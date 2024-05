Presentado por:

¡Buenas! ¡Salió el sol en Santiago!, y +Política va a cumplir un año. Solo podemos estar contentos y agradecidos, porque nuestros lectores crecen todos los meses y vamos a cumplir un año con gente abriendo sus correos los sábados para leer este newsletter. ¡Gracias!

La atención del círculo rojo de la política para la semana que viene estará puesta en la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric. Será la última antes de que arranque la campaña electoral para las municipales de octubre. Se esperan anuncios sobre el CAE (no muchos detalles), salud, cambios al proyecto de Sala Cuna Universal, y un empujón para tratar de destrabar las negociaciones en pensiones y pacto fiscal.

Esta fue una semana de derecha en nuestra escena política.La revista Time le dio portada al presidente argentino Javier Milei a solo meses de haber entrado a la Casa Rosada. Analizamos cuán cerca está nuestra política del fenómeno Milei o Trump y varios parlamentarios chilenos me advirtieron que “hoy los locos llevan el pandero”.

Cambio de mando en la UDI. El partido de la precandidata presidencial se apresta a cambiar dirigencia y está decidido a disminuir su número de candidatos a las municipales. Renovación Nacional está en las nubes.

Asesinato de tres carabineros no tuvo costos políticos para autoridades o uniformados. El fiscal a cargo del caso entregó alguna información el jueves, luego de semanas de silencio. Existen varias interrogantes sin resolver.

En el bonus track de esta semana: una entrevista a Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia que lidera las encuestas. Contamos también cómo el ministro de Hacienda gatilló la discusión del CAE y compartimos un dato preocupante que maneja el Servicio Médico Legal.

Y terminamos con dos recomendaciones de lujo, visitar la exposición de Arturo Duclos en Lo Matta Cultural y, lo mejor, revisar el video del Concejo Municipal de Vitacura, donde tres concejales explican los motivos de su indignación con la muestra de Duclos. Un imperdible.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas +Política, nuestra comunidad crece más cada día.

1

LOS LOCOS LLEVAN EL PANDERO

La reunión “Europa Viva 24”, del partido Vox en Madrid, fue ilustrativa de lo que se nos viene en política. El premio máximo a la locura o excentricidad se lo llevó el mandatario de Argentina, Javier Milei, que sacó a pasear al presidente del Gobierno español y su señora en su propia tierra. Ambos mandatarios se exigen disculpas, mientras el tema cumple una semana en la prensa internacional, con portada de Milei en la revista Time incluida. Excelente negocio para el presidente trasandino y también para el astuto Pedro Sánchez, que supo manejar el juego.

Kast también dijo algo en España. Después de las palabras de Milei, al otro día, estuvo la sorna del excandidato presidencial chileno José Antonio Kast respecto al Presidente Gabriel Boric. La frase no tuvo mayor trascendencia, porque era bastante más medida y controlada que la del mandatario argentino. El aporte de Kast a los dos días de furia de esta convención de partidos de ultraderecha fue el siguiente: “En Chile hoy nos gobierna un travesti político”. El líder del Partido Republicano midió sus palabras, pero saboreó los beneficios de la estridencia en Madrid.

Importante señal. Un parlamentario oficialista me dijo el lunes que se sacaba el sombrero ante el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien salió temprano el domingo a comentar los dichos de J. A. Kast: “Me parece importante cuidar el tono cuando uno participa en la actividad política”. Macaya podría haber seguido el juego y haber sido más duro que Kast con los cambios de opinión del Presidente Boric, pero optó por tomar distancia de esa postura.

En Chile Vamos están complicados. Un parlamentario de derecha me reconoció el problema: “Qué diferencia hay entre la UDI, RN o Evópoli, qué diferencia hay entre un liberal o conservador, aquí lo único que da puntos son los locos que llevan el pandero. Esos hacen la diferencia y marcan la agenda”. En un contexto donde la popularidad de José Antonio Kast esta baja en las encuestas, estas salidas pueden ser una opción para reposicionarse rápido. Esa estrategia ronda en las cabezas de varios candidatos a las municipales.

La estridencia vende más que la moderación.En este contexto es que un dirigente de Chile Vamos me comentó “de qué sirve estar armando un proyecto país, hablar de acuerdos, es mucho mejor seguir la exitosa receta del Frente Amplio, que llamó a ‘No + AFP’, ‘fin de las isapres’, ‘no al lucro’, condonación de la deuda del CAE y después, cuando llegó al Gobierno, cambio de opinión”. Es transversal en el Congreso la preocupación por el desbande que puede ocurrir en las municipales, parlamentarias y presidencial.

