de 2021 y es considerada una de las líderes de la nueva generación de dirigentes comunistas.

-¿Cómo evalúa la convivencia del PC en la alianza de Gobierno?

-A pesar de ser una alianza de Gobierno que se fue construyendo en el camino, considero que hemos ido encontrando puntos de encuentro por un programa común que hemos intentado cumplir, más allá de no contar con los votos necesarios en el Congreso para sacar adelante todas las reformas y propuestas. Es evidente que ha habido un esfuerzo de unidad que se ha ido consolidando y que espero se siga consolidando para poder enfrentar las próximas elecciones municipales y avanzar en el programa de gobierno en los dos años que todavía nos quedan.

-¿Ha visto señales de anticomunismo en la alianza de Gobierno?

-En el Gobierno hemos logrado consolidar un camino de unidad con el esfuerzo de todos los sectores. No me atrevería a decir que dentro de la alianza de Gobierno hay anticomunismo, prueba de ello es que estamos trabajando en un programa de gobierno de unidad que nos hemos esforzado por ejecutar a pesar de no contar con mayoría en el Congreso.

Distinto es lo que pasa afuera de nuestra coalición, donde hay partidos de ultraderecha que viven en otra época, en la Guerra Fría, y andan buscando enemigos en vez de preocuparse de las necesidades urgentes del país. Ellos están tratando, una vez más, de estigmatizar a las y los comunistas, lo que es triste porque el Partido Comunista de Chile es un partido que se ha ido consolidando desde el punto de vista electoral y uno de los que cuenta con más militantes en el país.

-Los ministerios del Trabajo y Educación están encabezados por miembros de su partido. ¿Cree que ese anticomunismo en sectores de la derecha afectará la negociación de la reforma de pensiones y el funcionamiento del sector educación?

-Buscar como excusa cualquier otro elemento que implique odiosidad hacia otro sector político no tiene ningún sentido y solo responde a excusas pequeñas, baratas y egoístas, que lo único que hacen es dañar nuestra convivencia democrática y retrasar los avances que resuelven las necesidades de las personas.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La Moneda aumenta su molestia con la alcaldesa de Viña del Mar. Las relaciones entre la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) y Palacio pasan por un mal momento.

Número de muertos. El primer problema serio que tuvo Ripamonti con el Ministerio del Interior fue cuando señaló que había cerca de 300 muertos producto de los incendios. La cifra era muy superior a la que tenía la Fiscalía y era porque la alcaldesa había obtenido dicho número de un call centerhabilitado para denunciar personas desaparecidas y decesos. La cifra final fue de 131 personas fallecidas.

El primer problema serio que tuvo Ripamonti con el Ministerio del Interior fue cuando señaló que había cerca de 300 muertos producto de los incendios. La cifra era muy superior a la que tenía la Fiscalía y era porque la alcaldesa había obtenido dicho número de un call centerhabilitado para denunciar personas desaparecidas y decesos. Mochila de útiles escolares. El otro episodio complejo ocurrió a principios de esta semana, cuando el Presidente Gabriel Boric visitó la zona para entregar útiles escolares a los niños que ingresaban a clases. Luego de esa actividad, Ripamonti afirmó públicamente que “esas mochilas van a llegar a guardarse dentro de una carpa”.

El otro episodio complejo ocurrió a principios de esta semana, cuando el Presidente Gabriel Boric visitó la zona para entregar útiles escolares a los niños que ingresaban a clases. Luego de esa actividad, Ripamonti afirmó públicamente que “esas mochilas van a llegar a guardarse dentro de una carpa”. Contra Senapred. El jueves fue la última confrontación, cuando la alcaldesa de Viña del Mar responsabilizó de la demora en la reconstrucción al director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, y sus compañeros de partido frenteamplista en la Cámara de Diputadas y Diputados anunciaron la creación de una comisión investigadora para revisar la gestión de dicho organismo.

– Los responsables del mejor puntaje Simce. La noticia no podía ser mejor para el ministro Nicolás Cataldo entre tanta crisis que enfrenta el sector de educación, con anuncios de paros de profesores y la huelga de hambre en Antofagasta.

Este escenario habría motivado adelantar la fecha de presentación de los resultados del Simce 2023 , que mostraron signos de recuperación de aprendizaje luego de la pandemia, especialmente en matemática, que tuvo un alza de 9 puntos.

, que mostraron signos de recuperación de aprendizaje luego de la pandemia, especialmente en matemática, que tuvo un alza de 9 puntos. En el ministerio existe nombre para este logro y es Joaquín Walker, el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación , un abogado DC que tuvo a cargo implementar varias medidas para la reactivación, como el kit de apoyo pedagógico, el sistema de tutores y los programas intensivos de lectoescritura, entre otras medidas.

, un abogado DC que tuvo a cargo implementar varias medidas para la reactivación, como el kit de apoyo pedagógico, el sistema de tutores y los programas intensivos de lectoescritura, entre otras medidas. También reconocen al Consejo para la Reactivación Educativa, que convocó el entonces ministro Marco Antonio Ávila y que congregó a 23 personas transversales, provenientes de instituciones académicas, diferentes alcaldías y diversas organizaciones de la sociedad civil. Entre los integrantes destacan los rectores de la U. de Chile, Rosa Devés; de la U. Católica, Ignacio Sánchez; y los exministros Adriana Delpiano (PPD) e Ignacio Briones (Evópoli).