Presidenta sin Gobierno. Un parlamentario de Chile Vamos me expresó así su resquemor: “Es posible que lleguemos a la Presidencia, pero no sé si podamos ser Gobierno”. Es claro el liderazgo de Evelyn Matthei, pero preocupa que la coalición sea frágil en propuestas y programa. El ambiente de estridencia no ayuda a la elaboración de programas sólidos.

2

EN LA UDI CAMBIA TODO CAMBIA

Fin de un ciclo. El actual presidente de la UDI, Javier Macaya, deja la dirección de su partido en diciembre, porque no puede repostularse y la secretaria general, María José Hoffmann, decidió ser candidata a gobernadora de Valparaíso. La salida de Macaya y Hoffmann encendió el ambiente en el gremialismo.

Varias manifestaciones de molestia.El mítico grupo de los coroneles –quienes estaban ungidos como herederos naturales de Jaime Guzmán y que integraban Pablo Longueira, Andrés Chadwick, José Antonio Coloma y Jovino Novoa– sigue activo a través de los exministros Víctor Pérez y Claudio Alvarado. Ellos son muy críticos de la gestión de la actual directiva. Los nuevos coroneles quieren un cambio radical en la colectividad.

RN saca cuentas alegres. Los militantes de Renovación Nacional están sorprendidos de la tranquilidad que reina en su partido, más conocido como “el gallinero de la derecha” hace algunos años –cómo olvidar a Carlos Larraín peleando con Mario Desbordes–. Son varios los que sacan cuentas alegres y hacen referencia a encuestas en que RN aparece 10 puntos más arriba que la UDI.

La pérdida de dos emblemáticas.Una de las cuentas que le cobran a la actual dirigencia UDI es la pérdida de Las Condes, el principal bastión municipal del gremialismo. “La UDI tenía tres municipalidades importantes en la Región Metropolitana: Las Condes, Lo Barnechea y La Reina; le va a quedar solo una (La Reina) después de las municipales”, me comentaron en Chile Vamos. Complicado legado para la mesa.

Menos candidatos UDI, pero 100% jugados por la coalición. En la derecha varios dicen que el problema de la UDI es que está desarticulada, pero al interior de la tienda obviamente lo desmienten, con el argumento de que hoy su trabajo está concentrado en el éxito de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Gonzalo Müller me explicó que el partido decidió bajar de 2.200 a 1.800 los candidatos a concejales en las municipales, porque hicieron lista con Evópoli. “Lo importante es consolidar nuestra coalición”, me aseguró Müller.

El peor momento de la Unión Demócrata Independiente. La UDI de hoy está mucho más tranquila que la de hace un año, cuando los republicanos ganaron por paliza la elección de consejeros constitucionales. Luego, en diciembre, el fracaso de la propuesta constitucional republicana les trajo paz interior a los gremialistas, porque descubrieron que la apuesta de Kast era tener un partido de nicho.

Elecciones en la UDI. La pelea por la presidencia del partido en diciembre sería entre el diputado jefe de bancada y líder emergente, Guillermo Ramírez, y el expresidente del Senado y coronel histórico, Juan Antonio Coloma. Este último lleva tiempo insistiendo en que va de salida, pero un mal resultado en las municipales podría obligarlo a asumir nuevamente la conducción de su colectividad.

3

SILENCIO DESPUÉS DEL ASESINATO DE LOS TRES CARABINEROS

Poco y nada. Se va a cumplir un mes del asesinato de los tres carabineros en Cañete y son pocas las noticias respecto a avances en la investigación. A diferencia de lo ocurrido con el caso del conscripto Franco Vargas, muerto en Putre también el 27 de abril, en que el comandante en Jefe de Ejército pasó a retiro a dos altos oficiales, respecto a los carabineros asesinados en Cañete no se ha conocido de pases a retiro entre sus funcionarios. Tampoco cambios a nivel de autoridades políticas.

Contraalmirante a cargo.Cuando se conoció la noticia, llamó la atención que la camioneta de los carabineros no tuviera resguardo de efectivos de la Armada, como se establece en el Estado de Excepción que rige en esa zona. Oficialmente no hubo declaración del contraalmirante Óscar Manzano Sanguinetti, quien es el jefe de la Defensa Nacional en las provincias de Biobío y Arauco, aunque circuló extraoficialmente que la razón era que en los últimos meses había estado tranquila la situación en la región.

Pocos detalles. El ambiente durante las últimas semanas en la zona era complejo por la falta de noticias al respecto. El jueves, el Fiscal Regional de La Araucanía que lidera la investigación, Roberto Garrido, entregó alguna información a la prensa, que llevaba días esperando novedades: “No podemos olvidar que el trabajo que estamos realizando es para dar respuestas a las víctimas”, advirtió, explicando tanto silencio y falta de novedades en la investigación del caso.

Carabineros a cargo.Tampoco ha existido información sobre la responsabilidad que pudieron tener los carabineros a cargo de la zona. Se trata del jefe de zona en la Región del Biobío, general César Bobadilla, y el general Cristian Mansilla, a cargo de Control de Orden Público en la llamada macrozona sur.

Nuevos datos. Entre las novedades que suministró Garrido el jueves, se informó que había cerca de 100 personas interrogadas, que la investigación él la sigue como fiscal de dedicación exclusiva en la ciudad de Los Álamos, con otros 8 fiscales, y que trabajan junto a un equipo de Criminalística y del OS9, además de detallar que “hoy (jueves) nos reunimos con la familia de dos de las víctimas en Lebu, y ayer (miércoles) nos reunimos en la ciudad de Concepción con la tercera víctima”.

El puzle del hecho es complicado. Una persona que conoce el caso me explicó que hay varias cosas complejas: no hay imágenes, porque en la zona no hay cámaras; igualmente no habría recepción telefónica por problemas de comunicación o porque los involucrados usaron otro sistema para comunicarse. Tampoco hay imágenes tomadas por los drones de las empresas forestales. “Esto estuvo muy planificado, eran personas que tenían mucho manejo de la zona, que sabían dónde estaban operando y que podían circular cinco kilómetros seguros con los cuerpos de los carabineros atrás de la camioneta”, me dijo. La investigación es compleja y las instituciones involucradas se decidieron por el silencio.

4

TRES PREGUNTAS A EVELYN MATTHEI

Partido Republicano desordena el mapa municipal. El lunes pasado la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, sorprendió señalando que Jaime Bellolio no era su candidato para suceder a Evelyn Matthei en la Municipalidad de Providencia.

En esta entrevista, Matthei explica la real importancia de este episodio y cuál es el rol que pretende jugar en las municipales de octubre.

-¿Está lejos de resolverse la disputa municipal después de la aclaración de Republicanos, respecto a que Jaime Bellolio no es su candidato en Providencia?

-Creo que es más bien parte de las negociaciones y falta mucho todavía.

-¿Gajes del oficio o una señal preocupante?

-Estoy segura de que se va a llegar a un buen acuerdo, pensando primero en Chile y no en intereses de cada partido.

-¿Evelyn Matthei será el rostro de las municipales?

-Los rostros son los candidatos. Yo acompañaré en la medida de lo que se pueda, pero claramente los rostros son los candidatos a alcaldes y a gobernadores. Ellos son los protagonistas.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Todos miran a Mario Marcel. En el Gobierno varios se agarran la cabeza tratando de entender cómo se enredaron en la polémica de la condonación del CAE.

Lo más llamativo de este episodio fue que varios responsabilizan al ministro de Hacienda, Mario Marcel, de gatillar la discusión, por una entrevista que dio el miércoles 15 de mayo en “Hablemos en off”, de radio Duna.

Fue la periodista Consuelo Saavedra quien, en los últimos minutos de una entrevista de media hora, le preguntó –para finalizar– si era cierto que se oponía a una eventual condonación del CAE y el ministro respondió, en una conversación entrecortada por problemas de comunicación, que “hay compromiso de hacer una propuesta en septiembre y no está en el horizonte…”, cuando se cortó la llamada.

quien, en los últimos minutos de una entrevista de media hora, le preguntó –para finalizar– si era cierto que se oponía a una eventual condonación del CAE y el ministro respondió, en una conversación entrecortada por problemas de comunicación, que cuando se cortó la llamada. El ministro de Hacienda nunca mencionó en la entrevista la posibilidad de condonar la deuda , sin embargo, en Palacio las especulaciones dieron para todo. Algunos pensaron que Marcel había hablado al respecto con la finalidad de llevarse el tema del CAE a su ministerio y sacarlo de la Subsecretaría de Educación Superior, que encabeza Víctor Orellana. En nuestro Rincón del Lobby de esta edición pudimos ver que el asunto no estuvo en la agenda de Orellana este año.