– Nuevo rector en la UAI. Tal como lo adelantamos en enero, Francisco José Covarrubias será el nuevo rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), tras la sorpresiva renuncia de Harald Beyer.

Las redes se han llenado de felicitaciones al nuevo rector, especialmente entre personas del mundo académico, pero también ha habido algunos ataques que descalifican a Covarrubias por tener relaciones de parentesco con otros funcionarios de la universidad.

pero también ha habido algunos ataques que descalifican a Covarrubias por tener relaciones de parentesco con otros funcionarios de la universidad. El principal atacante del nuevo rector ha sido el exdiputado y exconvencional Renato Garín , que ha publicado insistentemente en la red social X que la decana de Derecho, Isabel Aninat, y la directora del Centro de Empresa y Sociedad de la Escuela de Negocios de la UAI, Magdalena Aninat, son primas hermanas de la esposa del rector.

, que ha publicado insistentemente en la red social X que la decana de Derecho, Isabel Aninat, y la directora del Centro de Empresa y Sociedad de la Escuela de Negocios de la UAI, Magdalena Aninat, son primas hermanas de la esposa del rector. Responsabilidad de Harald Beyer. La crítica de Garín tiene un problema y es que fueron el exrector Beyer y su antecesor los que nombraron a esas funcionarias y no se puede responsabilizar a Covarrubias por su presencia en la universidad. De hecho, Isabel Aninat había trabajado con Beyer en el Centro de Estudios Públicos y él la llevó a la universidad, donde fue una importante colaboradora durante toda su gestión como rector.

La crítica de Garín tiene un problema y es que fueron el exrector Beyer y su antecesor los que nombraron a esas funcionarias y no se puede responsabilizar a Covarrubias por su presencia en la universidad. De hecho, Isabel Aninat había trabajado con Beyer en el Centro de Estudios Públicos y él la llevó a la universidad, donde fue una importante colaboradora durante toda su gestión como rector. El “Gigante de Tarapacá”. El otro tema que volvió a las redes con el nombramiento de Covarrubias fue el ocurrido en 2019, cuando lo formalizaron por daños al monumento arqueológico conocido como el Gigante de Tarapacá, en las inmediaciones de Iquique. Covarrubias pidió disculpas en su momento y explicó que no había señalética que impidiera la entrada al sector.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 11: celebración de los dos años del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Todos los ministros se desplegarán en “el territorio”, me detallaron.

Todos los ministros se desplegarán en “el territorio”, me detallaron. Sábado 9 y domingo 10: plebiscito del Frente Amplio para decidir la unificación de los tres partidos de la coalición (Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes) en un gran partido único.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Ministro de Educación. En este mes en que comenzaron las clases, revisamos detalles de las audiencias que tiene registrada en la Plataforma Ley del Lobby el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC).

La última reunión registrada fue con la transnacional china de las comunicaciones Huawei Chile, para discutir su programa de jóvenes talentos. La otra audiencia con una empresa fue con Minera Candelaria, para la resolución del conflicto de la educación en la Región de Atacama.

La mayoría de sus reuniones son con organizaciones de la sociedad civil, como la Confederación Nacional de Jardines VTF (Vía Transferencia de Fondos), Educación 2020, Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Asociación de Municipalidades de Chile, para discutir la implementación del proceso de traspaso de los colegios al sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), entre otras.

8

RECOMENDACIÓN: INFORME DE LA OCDE

Cada dos años, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) publica un informe que evalúa y compara los gobiernos de los países miembros y algunos no miembros en diez diferentes indicadores. Este año se publicó “Government at a Glance 2023“. Recomiendo echarle una mirada.

Llegué al informe por una columna de Martin Wolf en el Financial Times, en la cual analizaba con preocupación la ubicación del Reino Unido en el gráfico de “Confianza en el Gobierno”, donde el 39,5% de los británicos contestó que “Sí” confiaba en su Gobierno.

Para mi sorpresa, Chile ocupa el antepenúltimo lugar en el cuadro de “Confianza en el Gobierno”, con el 29% de los chilenos contestando que “Sí” confía en su Gobierno. Los siguientes países en peor ubicación son Grecia (26%) y Eslovaquia (22%).

Chile es también el peor evaluado de los cinco países de América Latina que están en el mismo gráfico. De mejor a peor evaluado en la región, el orden es: Costa Rica (60%), México (53%), Brasil (39%), Colombia (30%) y Chile (29%).

De mejor a peor evaluado en la región, el orden es: Costa Rica (60%), México (53%), Brasil (39%), Colombia (30%) y Chile (29%). Un descargo que podrían hacer las autoridades del país es que, durante los años en que se realizó el trabajo de campo, Chile pasaba por una etapa de alta inflación, un fuerte ajuste de la economía y estaba en pleno desarrollo la discusión constitucional posestallido social.

A nivel de los países OCDE, los primeros lugares los ocupan Suiza (84%) y países escandinavos como Finlandia (77%) y Suecia (69%), que hace tiempo lideran las evaluaciones mundiales en los niveles de educación, salud, alegría, etc.