, sin embargo, en Palacio las especulaciones dieron para todo. Algunos pensaron que Marcel había hablado al respecto con la finalidad de llevarse el tema del CAE a su ministerio y sacarlo de la Subsecretaría de Educación Superior, que encabeza Víctor Orellana. Esas pocas palabras de Marcel gatillaron explicaciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, diciendo que no era condonación; de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, criticando la idea; de la ministra del Interior, Carolina Tohá, tratando de cerrar la polémica que tenía encendido al Parlamento y a economistas de diferentes sectores.

Dentro de la ola de rumores que motivó el tema, un parlamentario me dijo que “la condonación va a ser solo a la deuda de mujeres con hijos desempleadas”. Aunque dio para todo tipo de especulaciones, finalmente se instaló que no era condonación, que era una propuesta de cambio en el sistema de crédito y que se presentará antes de la discusión del Presupuesto en noviembre.

Diputado Guillermo Ramírez olvidó que recibía sueldo del Estado. El parlamentario UDI subió a su red X un artículo del sitio El Líbero, que contenía una lista de 26 miembros del Comité Central del Partido Comunista que trabajaban en el Gobierno en posiciones de ministros, subsecretarios, directores de servicio, seremis, etc.

Ramírez tomó el enlace de dicho sitio y agregó el siguiente texto: “Vergonzoso. Estos señores viven del Estado, por eso están dispuestos a todo para mantenerse en el poder”.

El diputado olvidó que lleva dos períodos recibiendo el sueldo de congresista que paga el Estado.

No faltaron las respuestas: “Claro, como a ti te paga el viejito pascuero, el facho woke…”. U otro que aprovechó de recordarle: “Y bosnia? Seguro vives de tus rentas”.

Milei lee a Velasco. Esta semana, llena de noticias sobre el mandatario argentino, apareció Andrés Velasco en la mesa de Javier Milei.

La entrevista publicada por la revista Time se hallaba acompañada de una foto del presidente sentado detrás de su escritorio con varios libros, y el que estaba más cerca suyo era uno blanco –Advanced Macroeconomics–, del economista argentino Federico Sturzenegger en coautoría con el académico brasileño Felipe Campante y el exministro chileno Andrés Velasco, hoy decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics.

con varios libros, y el que estaba más cerca suyo era uno blanco –Advanced Macroeconomics–, del economista argentino Federico Sturzenegger en coautoría con el académico brasileño Felipe Campante y el exministro chileno Andrés Velasco, hoy decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. Sturzenegger fue alumno del economista estadounidense Rudiger Dornbusch en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), diputado del sector de Mauricio Macri, presidente del Banco Central de Argentina entre 2015-2018 y diseñó el megadecreto de Javier Milei. Además, fue contemporáneo en el MIT del expresidente del Banco Central de Chile, José De Gregorio.

Servicio Médico Legal (SML) tiene 220 cuerpos sin identificar este 2024. La semana pasada contamos que la Corporación Moviliza contabilizó el año pasado la muerte de 84 personas en situación de calle, de las cuales 45 murieron por asesinatos y 12 por hipotermia.

En el contexto de esta noticia, me llegó otra cifra preocupante y es que, en lo que va de este año, hay 220 cuerpos en el Servicio Médico Legal sin identificación y que nadie ha retirado.

y es que, en lo que va de este año, hay 220 cuerpos en el Servicio Médico Legal sin identificación y que nadie ha retirado. Estos casos han ido aumentando en los últimos años, pero este número es inédito entre las autoridades del SML, quienes asocian el fenómeno al aumento de extranjeros que entran de manera irregular a Chile.

Autoridades en el tema postulan que es urgente lograr regularizar la situación de los inmigrantes.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 27 de mayo: Parlamentarios en regiones.

Parlamentarios en regiones. Martes 28 de mayo: Parlamentarios en regiones.

Parlamentarios en regiones. Miércoles 29 de mayo: Presidente Gabriel Boric recibe en La Moneda a Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, niño que necesita un costoso medicamento para la distrofia muscular de Duchenne. La madre lleva 28 días caminando desde Ancud a Santiago, en una cruzada dirigida a recolectar el dinero para el medicamento.

Presidente Gabriel Boric recibe en La Moneda a Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, niño que necesita un costoso medicamento para la distrofia muscular de Duchenne. La madre lleva 28 días caminando desde Ancud a Santiago, en una cruzada dirigida a recolectar el dinero para el medicamento. Miércoles 29 de mayo: Trabajo legislativo en Valparaíso.

Trabajo legislativo en Valparaíso. Sábado 1 de junio: Tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, a las 11:00 horas.

Tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, a las 11:00 horas. Sábado 25 y domingo 26 de mayo:Día de los Patrimonios. El año pasado, el Mandatario y varios ministros recibieron a los visitantes en sus respectivas dependencias.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Esta semana, en que volvió la discusión sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), revisamos las audiencias del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y el lugar que ocupa el CAE en su agenda.

El subsecretario Orellana solo registra una audiencia para discutir la propuesta del Gobierno sobre la condonación del CAE este año y fue por videoconferencia con Aníbal Guerrero, economista que en enero de este año cursaba un master en Public Policy en la Universidad de Yale. Guerrero publicó ese mismo mes una columna en La Tercera sobre el tema de la gratuidad y los problemas con el CRUCh.

y fue por videoconferencia con Aníbal Guerrero, economista que en enero de este año cursaba un master en Public Policy en la Universidad de Yale. Guerrero publicó ese mismo mes una columna en La Tercera sobre el tema de la gratuidad y los problemas con el CRUCh. En la lista destacan los encuentros con autoridades universitarias públicas y privadas. Entre los personajes que asistieron está el exministro de Economía de Sebastián Piñera, Lucas Palacios , en representación del Inacap, para discutir el proyecto Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Inacap.

Entre los personajes que asistieron está , en representación del Inacap, para discutir el proyecto Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Inacap. También está la audiencia con la exministra y exembajadora DC Marigen Hornkohl, para conversar sobre la acreditación de la Universidad Miguel de Cervantes, vinculada al exparlamentario democratacristiano Gutenberg Martínez.

para conversar sobre la acreditación de la Universidad Miguel de Cervantes, vinculada al exparlamentario democratacristiano Gutenberg Martínez. Destaca también un encuentro con Pablo Hormazábal, vicerrector de Gestión Económica y Administrativa de la Universidad Austral de Chile, para discutir el Plan de Recuperación 2024-2025.

8

RECOMENDACIONES: EXPOSICIÓN “UNA VIDA” DE A. DUCLOS

La exposición de Arturo Duclos, “Una vida”, en Lo Matta Cultural, comuna de Vitacura. Esta exhibición debe su reciente fama al escándalo que generaron algunos parlamentarios y concejales que la consideraron inapropiada. Más allá de esta polémica, el trabajo de Duclos hacía tiempo que no se exponía en estas dimensiones. La muestra es una buena oportunidad para conocer la evolución de un artista que empezó a ser importante en la década de los noventa.

En medio de toda la polémica por lo que denominaron “una exposición octubrista”, les recomiendo ver la discusión que se produjo en el Concejo Municipal Nº 1161 y escuchar las presentaciones de los concejales Felipe Ross, Tomás Kast y Maximiliano del Real, que están al final del video.

y escuchar las presentaciones de los concejales Felipe Ross, Tomás Kast y Maximiliano del Real, que están al final del video. En la exhibición hay unos textos del artista que indudablemente no leyeron sus críticos . Por ejemplo, este: “Más que una crítica cultural hacia nuestra fragmentada y frágil situación política y social, pretendo hacer, desde el arte y desde mi biografía, un crudo análisis para poner en perspectiva que aquí no hay buenos ni malos (…)”.

. Por ejemplo, este: “Más que una crítica cultural hacia nuestra fragmentada y frágil situación política y social, pretendo hacer, desde el arte y desde mi biografía, un crudo análisis para poner en perspectiva que aquí no hay buenos ni malos (…)”. O este otro: “Rodeado de un sentimiento de impotencia por el estancamiento en que vivimos, planteo reflexiones y preguntas en el espectador sobre cómo salir del odio y aprender a entender la realidad para crear formas de diálogo y avanzar como sociedad”.

Tienen que apurarse los que quieran ver esta exposición, porque cierra el 30 de junio en Lo Matta Cultural, Av. Presidente Kennedy 9350, Vitacura. Entre 10:00 y 19:00 horas.

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana.